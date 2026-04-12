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料理功夫／松子料理

巴爾虎蜜兒
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松子生菜沙拉
松子生菜沙拉

松子雖小，卻得來不易。多需人工採集松果，有時需攀爬高大的紅松樹或以工具敲打取得，過程費工且具有一定危險性。松子好吃，所以我特別介紹一些作法，大家可以試試看。

綜合松子堅果飲

材料：松子、黑芝麻、核桃、腰果、花生都適量，香蕉半條（可以不加入）、溫開水適量。

作法：把黑芝麻、核桃、腰果、花生放入豆漿機（沒有的可用果菜機），倒入開水，設定好，開關跳起即可。倒入碗中，加上香蕉片，最後撒上適量松子仁即可食用。配上各類燒餅、油條，就是飽足的一餐。

PS：堅果類，可以依個人喜好加減。

生菜萵苣炒松子

材料：生菜萵苣1份、松子適量、蒜頭適量、橄欖油適量、清水適量（可以不加入，因為生菜萵苣水分多）。

作法：把生菜萵苣清洗晾乾，松子稍微烤一下較香，也可用炒鍋大火快速翻炒。蒜頭去皮備用。平底鍋放油，加入蒜頭，接著放生菜萵苣炒幾下（此菜不需過度翻炒即可食用），放適量鹽，盛盤後加入松子，要吃時稍微加以攪拌即可。

松子生菜沙拉

材料：松子適量、雞胸肉1片、新鮮香菇1朵、西紅柿半顆、蘋果、芝麻葉、優格適量（可選）。

作法：

1.雞胸肉燙熟，放涼，用叉子或手將其撕成細絲狀或片狀。

2.香菇也燙熟切片備用。

3.分別把芝麻葉洗淨濾去水分、西紅柿洗好切片、蘋果切片處理好。

4.分別依序排列，上面撒松子，要吃前淋適量優格攪拌即可。

綜合松子堅果飲
綜合松子堅果飲

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