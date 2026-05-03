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NBA／安比德、馬克西合飆64分 76人「下剋上」淘汰塞爾蒂克

退休也能住加州 這個溫泉小鎮生活成本友善

封面故事／倫敦遊食住行 處處有學問

崔芳
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倫敦地鐵運作效率極高，十分可靠，支援直接刷信用卡或手機支付。（作者提供）
倫敦地鐵運作效率極高，十分可靠，支援直接刷信用卡或手機支付。（作者提供）

在倫敦旅行，真正決定體驗質感的，往往不只是那份隨遇而安的好奇心，還有那些看似瑣碎卻至關重要的細節──交通、天氣、住宿與餐飲。

首先是住宿的選擇。住在哪裡，會直接影響你看待倫敦的方式，對於初次造訪者，建議優先考慮市中心區域，例如科文特花園（Covent Garden）、蘇荷區（Soho）以及南岸（South Bank）。這些區域步行即可抵達大多數核心景點，同時生活氛圍濃厚，超市、咖啡館與餐廳密集分布，既便利又充滿活力。

我這次選擇住在南岸，距離倫敦眼僅幾分鐘步行路程。每天穿過不同的橋樑前往對岸，從西敏橋（Westminster Bridge）到滑鐵盧橋（Waterloo Bridge），沿途的城市風景不斷變化，也讓行走本身成為一種體驗。

在倫敦穿行不同的橋樑，沿途的風景不斷變化，讓行走本身成為一種體驗。（作者提供）
在倫敦穿行不同的橋樑，沿途的風景不斷變化，讓行走本身成為一種體驗。（作者提供）

如果更偏好安靜的環境，可以考慮肯辛頓（Kensington）或諾丁山（Notting Hill）。節奏較慢，街區較宜人，也同樣方便通往市區。

匯聚世界各地美食

倫敦的飲食遠比「炸魚和薯條」更豐富。這裡匯聚了來自世界各地的風味，尤其是印度菜，早已融入當地文化，而咖哩雞甚至被視為「國民菜」。熱門餐廳往往需要提前預訂，否則排隊一小時並不罕見。市中心不少餐廳也提供「劇前晚餐」（pre-theater menu），時間略早但性價比極高，值得一試。至於道地的英式鄉村早餐，煎蛋、香腸、焗豆的組合，不妨體驗一次。

倫敦的飲食匯聚了來自世界各地的風味，遠比「炸魚和薯條」更豐富。（作者提供）
倫敦的飲食匯聚了來自世界各地的風味，遠比「炸魚和薯條」更豐富。（作者提供）

如果想找一家兼具故事與味道的餐廳，可以考慮Quo Vadis。其店名源自拉丁語「你往何處去」，典故可追溯至基督教傳統，使徒彼得與耶穌的相遇。這個故事後來被Henryk Sienkiewicz寫成小說《Quo Vadis》，並改編為由Mervyn LeRoy執導的同名史詩電影「Quo Vadis」。

餐廳本身也承載著複雜的歷史。這裡曾是維多利亞時期的風月場所，而Karl Marx在19世紀中期曾居住於此，在人生最困頓的階段完成了《資本論》（Das Kapital）第一卷的一部分。

洋蔥式穿衣因應天氣

天氣是倫敦旅行中不可忽視的一部分。這裡一天四季並不誇張，早晨陰雨、午後放晴是常態。出發前一、兩天查看天氣預報，彈性調整行程特別重要。隨身攜帶雨傘，穿衣遵循「洋蔥式疊穿」原則，能讓你在變化中保持從容。陰天適合走進博物館與教堂，晴天則留給公園與河岸；而微雨中的街道，尤其是在諾丁山，反而多了一層柔和的詩意。關鍵在於不讓天氣左右心情。

交通方面，即使許多景點可以步行抵達，倫敦標誌性的紅色雙層巴士仍值得專門體驗。坐在上層前排，隨意選擇一段線路，看城市在窗外緩緩展開，是極具儀式感的一件小事。

倫敦地鐵雖然歷史悠久、路線複雜，但運作效率極高，趕時間時特別可靠。無論巴士或地鐵，大多支援直接刷信用卡或手機支付，無需額外購票，費用會根據區域自動計算。

若時間充裕，不妨安排幾次周邊的一日往返。從倫敦出發，大約兩小時即可抵達許多截然不同的風景。例如劍橋（Cambridge），漫步於劍橋大學的古老學院之間，便能理解詩人徐志摩「康橋」的意象；漢普頓宮（Hampton Court Palace）則承載著亨利八世（Henry VIII）的宮廷歷史，花園寬闊，適合慢慢散步。

漫步於劍橋大學的古老學院之間，就能理解詩人徐志摩「康橋」的意象。（作者提供）
漫步於劍橋大學的古老學院之間，就能理解詩人徐志摩「康橋」的意象。（作者提供）

而多佛白崖（White Cliffs of Dover）則是另一種震撼。面對英吉利海峽，與法國隔海相望，晴朗時甚至能隱約看到對岸。純白的懸崖由白堊構成，夾雜著燧石紋理，高約百米，從海面陡然升起，視覺衝擊極強。周邊由國家信託（National Trust）保護，設有步道，適合健行與觀景。附近的多佛城堡（Dover Castle）也值得一看，這裡曾在二戰中承擔重要防禦角色，使白崖成為英國堅守本土的象徵。

無論是人文或自然景觀，理想的節奏，也許只是每天安排一、兩個重要目的地，然後隨意走一段路，找一家喜歡的餐廳坐下，慢慢了解、享受英倫，在以後的日子裡回味它帶給你的美好時光。

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