身心健康／被誤解的沉默 自閉兒警訊

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，美國兒童出現自閉症的診斷比例在過去20多年持續上升。（美聯社）

七年級的小宇（化名），在校門口突然倒地打滾。

他用力尖叫，雙手不停拍打地面，只因學校臨時關閉正門，改從側門進入。周圍同學迅速拉開距離，有人低聲議論，有人忍不住回頭張望。對他的母親而言，這樣的場面早已不陌生。

從兩歲開始，小宇就不叫人、不看人，想要東西只會拉著大人的手去拿，或直接哭到滿地打滾。親友一再安慰，「男孩子晚一點正常」，長輩更堅持「貴人語遲，不要亂想」，於是一次次選擇等待。

直到進入學校後，他仍無法用完整語句表達需求，也難以與同齡孩子建立互動，對聲音與環境變化極度敏感，只要情境改變，就容易情緒失控。他六歲時經專業評估後，結論很明確：這並非單純語言發展遲緩，而是自閉症譜系障礙。

那一刻，家人才真正意識到，過去幾年的「再等等」，並沒有帶來改變，而是讓孩子一步一步錯過了最關鍵的發展時機。

自閉症兒童常常對特定事物產生高度專注，卻難以進行基本人際互動。示意圖。（美聯社）

男童是女童的三倍

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）統計，2022年約每31名8歲兒童中，就有一人被診斷為自閉症譜系障礙；2020年為每36個孩子中有一人被診斷，而在2000年前後，這個比例約為每150名孩子中一人被診斷；整體趨勢顯示，自閉症的診斷比例在過去20多年持續上升。

同一份報告也指出，男童被診斷自閉症的比例約為女童的三倍以上，完成智力測驗的自閉症兒童中，接近四成同時伴隨智能發展障礙，這意味著外界熟悉的「自閉症天才」只是少數，多數家庭面對的，是語言、認知與生活功能的長期挑戰。

自閉不等於說話晚

資深兒科醫師張志友表示，多數家長最容易犯的錯，是把自閉症當成單純說話晚。他在門診中觀察到兩種完全不同的孩子：一種是開口慢，但會看人、會回應、會模仿，也願意互動；另一種則即使聽得懂，卻缺乏眼神交流，對人沒有反應，像是活在自己的世界裡。

「前者是語言落後，後者往往是交流出了問題，性質完全不同。」他指出，若家長無法分辨，不應自行判斷，而應盡早接受專業評估。

張志友強調，兒童語言發展有明確里程碑：一歲左右的孩子應發出一至兩個有意義單字，兩歲的孩子通常可達20個以上並開始組合語句。若明顯落後，就不應再等待。

臨床心理學博士瞿嘉誠（Thomas Kui）指出，自閉症的核心不在於語言本身，而在於社交與溝通能力的整體發展，「有些孩子不是不會說，而是不理解互動。」

瞿嘉誠表示，部分孩子會出現刻板行為，例如反覆揮手、身體擺動，或對特定事物產生高度專注；他舉例，在紐約，不少自閉症患兒對地鐵、公車系統產生極高興趣，能記住大量細節，卻難以進行基本人際互動。

此外，瞿嘉誠也指出，自閉症與注意力不足過動症（ADHD）經常需要同時評估與鑑別，避免誤判。

鬧脾氣？被忽略的信號

張志友提醒，缺乏眼神交流、對環境變化過度敏感、情緒失控等，都是重要警訊，而非單純「鬧脾氣」。

張志友指出，許多家長會將這些行為歸因於個性不好，但問題的關鍵在於孩子是否具備與外界建立連結的能力；「不是孩子不願意，而是他不知道怎麼做。」

從事特殊教育逾16年的楊老師，目前專注於早期教育與發展遲緩兒童教學，她在受訪時表示，在教學現場，孩子之間的差異十分明顯，有些孩子完全沒有語言，有些則是理解與表達無法連結，也有孩子只能透過哭鬧或動作來表達需求。

每個孩子都有自己的發展節奏，重點陪他找到適合的方法，培養自己的能力。（美聯社）

家長不願面對 比診斷更難

張志友表示，許多家長害怕的不是評估，而是「自閉症」這個名稱。

瞿嘉誠指出，文化因素仍深刻影響華人家庭的判斷，不少家庭並非缺乏資訊，而是在面對問題時選擇延後處理，最終影響孩子的發展。

亞美醫協慈善基金會顧問、臨床社工與心理諮詢師劉元芬指出，當孩子被確診自閉症後，許多家庭在第一時間出現的是愧疚與否認，甚至互相指責，「但問題不會因為不面對而消失。」

家庭能否形成一致的支持系統，會直接影響自閉症患兒的發展方向；圖為一名八歲的自閉症孩子和媽媽一起表演歌舞。（本報檔案照／記者張宏攝影）

不要為面子 影響孩子

張志友表示，家長若持續拒絕與排斥，影響的不是面子，而是孩子本身。隨著同齡兒童持續發展，差距只會愈來愈大。他指出，真正需要思考的，不是診斷是否會帶來標籤，而是孩子若長期缺乏語言與交流能力，未來要如何學習、工作與適應社會。

他也提醒，近年不少家長傾向先從社群媒體尋求答案，再決定是否就醫，但網路上許多回應來自非專業人士，常見的「沒事」、「再等等看」，短時間內或許能減輕焦慮，卻可能延誤孩子真正需要的判斷與介入時機。

楊老師則表示，許多家長最難放下的，是比較。她在教學現場看到，不少父母一邊擔心孩子跟不上，一邊又不願接受孩子與他人不同，最後焦慮愈來愈重，反而忽略了孩子真正需要的是什麼。她認為，每個孩子都有自己的發展節奏，不能用同一把尺去衡量，「孩子都是自己的花」，若一味拿來比較，對孩子並不公平，也只會讓家長自己陷入更深的壓力。

在她看來，重點從來不是孩子像不像別人，而是是否有人願意陪他找到適合自己的方法，一步一步把能力搭起來。

外界多以為患有自閉症的人常在記憶、計算、音樂、繪畫等方面有驚人能力，事實上「自閉天才」只是極少數。（本報資料照片）

自閉天才極少 多長期挑戰

育有14歲自閉兒的張女士表示，自己的兒子是重度自閉患者，將近四歲才開始接受干預，六歲那年第一次開口喊出「媽媽」，她至今仍記得那一刻的震動，但這並不代表情況從此改善。

如今孩子已進入青少年階段，仍需就讀特殊教育學校，認知能力約相當於七、八歲歲水平；許多對其他孩子來說理所當然的事情，對她的孩子而言，都需要反覆教導。如過馬路要看車、做錯事要道歉、情緒來時不能用身體動作表達等，這些看似簡單的規則，往往需要數十次、甚至數百次的重複。

她坦言，外界對自閉症的理解，往往停留在「天才」的想像，但在多數家庭裡，面對的是長期且細碎的現實；「不是突然變好，而是一點一點撐著走。」

更困難的，是來自外界的壓力。她說，在華人社區中，自閉症仍帶有標籤，有人質疑教養方式，也有其他家長刻意避免讓自己的孩子與她的孩子接觸，「有時候不是孩子被排斥，是整個家庭被隔開。」

她也比丈夫更早接受現實，主動研究紐約州制度，替孩子爭取資源；「不是等孩子改變，而是大人先準備好。」

自閉症兒童之間的差異十分明顯，有些孩子完全沒有語言，有些則只能透過動作來表達需求。（美聯社）

照顧自閉兒 全家的考驗

劉元芬指出，自閉症影響的不只是孩子，而是整個家庭結構。是否能形成一致的支持系統，會直接影響孩子的發展方向。

張志友提醒，當孩子已出現語言落後、交流困難與刻板行為時，若仍選擇否認，失去的不是幾個月的時間，而是原本可以被改變的發展機會。

劉元芬則表示，許多家庭在「懷疑」與「確定」之間停留過久，而這段時間，往往正是最關鍵的窗口；「拖延本身，就是一種選擇。」

對許多家庭而言，真正拉開差距的，往往不是孩子的能力，而是大人何時開始行動。