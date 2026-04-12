旅遊／愛丁堡 朝聖福爾摩斯之家

站立在貝克街地鐵站門口的福爾摩斯銅像。(圖由作者提供)

夏洛克•福爾摩斯是19世紀末英國偵探小說家亞瑟•柯南•道爾筆下最具代表性的虛構人物。《福爾摩斯探案》中的他自稱為「諮詢偵探」，善於透過精密的觀察、演繹推理與司法科學破解疑案。位於英國倫敦貝克街221B號的福爾摩斯紀念館，是一座專門收藏與福爾摩斯相關物品的博物館，成立於1990年，也是世界上第一座為虛構人物而設立的紀念館。

醫學院導師 神探原型

2025年聖誕期間，我和女兒前往英國旅行。第一站來到愛丁堡——柯南•道爾的出生地。他畢業於愛丁堡大學醫學院，醫學訓練對福爾摩斯這一角色的塑造產生了深遠影響。福爾摩斯對犯罪現場的分析，猶如進行一場冷靜而精準的臨床屍檢：專注於物證、細節，以及他人容易忽略的蛛絲馬跡，形成了獨樹一幟的探案風格。

入場券上的貝克街221B號，福爾摩斯紀念館的正門。(圖由作者提供)

柯南•道爾的導師——約瑟夫•貝爾教授(Joseph Bell)，正是福爾摩斯的原型。他以驚人的觀察力和推理能力，能僅憑外表與言談推斷病人的背景與病情。那種「像臨床屍檢一樣對待犯罪現場」的冷靜理性，正是醫學訓練賦予文學的珍貴禮物。今日的愛丁堡市區，仍豎立著福爾摩斯的雕像，以紀念這位懸疑文學的大師。

第二站來到倫敦。得知福爾摩斯紀念館距離我們的旅館只有幾英里，我們提前在網上預約了定時門票，搭乘地鐵前往。走出貝克街地鐵站，迎面而來的是一座熟悉的雕像——戴著帽子、身穿風衣、手持煙斗的英國紳士，神情淡然地注視著來往人群。這座雕像建於1996年，為紀念福爾摩斯形象誕生150周年。

女兒是個不折不扣的福爾摩斯迷。從小她就展現出對細節的敏銳觀察力，曾一度夢想成為情報人員，卻在命運的安排下成為了一名工程師。她對細節的捕捉常常讓我們驚嘆——家中若有東西找不到，最後總得請這位「小福爾摩斯」出馬。這次造訪紀念館，對她而言，既是向偵探大師的朝聖，也是對童年夢想的一次溫柔致意。

走進221B號神祕世界

沿著大街步行，轉入貝克街，幾分鐘後便來到著名的221B號。門口已排起長隊，我們憑預約訂單換取入場券，入場券上的那個建築就是眼前的這座三層樓的公寓。門前鐵欄旁，一名身穿黑色風衣、頭戴黑帽的男子靜靜站立，宛如從維多利亞時代的偵探片中走出的警察，令人瞬間產生穿越時空之感。

紀念館是在這個三層公寓中的一個單元。二樓的窗外圍著黑色鐵欄，因聖誕將至，點綴著綠色植物與紅、銀相間的節日裝飾。許多電影中，福爾摩斯正是站在這扇窗前，俯瞰車水馬龍的貝克街，沉浸於在自己的思緒中。

隨著遊客魚貫而入，紀念館內的布置完全依照小說情節還原。拾級而上，樓梯旁掛著風景照、人物肖像與故事插畫。轉角處，是華生醫生的半身雕塑——身穿長袍，一手持煙斗含於唇角，另一手抱於胸前，彷彿正陷入深思。

二樓福爾摩斯的會客廳。(圖由作者提供)

二樓是福爾摩斯的會客室。暗紅色的牆紙與地毯，營造出沉穩而神祕的維多利亞時代氛圍。壁爐上擺放著女性半身雕塑，厚重的落地窗簾外，是熟悉的貝克街街景。窗邊櫃中陳列著實驗用的瓶瓶罐罐；另一側是一張鋪著白色蕾絲桌布的棕色實木餐桌，銀器與瓷器整齊擺放，彷彿主人只是暫時離席。房間中央的小圓桌上，放著煙斗、放大鏡與帽子，彷彿福爾摩斯與華生剛結束一場對話，隨時會回來。

華生醫生 與神探互補

隔壁是華生的房間，牆上有蝴蝶標本，一張藤椅，牆上有一張圖片是兩個紳士坐在藤椅上聊天的場景，想必描繪的就是福爾摩斯和朋友在討論案情的情境。華生這個普通的醫生，作為神探福爾摩斯的好友，不僅是記錄者，更是讀者的化身，透過他在藤椅上與福爾摩斯對談的場景，我們才能理解那位「諮詢偵探」冷靜外表下的邏輯。同時兩位好友性格的互補，讓福爾摩斯故事更加人性化，具有真實感，而不再只是冰冷的推理機器。

福爾摩斯的書房牆上掛滿照片，乍看之下像是家人的照片。解說員微笑著提醒我們：「其實，這些都是罪犯的照片。」福爾摩斯透過觀察他們的神情與特徵，分析心理狀態，以助破案。講解的女士身著黑衣、白色圍裙與頭巾，宛如電影中走出的女傭角色。

6座雕塑 不同年代神探

三樓是一個開闊的展廳。一側書櫃陳列著翻譯成多種語言的《福爾摩斯》全集；這些故事，以探險和神祕吸引了全球的讀者，贏得了巨大的成功。另一側則展示影視作品。六座半身雕塑，呈現不同年代的福爾摩斯形象，其中有扮演現代版福爾摩斯的班奈狄克•康柏拜區(Benedict Cumberbatch)， 還有傑瑞米•布瑞特(Jeremy Brett)：他表情冷峻，目光深邃，被許多核心粉絲認為是「影史上最完美的福爾摩斯」。半身雕塑後的牆上掛在福爾摩斯的帽子，他有特色的風衣，牆上時間軸記錄著從1899年至2018年的改編歷程，在100多年中，魅力經久不衰，很少有一部作品中的人物可以跨域時間和地域，擁有這樣持久而廣泛的影響力。參觀的人群中有不少中國年輕人，看樣子是留學生，一定也是讀了福爾摩斯的小說或是看了電影慕名而來。

福爾摩斯博物館，這個為虛擬人物營造的真實的住宅，帶領人們進入了福爾摩斯的神祕世界，在電影和小說的布景中，體驗似真似幻的藝術魅力。參觀結束後，下樓來，就進入了旁邊的禮品商店，裡面也擠滿了不少福爾摩斯的粉絲，在購買各種各樣的紀念品，水杯，畫片和文具之類。女兒買了一個221B貝克街的門牌，作為她對神探福爾摩斯和懸疑大師柯南•道爾的穿越時空的致意。身為工程師的她，這個職業與偵探其實有異曲同工之妙，都需在繁雜的數據或現場中尋找邏輯與真相。221B貝克街的門牌不僅是一件紀念品，也是她對童年夢想與觀察力的守護。