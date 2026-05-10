娛樂／最強預告片 一天創7億次觀看 「蜘蛛人」粉碎英雄疲勞

「蜘蛛人：重生日」劇照。（取材自IMDb）

漫威（Marvel）與索尼 影業（Sony ）攜手打造的「蜘蛛人 ：重生日」（Spider-Man: Brand New Day），話題持續延燒。這部今年夏季最受矚目的超級英雄鉅片，預告片上線僅四天便突破10億次觀看，改寫影史紀錄，顯見人們都殷切期盼彼得帕克（Peter Parker）以全新面貌重返大銀幕。

「蜘蛛人：重生日」正式預告片上線24小時，即在全球各大平台累積高達7億1860萬次觀看，輕鬆超越先前由「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）所保持的3億6500萬次的頭24小時電影預告片釋出觀賞紀錄，甚至超越備受期待的電玩遊戲「俠盜獵車手6」（Grand Theft Auto VI）預告所創下的4億多次點閱紀錄。

此次瀏覽紀錄佳績證明，「超級英雄疲勞」（superhero fatigue）與帕克無關，全球觀眾顯然已為蜘蛛人的回歸做好準備。

預訂7月31日上映的「蜘蛛人：重生日」接續2021年「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）故事線，時間跳接至災難性事件後第四年。

「蜘蛛人：無家日」2021年締造超過19億元的票房紀錄，而帕克在該片結尾主動要求世界上所有人遺忘他的身分，這樣他才能保護摯愛。

擔綱主演蜘蛛人的湯姆霍蘭德（Tom Holland）在拉斯維加斯年度盛會CinemaCon上以影片致詞的方式，向現場與會業界人士、媒體記者及觀眾粉絲介紹新片內容。

霍蘭德形容，「蜘蛛人：重生日」是迄今最感人的蜘蛛人電影，也是「最成熟（grown-up）的一部」。

湯姆霍蘭德形容「蜘蛛人：重生日」是迄今最感人的蜘蛛人電影。（取材自IMDb）

索尼在CinemaCon大會上播放的新片段，呈現帕克被身邊所有人遺忘後的生活樣貌，其中一幕顯示，帕克出席摯友奈德利茲（Ned Leeds）與戀人瑪莉珍（MJ）的喬遷派對，卻只能以陌生人的身分自我介紹。他說：「我是梅納德（Maynard），就是住在對門的鄰居。」（“Maynard, just a neighbor from across the hall”）。

奈德由雅各貝塔隆（Jacob Batalon）飾演，而千黛亞（Zendaya）飾演的MJ在「蜘蛛人：重生日」中似乎已另結新歡，這對昔日戀人的處境成為全片最催淚的情感主軸。

「蜘蛛人：重生日」由曾執導漫威電影「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）的德斯汀丹尼爾克雷頓（Destin Daniel Cretton）接手執導，且是霍蘭德主演的蜘蛛人系列第四部獨立作品。

除了千黛亞與貝塔隆回歸演出之外，強柏恩瑟（Jon Bernthal）在新片中飾演「懲罰者」（Punisher），馬克魯法洛（Mark Ruffalo）則回歸飾演「浩克」布魯斯班納（Bruce Banner）。

此外，新加盟的陣容包括莎蒂辛克（Sadie Sink）和特拉梅爾蒂爾曼（Tramell Tillman），後者曾以「人生切割術」（Severance）獲得劇情類影集最佳男配角，為「蜘蛛人：重生日」帶來更多想像空間。

「蜘蛛人：重生日」劇情講述成年後的帕克主動將離開摯愛與親朋好友的生活，並從世人的記憶中徹底抹除，成為全職蒙面義警。然而，隨著守護紐約市的任務愈來愈吃力，龐大壓力似乎在他體內觸發一場意料之外，甚至帶有危險性的生理變化。

索尼新片「社群清算」 金獎影后再現臉書醜聞

美聯社報導，索尼影業藉由CinemaCon，公布多項重量級新計畫，展現龐大野心。

在科幻驚悚題材方面，索尼宣布將開發R級電玩改編電影「血源詛咒」（Bloodborne），並公布「哥吉拉-1.0」（Godzilla Minus One）導演山崎貴（Yamazaki Takashi）執導的第一部英語電影作品「Grand Gear」預定2028年2月18日上映。

此外，動漫電影「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Verse）系列大結局的全新片段也在CinemaCon大會上公布。索尼同時揭曉下一部「野蠻遊戲」（Jumanji）新作片名「野蠻遊戲4」（Open World）。

索尼新計畫中，最受矚目的新作之一是編劇艾倫索金（Aaron Sorkin）執導的傳記劇情電影「社群清算」（The Social Reckoning），劇情延續2010年「社群網戰」（The Social Network）的精神主軸，聚焦2021年震驚各界的「臉書文件」（Facebook Files）事件。

傑瑞米艾倫懷特（左）與傑瑞米史壯（右）繼傳記片「史普林斯汀：走出虛無」（Springsteen: Deliver Me from Nowhere）後再度合作，將在「社群清算」演出要角。（取材自IMDb）

2010年上映的「社群網戰」（見圖）將推出後續故事「社群清算」，聚焦臉書文件外洩事件。（取材自IMDb）

臉書前工程師法蘭西絲郝根（Frances Haugen）2021年洩漏數千頁內部紀錄給「華爾街日報」記者和美國政府官員，進而揭發這家社群媒體巨頭將利潤凌駕於安全之上，並向投資人與公眾隱瞞內部研究結果。

奧斯卡影后麥琪麥迪遜（Mikey Madison）在片中飾演郝根，影集「 大熊餐廳」（The Bear）主廚傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）則飾演當年的「華爾街日報」記者霍維茲（Jeff Horwitz）。

傑瑞米史壯（Jeremy Strong）挑戰出演臉書創辦人、Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）。

索尼釋出的片段顯示，史壯飾演的查克柏格開玩笑自稱為「職業被告」（professional defendant），並反駁顧問說：「我已經不是剛離開宿舍兩年的小伙子。」

「社群清算」預計今年10月上映，主創索金形容是「小蝦米對抗大鯨魚的真實故事」，「是時候講得更多了」。

索尼老闆喊話影城 降票價、縮短廣告時間

美聯社報導，面對串流平台威脅電影產業和各項勢洶洶的現代化挑戰，索尼影業董事長與執行長羅斯曼（Tom Rothman）罕見地公開對院線電影產業喊話並提出多項具體建議。

羅斯曼表示，他相信「今年將是奧運等級的電影年」，坦承產業面臨「嚴峻挑戰」，諸如串流平台興起，以及新冠肺炎疫情爆發前，實際進電影院觀影電影的人次持續下滑。

索尼影視集團董事長兼執行長羅斯曼4月13日在CinemaCon大會上發表演講。（路透）

羅斯曼呼籲影院業者延長院線播映窗口，「即使這表示無法放映所有影片」，同時要求影院刪減電影放映前冗長的廣告時間，設法降低票價，讓看電影變成更無負擔的大眾娛樂。

羅斯曼強調，他的出發點並非批評，而是希望攜手院線電影業者一同突破困境。他說：「我不是在嘲諷你，我是在為你加油。」