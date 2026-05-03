數位生活／蚊蟲叮咬問診AI 惡化就醫

查詢AI只可作為參考工具，不能取代醫師的臨床評估。圖為Urgent Care。(記者啟鉻╱攝影)

南加聖蓋博谷一位華女在家遭蚊蟲叮咬，諮詢人工智能(AI)意見並依其指引處置，症狀反而加重，最終不得不就醫。

居住在羅蘭岡 的梁海倫(Helen Liang)表示，她疑似被蚊蟲叮咬後右手掌邊緣出現兩個小包，因症狀起初輕微，並未引起重視。然而次日情況未見好轉，不僅紅腫擴大、局部變硬，還伴隨劇痛，同時胸口及手臂出現塊塊紅疹，明顯不同於以往普通的過敏反應。

她表示，曾嘗試諮詢AI，後者初步判斷為蚊蟲叮咬引發的過敏，建議使用抗過敏藥物。但在依照AI建議處理後，症狀變化迅速且有惡化趨勢，最終在家人催促下，她決定盡快就醫。

梁海倫指出，常規的預約家庭醫師就診，往往需等待數日甚至更久，部分情況還涉保險轉診程序，難以及時應對突發但尚未危及生命的病症。因此，她選擇前往家庭醫師與急診(ER)之間的Urgent Care(緊急護理中心)就診。

她表示，Urgent Care接受無預約就診(walk-in)，設備相對齊全，費用則明顯低於急診室。此次在保險網絡內就診，自付費約為50美元，遠低於急診室動輒數百甚至上千美元的支出。

談及就診過程，梁海倫表示流程相對簡便。完成登記後，由護理人員詢問病史及過敏史，約20分鐘即見醫師。她說，在美國醫療體系中，已屬效率較高的就診體驗。

經醫生檢查後，最終診斷為右上肢蜂窩性組織炎，屬常見但需及時處理的細菌感染。梁海倫當天在Urgent Care接受抗生素注射，並配合口服藥物治療。醫生同時囑咐，若紅腫範圍在24小時內持續擴大，須立即回診，必要時可能需要轉診處理。經過當晚用藥，她的症狀已明顯改善。

梁海倫總結此次經歷，首先，AI可作為初步參考工具，但本質仍屬基於數據的概率判斷，無法取代醫師對風險的臨床評估。其次，在美國醫療體系下，如何在家庭醫師、Urgent Care與急診室之間做出適當選擇，是居民需要具備的基本判斷力。