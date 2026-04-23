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周日動動腦／17世紀俄羅斯哪個皇帝禁止蓄長鬍 不剪的人須付「鬍子稅」？

吳菲
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下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.金庸小說《俠客行》中，石破天最終學會了哪種武功？

2.音樂電影《樂來越愛你》(La La Land)中，男女主角在夕陽下共舞於著名的格里菲斯公園 (Griffith Park)，這裡可以遠眺哪個城市景色？

3.哪一位古希臘哲學家曾說：「死亡與我們無關，因為當我們存在時，死亡還沒來；當死亡來到時，我們已不存在。」

4.《紅樓夢》中，林黛玉的前世是一株什麼植物，註定要用一生的眼淚還報灌溉之恩？

5.17世紀俄羅斯的哪個皇帝為了推動西歐化，禁止男子蓄長鬍，不剪的人須付「鬍子稅」？

6.目前在火星上執行任務，負責採集樣本的探測車名稱是？

7.計算一個人的日常生活 (如交通、飲食) 產生的溫室氣體總量，這個指標稱為？

8.大腦内的哪個組織被認爲是我們的「恐懼中心」, 若遭切除便會失去恐懼感？

9.18世紀末，英國因為想造出像中國的白瓷，但又缺乏高嶺土，便發明了一種特殊配方，將何物加入陶瓷原料中？

10.在自然界中，只有少數幾種動物具有傳達不在現場事物的能力(亦即「語言位移能力」，Linguistic Displacement)，除了人類，您還可以再找出三種嗎？

答案：1.太玄經 2.洛杉磯 3.伊比鳩魯 4.絳珠仙草 5.彼得大帝 6.毅力號 7.碳足跡 8.杏仁核 9.動物骨灰 10.蜜蜂、渡鴉、螞蟻

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