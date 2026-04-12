電影世界／阿提米絲熱 回顧外星人電影

德州歐文市的Heritage Auctions拍賣行，2023年展出電影「第三類接觸」的道具。(美聯社檔案照)

在阿提米絲2號結束繞月之際，我們來回憶幾部太空和外星人有關的電影。

1970年代的一部創新的科幻電影 「第三類接觸」(Close Encounters of the Third Kind)。由史蒂芬史匹柏執導，重心在表現地球人如何呼應外星人的溝通。電影「極限返航」(Project Hail Mary)更進一步，發展到跨物種拯救全宇宙的故事。

「極限返航」 深交外星人

「極限返航」主角萊恩葛斯林(Ryan Gosling)扮演格雷斯博士(Ryland Grace)，雙導演菲力羅德(Phil Lord)和克里斯多福米勒(Christopher Miller)、編劇德魯戈達德(Drew Goddard)把安迪威爾(Andy Weir)的原著改編成電影劇本。萊恩葛斯林不只主演，他六年前就參與此片的開發。

電影「極限返航」中，萊恩葛斯林扮演主角格雷斯博士的劇照。(美聯社)

萊恩葛斯林前回上太空，演的是「登月先鋒」(First Man，2018)的主角阿姆斯壯(Neil Armstrong)。阿姆斯壯接受美國太空總署的登月差事；「極限返航」裡的格雷斯，被強迫打了針，昏睡了(coma)四年才醒來。

「絕地救援」 獨留火星 上

安迪威爾是科幻小說家，他的另一作品 「絕地救援」(The Martian，2015)也是很紅的電影，由麥特戴蒙(Matt Damon)飾演的主角馬克瓦特尼(Mark Watney)孤獨地留在火星上，種馬鈴薯、造水、修電自給自足；而「極限返航」的格雷斯則邂逅了外星人洛基(Rocky)，成了無所不「談」的知己。

「絕地救援」電影海報，上面用白色字體寫著「帶他回家」。(取自維基 By IMP Awards / 2015 Movie Poster Gallery / The Martian Poster (#1 of 6), Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=46923151)

「極限返航」裡面有一種吞噬菌(Astrophage)，能吃掉恆星能量，導致太陽變暗，地球氣溫會因此下降，引起冰河期來臨。各星球必須派出救援隊，前往「鯨魚座中的τ 星」(Tau Ceti)去找「陶變形蟲」(Taumoeba)，因為只有它可以削弱吞噬菌。格雷斯於是被派遣萬里長征「Project Hail Mary」了。

格雷斯跟五腳外星人相逢，它來自厄里德星(Erid)。它先丟給格雷斯一塊金屬棒表達交友意願。格雷斯琢磨半天，以數字、簡單運算等等，讓對方知道他接受邀請。跨物種開始互信。

外星人敲門。初次見面，它的形狀把格雷斯驚得跳起來。由於它的外殼像硬的礦物，因此格雷斯為它取名「洛基」(Rocky)。洛基無頭、無眼、發聲像電子合成器震動；格雷斯用手勢、指著各物體讓洛基叫出詞語，詞彙累積到一定程度後，他拿電腦輔助；也把英文轉成對應的頻率，再播放給洛基聽。雙向溝通於焉開始。

電影「極限返航」的海報，萊恩葛斯林扮演主角格雷斯博士。(美聯社)

「第三類接觸」 呼叫地球

「第三類接觸」用音符「Re–Mi–Do–Do–So」(相接的兩個Do差八度)呼叫地球，當時也是電子樂器極其流行的時期。當時美國天文學家和幽浮學家約瑟夫艾倫海尼克(Josef Allen Hynek)曾提出，地球人和外星人接觸的三種狀態：1. 目擊不明飛行物、2. 留下物理痕跡、3. 與外星生命直接往來。

羅伯特麥克諾頓2022年4月出席在洛杉磯TCL中國劇院舉行的經典電影節開幕之夜，觀看經典影片「E.T.外星人」40周年紀念放映會。麥克諾頓當時飾演片中發現ET的小男孩(畫面右側)的哥哥。 (路透)

圖為史蒂芬史匹柏1982年電影「E.T.外星人」中使用的外星人模型。這部電影老少咸宜，片中有不少經典畫面，比如孩子用彩色糖來引誘外星人等 。(路透)

導演史蒂芬史匹柏2022年4月出席在洛杉磯TCL中國劇院舉行的經典電影節開幕之夜，他在經典影片「E.T.外星人」40周年紀念放映會上留影。(美聯社檔案照)

「E.T.」 被彩色糖引誘

導演史史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)後來又執導了老幼咸宜的「E.T. 外星人」(E.T. the Extra-Terrestrial，1982) 。「E.T.」中的外星人太喜歡採地球的斑斕花朵了；而片中的孩子用彩色糖來引誘外星人 。

「第三類接觸」以及「E.T. 外星人」的成人與孩子，在溝通中都得到心靈的慰藉。

「異星入境」 險釀成大患

姜峯楠(Ted Chiang)寫的 的科幻小說「妳一生的故事」(Story of Your Life)，被拍成電影「異星入境」(Arrival，2016)。劇情裡的外星生物有「七腳」。它們設法和地球說話：噴出像墨水的霧狀物，在空中形成圓形符號(logogram)。它們差點造成大患，多虧了語言學家Louise Banks與物理學家Ian Donnelly，將問題解決了。

電影「極限返航」的海報，萊恩葛斯林扮演主角格雷斯博士。(美聯社)

「異形」 人體變孵化宿主

當然也有各方不懷好意的電影，比方「異形」(Alien，1979)裡頭的寄生物，以人體為宿主孵化幼體(Facehugger→Chestburster→成體)。它們不經過通知，暗地裡把地球幾乎整垮了；另一部是暗示種族歧視的電影「第九區」(District 9，2009)：這次是地球人百般虐待停在南非上空的，長得像甲殼類生物的異種。它們下地後，被地球人關在集中營裡。這兩部片子讓人渾身發麻。

「極限返航」的洛基必得把自己包在圓形的水晶球中間，以便呼吸。但是在格雷斯遇難時，它跑出來幫摯友大忙，變得奄奄一息。我看時很埋怨電影只有快閃影子，沒有細節說明格雷斯怎麼給照顧的？上病床？敷傷？包紮？後來格雷斯反過來幫助洛基的星球，放棄回老家了。

「第三類接觸」的主角羅伊尼瑞(Roy Neary)，末尾自願登上外星人的飛船，也永久離開地球了。