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養生／不想罹失智症 遠離3類常見飲品

編譯徐榆涵
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美加州腸胃科醫師列舉包括無糖汽水等三類常見飲品，會增加罹患阿茲海默症風險。（路透...
美加州腸胃科醫師列舉包括無糖汽水等三類常見飲品，會增加罹患阿茲海默症風險。（路透）

美國有超過600萬人罹患阿茲海默症和相關失智症，2060年新病例數量預計將翻倍，雖然患病因素很多，但其中許多因素是可預防的，像是不健康的飲食和久坐的生活習慣。加州腸胃科醫師賽提（Dr. Saurabh Sethi）指出，三類常見飲品會增加罹患阿茲海默症風險，建議民眾避開或找尋替代飲品。

1.無糖汽水

賽提說，很多注重健康的人都會喝無糖汽水，但它確實對大腦不好。無糖汽水含有人工甜味劑「阿斯巴甜」，對腸道細菌有害，而腸道與大腦之間有很強的關聯。

先前研究已經證實，包括阿斯巴甜在內的人工甜味劑會干擾腸道菌群。科學家認為，腸道細菌影響體內的發炎症狀，進而影響大腦的血液供應。還有研究發現，每天至少喝一種人工甜味劑飲品者，罹患失智症的可能性是一般人的2.9倍。

世界衛生組織（WHO）2024年公布結果，在有限的證據中，將甜味劑阿斯巴甜列為可能致癌物之一。

2.酒精

賽提表示，飲酒對身體不好，這不令人意外。最新研究表明，不管攝取多少酒精量都會增加罹患60多種疾病的風險。他表示，酒精對腸道細菌和肝臟健康不好，還會影響睡眠，而睡眠對大腦健康至關重要。

哈佛醫學院2021年的研究發現，每晚睡眠時間少於五小時罹患失智症的可能性是睡滿六至八小時者的兩倍。

儘管酒精可能會讓人感覺昏昏欲睡，但會擾亂關鍵的深度睡眠階段 (SWS)。深度睡眠發生在快速動眼期之前，通常持續約20到40分鐘，對於身體恢復和生長、增強免疫系統、增加肌肉和骨骼、減緩大腦活動和降血壓至關重要。

除了擾亂睡眠，酒精還會導致肥胖，而肥胖與多種癌症、阿茲海默症等神經退化性疾病有關。

3.運動飲料

賽提指出，運動飲料含糖量通常很高，且這類飲品缺乏纖維會導致糖被快速攝取，造成血糖和胰島素水平升高，導致胰島素阻抗，進而增加阿茲海默症風險。

糖尿病患者罹患阿茲海默症的風險往往更大，因為高血糖會損害大腦血管並刺激發炎。先前的研究指出，運動飲料等飲品中過多的糖分會導致大腦部分區域葡萄糖積聚，也與阿茲海默症有關。

阿茲海默症

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