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談藝／賈科梅蒂萬件藏品有了新家 博物館宣布落腳巴黎

編譯俞仲慈
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法國羅浮宮。（美聯社）
法國羅浮宮。（美聯社）

法國藝術界今年堪稱熱鬧非凡，包括大規模翻修的羅浮宮(Louvre)訂於6月間在巴黎最古老橋梁展出裝置藝術作品，還有一座全新美術館、也就是瑞士雕塑家賈科梅蒂(Alberto Giacometti)專屬博物館也宣布落腳巴黎，提供更多藝術愛好者親近藝術大師作品的機會。

根據藝術新聞網站Artsy報導，阿爾貝托暨安妮特賈科梅蒂基金會(Fondation Alberto et Annette Giacometti)宣布，賈科梅蒂博物館暨藝術學院(Musée & École Giacometti)預計2028年下半年在巴黎開幕。

基金會辦公室、也是巴黎十四區的賈科梅蒂學院(Institut Giacometti)占地僅350平方公尺(約3767平方英呎)，未來新館坐落於塞納河(Seine)畔、毗鄰亞歷山大三世橋(Pont Alexandre III)，總面積達6000平方公尺(約6萬4583平方英呎)，未來規畫一半面積為賈科梅蒂作品專屬展廳、當代藝術展廳以及大師工作室複刻空間，另一半則規畫餐飲、書店與教育等服務場所。

策展人塞爾茲(Peter Selz)曾透露賈科梅蒂生前創作「雙手從不休息，總是上下移動，在骨架上塑造粘土，利用餐巾紙、信封，甚至在桌面上描繪人物和雙手」，為了繼續發揚大師創作不綴的堅毅精神，博物館館長凱瑟琳·格雷尼爾(Catherine Grenier)認為博物館服務對象不應只有藝術家，更要涵蓋所有普羅大眾，宣布該館開幕後將提供「一種絕佳方式協助大眾理解那些看似深澀難懂的藝術造型與形式」。

根據報導，賈科梅蒂於1966年去世後，遺孀安妮特成為遺產執行人，她孜孜不倦整理丈夫作品目錄，直到90年代初過世為止，而且大部分作品均存放在面積僅23平方公尺(約248平方英呎)的狹小工作室內，直到格雷尼爾將所有作品搬出並逐一記錄，包括大師直接畫在牆面的作品、塞滿菸頭的菸灰缸，均無一遺漏，收藏量高達1萬件。

格雷尼爾透露：「共有數千幅素描、400多件雕塑、100幅油畫、大量裝飾藝術與版畫以及工作室的一切物品。」

羅浮宮 瑞士

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