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數位生活／律師用AI出錯 業界擬立法究責

郝建吾
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媒體Straight Arrow News報導，律師日漸依賴人工智慧(AI)來起草法律文件，導致法庭文件出錯增加，並出現虛假引證。法院正在嚴厲打擊未能核實由人工智慧生成內容的律師，對提交含有虛假引證和事實錯誤文件處以罰款。同時，法律界亦正努力就使用人工智慧作出規範，以追究失職律師的責任。

報導稱，由於時間緊迫且研究工作耗時，律師們愈來愈依賴AI來協助起草法律文件，但法院卻發現當中許多錯誤和虛假案例。例如，美國第六巡迴上訴法院(Circuit Court of Appeals)最近就對兩名律師分別處以1萬美元的罰款，因為他們在與田納西州雅典市一場煙火表演的相關訴訟文件中，載入20多處虛假引證和事實性錯誤陳述。

報導指出，該法院和其他法院的判決傳遞清楚信息：使用AI可以接受，但沒有對其作出事實查證則不可接受。

2023年，法律文件誤用AI的最早案例曝光。一名聯邦法官對兩名紐約律師處以5000美元罰款，因為他們提交的文件中，含有虛構案例法和法律論點。此後，類似案件層出不窮。

同年，負責加州律師執照發放和紀律處分的加州律師協會(State Bar of California)成為全美首個發布AI正規使用指南的機構。

該協會首席審判律師卡多納(George Cardona)強調律師對其工作產出的責任：「所有執業領域的律師，均須確保合宜地使用生成式AI，這包括在合理範圍內，了解該技術如何運作、其局限性及客戶數據的使用條款及政策。」

2024年，美國律師協會(American Bar Association)發布首個關於律師使用AI的正規倫理意見(ethics opinion)。這份倫理意見與加州的相關規定類似，指出使用AI必須由人類審視及進行事實查核。

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