封面故事／兒童花粉過敏 醫：易導致鼻竇炎

花粉過敏季來得愈來愈早，沒有過敏史的孩子也會突然出現症狀，醫生警告，如未能及時診治有可能發展成鼻竇炎。（圖／123RF）

聯邦疾病防治中心 (CDC )的數據顯示，成年人與18歲以下兒童的花粉症患者，機率基本相同，占比20%至25%左右。

有醫生警告，由於花粉過敏季來得愈來愈早，一些此前從未有過過敏史的孩子也會突然出現症狀，若然未能及時診治有可能發展成鼻竇炎。

花粉過敏季來得愈來愈早，沒有過敏史的孩子也會出現症狀，如果在戶外活動後首次出現過敏症狀，家長應諮詢醫生了解治療方案。（圖／123RF）

杜克醫療集團(Duke Health Pediatric)的兒科高級醫療主任奧黑爾醫生(Kitty O'Hare)說，兒童尤其容易被突如其來的過敏症狀殺個措手不及，每年這個時候，因鼻竇炎相關問題就診的兒童，數量會突然增加。

奧黑爾指出，儘管數據指全國範圍內至少20%的兒童有花粉症過敏，但這個數字是低估了實際情況。

經常聽到家長抱怨，孩子去年沒過敏，為什麼今年就過敏了？她解釋，隨著接觸過敏原的次數愈多及時間愈長，身體的免疫系統就愈有可能視之為有害「入侵者」物質，而過敏症狀是一種保護機制。

她特別提到，每年這個時候除了花粉過敏症狀外，更因為與流感 症狀重疊，孩子們這時會面臨雙重打擊，因為春季花粉濃度不斷上升，而呼吸道病毒仍在傳播。

花粉過敏季來得愈來愈早，兒童比成人更容易出現和感受過敏症狀，每年此時，因鼻竇炎相關問題就診的兒童，數量會突然增加。（圖／123RF）

奧黑爾指出，目前乙型流感非常流行，呼吸道合胞病毒(RSV)感染率也很高，它們會導致兒童感冒，對嬰幼兒尤其危險，由於與花粉症表徵相似，都可能引起鼻竇炎症狀，例如流鼻水、鼻塞及鼻竇壓力，讓家長尤其感到困惑。

她提醒家長如何分辨，「如果孩子流出大量清澈的、水狀的鼻涕，那很可能是花粉過敏」，至於流感或普通感冒等病毒感染更容易伴隨發燒、疲倦或身體疼痛。

這位兒科專家指出，大多數鼻竇炎症狀並非由細菌感染，而是由花粉過敏引起，兒童若過敏長期未治療，極有可能發展成鼻竇炎。

她又說，許多過敏症狀是可透過一些家庭治療方法來緩解，如果孩子在戶外活動後首次出現過敏症狀，家長應諮詢兒科醫生以了解治療方案。