美國現象／移民家庭拿福利 影響綠卡與居留申請？

由於公共負擔政策混亂，許多家庭紛紛避免申請公共福利。(美聯社)

非營利新聞組織The 74報導，在移民 執法趨嚴與「公共負擔」（Public Charge）政策混亂情況下，不少加州 移民家庭憂心影響綠卡與居留申請，紛紛退出或避免使用托育與社福等公共福利。

根據聯邦移民法，若官員認定申請者可能過度仰賴政府援助，恐拒絕其綠卡或簽證申請。川普政府去年11月提出修改方案，計畫廢除2022年關於公共負擔政策適用範圍的規定，但是並未提供替代方案。倡議人士指出，此舉讓許多家庭感到不安，對加州影響尤為顯著。根據「國家貧困兒童中心」（National Center for Children in Poverty），加州近110萬名兒童，至少有一位家長是無證移民。這些兒童中超過一半為美國公民 ，5歲以下者超過25萬人。

非營利組織「兒童現在」（Children Now）學習暨幼兒教育資深主管李（Stacy Lee）表示，公共負擔政策會加劇人們在申請公共福利、提交資料，面對審查時的焦慮。在以訛傳訛下，人們普遍認為這樣會帶來風險。

非營利組織「兒童夥伴」（Children′s Partnership）倡議主任戴維斯（Liza Davis）表示，目前政策明確指出，「公共負擔」僅適用於特定移民申請案件，不適用於庇護申請者、無證移民的美國公民子女，或申請入籍的合法永久居民。此外，僅有部分福利計畫被納入「公共負擔」考量，如加州家庭扶助就業計畫（CalWORKs），該計畫提供托育、食物與基本生活所需等援助。她指出，許多人口耳相傳誤解公共負擔政策內容，申請人比較案件時，往往忽略移民制度的複雜性與不同申請案件類型間的差異。

不僅如此，公共負擔政策未來變動與否，其所存在的不確定性也進一步加劇問題。戴維斯指出，這項政策長期被政治化，不同政府有不同的變更，未知與反覆更讓人不安。

面對這種情況的家庭該如何尋求協助？李指出，許多兒童保育機構在支持這些家庭中扮演關鍵角色，不僅了解移民突襲的影響，也能協助釐清政策變動帶來的疑慮。到府訪視計畫也是項重要支持機制，能協助掌握正確資訊，幫助分辨資訊真偽。根據國家家訪資源中心，2025年加州有1萬7000多個家庭的1萬8200名兒童接受家訪服務。該州估計有近200萬個家庭，近260萬名兒童受益於家訪服務。

據了解，最新提出公共負擔政策變動將大幅撤銷2022年規定，但未提出新的明確指引。政府承認，2019年至2022年間的公共負擔規則變更「加劇移民家庭對參與計畫與尋求服務（如醫療保險等）擔憂」。