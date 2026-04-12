詐騙ing／戀上「科威特將軍」 20萬元打水漂

南加一名華裔 政府員工被科威特帥哥噓寒問暖，為愛借錢，退休金和401(K)全部加一起20多萬美元全部打水漂。殺豬盤喜歡遠距離神祕浪漫設定，以科威特女將軍或男將軍身分騙誘華人 長者，先是給足情緒價值，再伺機以投資方式騙走錢財，該招式屢試不爽，有多名華人被騙。

聖蓋博谷一名華人女性Jennifer劉，原本在政府部門工作，退休後有穩定退休金與401(K)，生活安穩無憂。直到她在網上認識了一名自稱「科威特將軍」的男子，一切開始失控。對方長相帥氣、談吐得體，幾乎每天都對她噓寒問暖，從生活瑣事聊到人生規畫，關係一點點升溫。朋友不是沒有提醒她可能是騙局，但她始終不相信，因為兩人不僅語音聊天，還開過視頻，對方確實是一個「真人帥哥」。

也正因如此，她放下戒心。對方沒有急著要錢，而是慢慢建立信任，從聊天聊到投資，再談到未來。直到某一天，男子開口表示資金周轉困難，希望「借」20萬美元應急。Jennifer回想當時，只覺得兩人已經情投意合，彼此信任，沒有多想便把20多萬美元轉了過去。錢一轉出，人也隨之消失，這段「跨國戀情」瞬間瓦解。事後發現被騙，她的兒媳婦還報FBI ，結果FBI表示這筆錢屬自願轉帳，幾乎無法追回。20多萬美元，就這樣化為泡影。

保富銀行執行副總裁何興華(Sandy Ho)表示，華人女性和長者是網路戀愛詐騙的重災區。保富銀行有一名70多歲的男性單身客戶，在網上認識一個漂亮女生，也自稱在科威特當「將軍」，兩人聊了一段時間後，對方說要嫁給他，但是最近有800噸黃金被扣在海關，需要一筆錢去贖。這個客人就跑來銀行要提前解約一筆數萬美元的定期存款，隔天他又來銀行想要電匯，通常銀行都會詢問匯款人是誰，是什麼原因，目的是什麼，客人說是未婚妻需要這筆錢，還給銀行工作人員看這個女生照片，照片上是一個穿迷彩裝的漂亮女性，但一看就是合成照片。

銀行提醒客人對方可能是「殺豬盤」，但客人堅持自己沒有被騙，接著幾天他一直都要來匯款，且每次金額遞減嘗試匯款，銀行都沒給他。最後銀行選擇幫他報警，且警察用他電話上的Line軟體和對方聯繫表示「我是警察，不可以騷擾這個客人，這是犯罪。」最後刪除對方帳號，這才讓客人沒有損失。考慮到客人年長孤單，銀行還請華埠服務中心社工幫助關懷這個客人。

何興華表示，這類「殺豬盤」之所以屢試不爽，是因為騙子專門鎖定單身、孤獨長者，用長時間的聊天建立情感依賴，再用「將軍」、「軍官」等高身分人設增加可信度，如今甚至搭配視頻與語音，讓受害者更加深信不疑。等到信任建立後，再以投資或借款的名義收網，一步步把積蓄掏空。騙術基本雷同，但手法日新月異。