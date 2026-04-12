新聞眼／阿波羅登月 壯舉難超越

1969年7月20日，人類一次登月。太空人伯茲‧ 艾德林(Buzz Aldrin)在阿波羅11號任務期間，於月球上的美國國旗旁擺姿勢拍照。(美聯社)

即使已經過了60多年，阿波羅登月計畫仍是一項難以超越的壯舉。

「阿提米絲計畫建立在阿波羅計畫的基礎上，並藉此向阿波羅計畫致敬，但我們絕不可能完成同樣的任務，或試圖媲美，」阿米提絲2號任務唯一的女性組員柯赫(Christina Koch)表示。

二次大戰結束後，美國和蘇聯各自利用從納粹德國擄獲的V-2火箭和科學家，各自發展太空研究計畫，但俄羅斯人顯得要比美國人更加積極。對蘇聯而言，以其當時的空軍實力﹑要在大氣層內突破北美防空網，轟炸美國本土，是項艱鉅困難、勝算極低的任務。但是若能利用洲際彈道飛彈 從太空攻擊美國，則可取得極大戰略優勢。

1957年8月21日，蘇聯歷經三次失敗後，終於成功發射第一枚洲際彈道飛彈R-7(北約代號SS-6 Sapwood)，射程可達9500公里。一個半月後的10月4日，蘇聯又在事前完全保密的情況下，成功發射了世界第一顆人造衛星「史波尼克一號」(Sputnik-1)進入地球軌道，震驚了西方世界，引發所謂的「史波尼克危機」，美國人開始恐懼可能遭到蘇聯飛彈攻擊，道瓊工業指數因此在三周內重挫10%。

蘇聯領先 美國直追

連輸兩局後，美國開始急起直追。1958年7月29日，艾森豪總統簽署「國家航空暨太空法案」，成立「國家航空暨太空總署」(NASA )，正式展開美國的太空探險計畫，也開啟了冷戰時期的太空競賽。

1959年，NASA宣布啟動以羅馬神話中「信使神」為名的計畫(Project Mercury，又譯為水星計畫)，目的是將美國太空人送上地球軌道。隔年，NASA又提出了更有野心的「阿波羅」登陸月球計畫。

不過，蘇聯人在這場競賽中繼續保持領先。1961年4月12日蘇聯「宇航員」(Cosmonaut)加加林上校(Yuriy Alekseyevich Gagarin)搭乘「東方一號」(Восток-1)太空船，成為史上首位進入地球軌道的人類。東方一號任務歷時108分鐘，包括以大約90分鐘的時間環繞地球一周。最後在距離地面約7000公尺的高空，加加林彈射脫離太空艙，自由墜落4500公尺後，在2500公尺高度拉開降落傘，安全落地。

當時新上任的甘迺迪於1962年9月12日在德州休斯頓萊斯大學發表了著名的「我們選擇前往月球」(We choose to go to the Moon)演說，矢言要在10年之內，將美國人送上月球表面，再平安返回。「我們選擇在這個旬年內前往月球，並完成其他事情，並不是因為它們可以輕易辦到，而是因為它們非常困難。」

從此開始，美國的太空計畫進入高速運轉。

阿波羅1號於1967年1月27日進行發射前的一次例行測試時，指揮艙因電線短路發生火警，當時推進火箭尚未灌注燃料，但所有的滅火裝置都被移走，三名太空人格里森(Gus Grissom)、懷特(Edward White)和霞飛(Roger Chaffee)在15秒內全數罹難。這是美國太空計畫的首批犧牲者。

事後NASA一度取消阿波羅計畫名稱，但三位太空人的遺孀認為太空總署應該保留「阿波羅1號」的名稱，希望人們不要忘記這次事故。

原本預定的阿波羅2號和3號任務被合併到其他任務中，發射取消。接下來的4號、5號和6號任務，則是無人飛行，目的在測試載運火箭和登月小艇。

阿波羅7號 成功載人升空

阿波羅7號是阿波羅計畫中首次發射的載人任務，也是火災之後的第一次載人飛行，於1968年10月11日升空。整個任務歷時11天，主要目的是在近地軌道上測試指揮艙(Command Module)和服務艙(Service Module)的功能，同時進行了歷史上首次太空實況電視轉播。

阿波羅7號的成功，稍微恢復了美國大眾對於阿波羅計畫的信心。

接著阿波羅8號於1968年12月21日發射。這是人類第一次脫離地球軌道，航向月球的任務。太空船航行了三天才到達月球，並圍繞月球軌道飛行了10圈，總共耗時20小時，拍攝大量的月球照片，以及第一張「地出」(Earthrise)景象。任務指揮官波曼(Frank Borman)形容月球是「廣闊，寂寞，又有些難以接近的星體，或者說是廣闊的空虛。」由於時值聖誕節前夕，他們在平安夜從月球軌道向地球作了電視實況轉播，創造了當時的收視紀錄，估計全球有64個國家、大約10億人收看或收聽。

阿波羅9號於1969年3月3日發射。10天的任務中登月小艇在地球軌道上正常運行，證明其獨自飛行的能力，並重新與指揮/服務艙對接。任務期間，兩名太空人進行了第一次雙人太空漫步，檢查太空衣的獨立生命支持系統(Portable Life Support System)的可靠性。

1969年5月18日升空的阿波羅10號則將登月小艇帶到月球軌道。兩名太空人進入登月小艇，與指揮／服務艙(CSM)脫離之後，下降到距離月球表面僅15.6公里的高度，再返回軌道與CSM會合，完成了所有登月小艇和指艙的檢查項目與細節，為不到兩個月後的阿波羅11號任務鋪平了道路。

阿姆斯壯 踏上月球表面

同年7月16日，阿波羅11號發射升空，三天後抵達月球軌道，任務指揮官阿姆斯壯(Neil Armstrong)和組員艾德林(Buzz Aldrin)進入「老鷹號」(Eagle)登月小艇，著手準備登月程序。7月20日，世界協調時間(UTC)20時17分43秒(美國中部日光節約時間4時17分43秒)，任務指揮官阿姆斯壯向休斯頓地面指揮職中心報告：「休斯頓，這裡是靜海基地。『老鷹』已著陸。」

7月21日凌晨2時56分(UTC)，阿姆斯壯左腳踏上了月球表面，留下那句千古名言：「這是個人的一小步，人類的一大步。」(That's one small step for man, one giant leap for mankind.)

兩人在月球表面活動了兩個半小時，鑽探取得月芯標本，拍攝了一些照片，也採集了22公斤的月表岩石標本。

阿波羅11號後不到四個月，阿波羅12號再次踏上登月旅程。發射後，火箭兩度被閃電擊中，太空船一度很不穩定。幸好地面指揮中心和三名太空人冷靜處理，一切恢復正常。但地面管制人員仍一直提心吊膽，深怕指揮艙頂部降落傘遭到損壞，返回地球時恐怕會像隕石一般墜入海中。但最後阿波羅12號順利完成任務，安全返回地球。

接下來就是被稱為「成功的失敗」阿波羅13號任務。1970年4月11日發射升空後，在飛往月球中途，服務艙的氧氣罐爆炸，電力和氧氣均大量損失，所以登月行動被放棄。三名太空人靠著地面管制中心協助，繞過月球背後，再藉著月球引力「彈」回地球，不但平安降落，還意外創下人類太空飛行最長距離紀錄。這項紀錄一直到2026年4月才被「阿提米絲2號」所打破。

阿波羅13號的事故之後，NASA對登月計畫的信心產生動搖，國會和民眾也逐漸失去興趣。1970年9月，當時的尼克森政府由於嚴重預算赤字，決定取消阿波羅18號以及後續任務。

1971年1月31日，阿波羅14號成功發射，完成13號未完成的任務。

阿波羅15號則創下在月球表面停留66小時54分鐘的紀錄，包括在登月小艇外的時間總長為18小時35分鐘，以及首度使用「月球車」(Lunar Roving Vehicle)。阿波羅16號任務則再度使用月球車，並且創下「最高」時速18公里的紀錄。

1972年12月14日，阿波羅17號的登月小艇離開月球表面，阿波羅計畫正式畫下句點。

NASA成立的同時，隨即展開人才選拔工作，與國防部合作，從各軍種飛行員之中挑選具有「正確特質」(right stuff)的人員，做為太空探險先鋒。1959年，NASA公布「信使神七人小組」(Mercury Seven)名單：艾倫·謝伯德 (Alan Shepard)、約翰·葛倫 (John Glenn)、葛斯·格里森 (Gus Grissom)、史考特·卡本特 (Scott Carpenter)、高登·庫伯 (Gordon Cooper)、華特·施艾拉 (Wally Schirra)和戴克·史雷頓 (Deke Slayton)，平均年齡35歲，都是參加過二戰或韓戰的戰鬥機飛行員。NASA並為他們創造了一個新的英文單字astronaunts，但當時媒體則稱呼他們為「太空人」(spacemen)。

1962年9月，NASA開始選拔第二批太空人，準備擔任阿波羅任務的主力。這次的候選人也同樣都來自軍方，但太空總署更注重具有試飛員資格和工程背景的專才，意味著新一批的太空人必須具備動手解決問題的能力。最後選出的九人又被稱為「新九人小組」，首位踏上月球表面的太空人阿姆斯壯即出自這一梯次。

最後總共有32名太空人被選入阿波羅計畫，其中24人參加了登月任務，但只有12人實際踏上月球表面。

登月六次 帶回岩石樣本

從1961年5月5日，謝伯德成為第一位進入太空的美國人(信使神三號)，到1969年7月21日，阿波羅11號太空人阿姆斯壯和艾德林先後踏上月球，NASA僅僅花了八年的時間，就趕在甘迺迪總統設定的10年期限之前完成使命。

在阿波羅任務接連取得成功的同時，蘇聯的登月火箭卻屢屢在發射時爆炸，犧牲了多名宇航員。最後克里姆林宮放棄登陸月球的計畫。

阿波羅計畫可說是人類迄今(2026年4月)最偉大的科技成就。六次登月任務總共帶回了842磅月球岩石樣本，讓人類更了解這顆地球衛星的起源、年齡、和地質歷史，同時發現了支持「巨型撞擊理論」(giant-impact theory)的證據，亦即月球原先是地球的一部分，因遭巨型隕石撞擊而噴飛到太空的地球「碎片」。

登月計畫也催生了許多航空和太空相關的發明和專利，不僅為後來的太空梭和太空站及各項太空探索計畫打下基礎，也提升了商業和軍事飛行的安全與效率。

甚至在社會、文化、大眾傳播和娛樂方面，阿波羅計畫也有深遠的影響。至於部分懷疑論者至今仍然堅稱所謂的「登陸月球」其實是一場騙局，不過是一場攝影棚裡的實境秀，其論點早就已經被許多實驗和證據推翻。

1968年12月29日，阿波羅8號任務期間，拍攝三個聚集在一起的隕石坑。(美聯社)