封面故事／免疫系統 視花粉為入侵者

多麼美麗吸引人的畫面，初春在小河中划船，兩岸 百花盛開；過敏者可能不了解哪些樹和草的花粉會讓自己過敏。(圖／123RF)

美國大約有2000萬人因為花粉而患有季節過敏，治療之道取決於過敏嚴重程度，對別人有效的方法可能對自己沒效。克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)指出，由於無法採取任何措施完全避免花粉過敏(pollen allergy)，最佳預防方式就是透過藥物或改變生活方式來管理過敏，學習與過敏共處。

啟動對抗 引發過敏反應

花粉是開花植物、樹木、草、雜草釋放的粉末狀微粒，通過空氣漂浮傳播，落在物體表面時會呈現細微黃色粉塵。這些微小顆粒很容易進入鼻子、眼睛或肺部，花粉過敏是因為身體免疫系統認為花粉是危險的入侵者，產生化學物質來對抗花粉，因此出現過敏反應。

植物授粉有季節性，一般來說，樹木在春天授粉，草類在夏天，雜草則在秋天。氣候較溫暖的地區，花粉過敏症況可能1月就開始，或者一年出現好幾次。

樹木花粉中，常引起過敏症狀的樹木包括橡樹等，圖為橡樹的葉子和橡實。(圖／123RF)

樹木花粉在3月到5月最常見，溫暖氣候則能1月就出現。最常引起過敏症狀的樹木包括樺樹(Birch)、橡樹(Oak)、雪松(Cedar，又稱西洋杉)。

草類花粉在春末及夏天引發過敏，有時與樹木花粉、雜草花粉時間重疊，草粉很輕容易被風吹，鄰居院子的草也可能引發過敏。常見引發過敏草類有百喜草(Bahia，又稱巴哈草)、狗牙根(Bermuda，又稱百慕達草)、羊茅草(Fescue)、強生草(Johnson)、肯塔基藍草(Kentucky blue)。

豚草是最常見的雜草過敏原，49州都常見，透過空氣傳播數百哩，難以避開，一株豚草就能產生約10億顆粉粒。(圖／123RF)

1株豚草 產生10億粉粒

豚草(Ragweed)是最常見的雜草過敏原，生長在美國49個州，能透過空氣傳播數百哩，特別難以避開，一株豚草就能產生約10億顆粉粒。其他常見過敏雜草還有火焰衛矛(Burning bush)、蒼耳(Cocklebur)、藜(Lamb's quarters)。

非營利研究機構「氣候中心」(Climate Central)今年3月公布最新研究指出，氣候暖化讓過敏季節拉長，狀況惡化；春天更溫暖代表植物更早變綠，花粉更早出現。

治療方法：

花粉過敏可以透過皮膚點刺測試或血液檢測診斷，治療方法包括非處方藥或處方藥物，若非處方藥無法改善症況，要徵詢醫師意見使用較強效的處方藥。過敏針(allergy shots)則透過時間改變身體免疫系統對過敏原的反應，注射劑花粉量逐漸增加，建立耐受性。

生活習慣改變則包括減少戶外停留時間、在花粉濃度高且溫暖多風的春季避免外出。關窗改開空調或用風扇，家裡使用高效濾網(HEPA)空氣清淨機，戶外戴口罩、帽子、太陽眼鏡，回家立即脫下並清洗戶外穿過的衣服，如果曾在戶外停留，睡前要淋浴並洗頭。許多網站與天氣預報會提供花粉濃度訊息，知道所在地區花粉高低，用來判斷是否會因高濃度花粉觸發過敏。

醫師可以診斷對哪些花粉過敏，並建議治療方式，在正確協助之下也可以管理自身的過敏症狀。