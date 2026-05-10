星座／獅子座愛情得意 射手座好運駐守

2026年5月10日至5月16日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

公事與私事結伴來襲，令你本周忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

曖昧關係可望在這周塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這周開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：金牛座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得你得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步會異常顯著；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：雙子座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

有好運駐守，做什麼都可以大膽一點，面對愛情無須扭扭捏捏；事業學業運平穩，稍有阻力；求財路上得貴人指點，會有不錯的發展。

幸運色彩：深海藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你會把大部分精力放在大事上，對於細節不會那麼在意，也不會那麼計較，所以偶爾發生的小小不愉快總能揮之而去。

幸運色彩：古銅色

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★☆☆☆☆

你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想上了。這對你的生活不但毫無幫助，反而造成自己不少的煩擾。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等目標本周對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，你本周還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，它們才會變得遙不可及。

幸運色彩：草地綠

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

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