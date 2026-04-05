生活／理直氣壯的逐富 我們是快樂的「財迷世家」

女兒畫筆下的一家三人。(作者提供)

奧斯卡 ‧王爾德曾藉劇中人之口，道出一句讓無數「過來人」心有戚戚焉的箴言：「當我年輕時，以為金錢是人生中最重要的東西；如今老了，我才發現，的確如此。」此言一出，我這位同樣「歷盡千帆」的聽眾，不禁在心底為他擊節叫好。早在30年前，我便已立下自己的「財富宣言」，其志之堅，其情之切，堪與王爾德隔空共鳴：

「若我擁有時間，必傾注心血，將其淬煉為財富的基石；若我擁有才華，必施展鋒芒，將其兌換為財富的勳章；若我擁有青春，必燃燒激情，將其積累為財富的資本；若我擁有財富，必運籌帷幄，將其滾動為更多的財富。當財富豐盈，我將用它：守護青春的活力，擁抱健康的體魄，丈量世界的遼闊，點亮他人的希望。因為，財富於我，是攀登者向上的階梯，是探索者遠航的風帆，是讓夢想照進現實的魔法，是讓善意溫暖人間的薪火。」

高調愛財 是家學淵源

我之所以如此「高調」地宣告「我愛財富」，實乃家學淵源，根深蒂固。我，就誕生於一個將「愛財」寫進基因，把「逐富」當成日常的「財迷世家」。

祖父是位傳統的私塾先生，安分守己地教書育人，兢兢業業地侍弄著幾畝薄田，是家族裡「君子愛財，取之有道」的典範。而祖母則截然不同，性情剛烈如火，酒量更是深不可測。她精於小本買賣，將日子經營得風生水起，堪稱家族「財商」的開路先鋒。大伯完美繼承了祖母的海量，雖在基層為官，工作能力出眾，但「酒量更出色」，最終竟因這「出色」而英年早逝，令人扼腕——這大概是我家族「愛財」史上一次沉痛的「犧牲」。

父親則是個奇妙的結合體。他像祖父一樣滴酒不沾，卻又像祖母一樣，腦瓜活絡，廣開財源。他永遠在「拜師學藝」的路上，雕皮襖、做服裝、種果樹、研中醫、挖草藥……十八般武藝拿得起放得下，而且樣樣都曾讓他賺得盆滿缽滿。他開過服裝廠、服裝店、還有賓館和酒店。徒弟更是帶過一茬又一茬。鼎盛時期，家中同時有十幾個學徒，皆按古禮，輪流包攬家務。因此，我至今不會掃地，責任全在我那「體貼」的老父親——每當我手握掃帚，便有徒弟如神兵天降：「師傅說了，您是讀書人，這等粗活，交給我們。」

一分錢難倒英雄漢

而每當我在學校得獎或考了高分，父親的獎勵永遠是那閃閃發光的幾毛錢，並不忘諄諄教誨：「女兒呀，有了這錢，想買書、買筆、買零食，隨你心意。若沒有，英雄也得為它彎腰。古話說得好，一分錢難倒英雄漢。」

「要兒親生，要錢自掙」

既然錢如此重要，自然要多多益善。於是，每當顧客付父親工錢時，我總要「雁過拔毛」，強行截留零錢，或要求「回扣」。父親無奈，只得笑著對顧客打趣：「以後給工錢，可千萬別讓我家這位小財神看見。」而母親則在一旁敲打：「小德芳，記住了：要兒親生，要錢自掙。爹有娘有，不如己有。丈夫有，你也需伸手求。」這句話，如同家族的「財富憲法」，在我腦海中回蕩了幾十年，成為我日後行走江湖的「經濟基礎」。

家風如此，追求財富的種子早已在我心中生根發芽。然而，真正讓我對「財富」二字有了更立體認知的，是後來遇到的幾位貴人。

1992年，我在《海南法制報》擔任記者和頭版編輯。一次採訪畫家，對方塞給我200元紅包，推辭不過，我揣著這「燙手山芋」奔回編輯部，紅著臉向王主任「坦白從寬」。不等我解釋完，王主任竟一臉驚奇：「你為什麼要上交？」我搬出在《蕪湖日報》時的「鐵律」：「領導說，小禮品可以收，金錢一分不能碰。」王主任哈哈大笑：「在我們海南島，給你錢不收，只有一個理由——你給得太少了。」這一笑，彷彿為我打開了一扇新世界的大門，從此，我的「財富觀」開始「海闊憑魚躍」。

更深遠的點撥來自25年前，在丹佛機場轉機時，八七版《紅樓夢》秦可卿的扮演者張蕾姐的先生倪博士與我推心置腹：「小周啊，文章寫得不錯，但得把才華和經濟效益結合起來。在美國，沒錢可是寸步難行。你必須學會掙錢，掙大錢，這樣才能成為更好的自己，也才能幫助你想幫的人。可別做那窮酸秀才哦。」

「財迷世家」的歡樂，不僅在於追逐財富時的那份執著與機智，更在於財富積累後，那份能夠自主選擇、幫助他人、創造價值的從容與喜悅。」(圖／123RF)

學習搞錢 不做窮酸秀才

這番話，如醍醐灌頂，彷彿打通了我的「任督二脈」。從此，我一頭紮進「搞錢」的洪流：炒樓市、炒股票、拉廣告、開公司、學金融……學習投資理財時，我將《百年孤獨》、伍爾夫、海明威統統打入「冷宮」，每日苦啃《股票作手回憶錄》、《錢在說話》、《巴菲特》。我的朋友圈也煥然一新，從文人墨客換成了同學的孩子、女兒的同學——年輕一代的思維，總能帶來新的「財富密碼」。星星、子文、洋河這些華爾街精英、哈佛高材生都是我小老師。先生對我這突飛猛進的「搞錢」能力嘖嘖稱奇，和朋友撇清「我可不是為了錢才娶德芳的」， 又笑對我言：「寶貝啊，我娶你時，可真沒發現你這麼會掙錢。」

先生也下海 琢磨掙錢

受我「財迷」氣質的薰陶，原本視金錢如糞土、一心唯讀聖賢書的先生少雄（他曾經把劉海粟先生提上他的名字送給他的一幅字畫，隨手扔在辦公室裡，第二天這幅字畫當然是不翼而飛），也開始「下海」琢磨如何掙錢了。他首先想到的是人壽保險，想百年之後給他所有的親人們多留一份保障。然而，保險公司卻因他年長而婉拒，讓他頗感失望。轉而，他迷上了買彩票。在紐約時，每周必花20美金購買，同時在紙上精心規劃著中了500萬美金後如何分給親友和孩子們。某日，他正埋頭計算，突然拍案而起，嚇了我一跳：「看來500萬不夠分啊，得中1000萬才行。」

我的小弟周德慶，更是家族「財迷」基因的傑出傳承者。兒時教我下象棋，竟要我付「學費」。他開服裝店時，字典裡似乎沒有「沒有」二字。我曾親眼目睹：銅陵客戶上門問：「有雨靴嗎？要50雙。」我正欲替他回答「沒有」，弟弟早已笑容滿面：「有。馬上去倉庫取，您請坐喝茶稍等。」一刻鐘後，他如旋風般歸來，身後夥計手拿肩扛，變戲法似的拿出50雙雨靴。客戶滿意離去後，我好奇追問。弟弟得意道：「除了毒品和武器，我店裡什麼都有。五分鐘外的長街批發市場所有商品都是我的大倉庫。」

女兒在商言商 1分錢不讓

女兒小美沁，更是「青出於藍而勝於藍」，愛財之心，從小昭然若揭。朋友借走家中一本書，她能抗議半天。一次回宣城外婆家，舅奶奶執意要給她紅包。我因知舅奶奶不寬裕而推辭，兩歲多的小美沁奶聲奶氣地喊道：「你們不要推來推去的，我的錢被你們弄皺啦。」童言無忌，卻道盡「財迷」本色。

她幫同學畫畫傳情，收錢；幫同學補習法語，收錢；幫我朋友的孩子改作文，收錢；教課時薪高達200美金。我曾試探：「寶貝，這是媽媽好朋友的兒子，能否少收點？」她笑嘻嘻地公事公辦：「在商言商，媽媽。一分錢都不能少。」

大學快畢業時，她與尚雨墜入愛河。尚雨彬彬有禮，英俊瀟灑，我心裡唯一打鼓的就是：他能融入我們這個「財迷」家族嗎？直到尚雨媽媽講了一個他童年的趣事：五歲時，他的坐擁「幾個小目標」姑父開玩笑說：「小尚雨，等你長大了，姑父把公司股份送你一半。」話音剛落，尚雨竟扭頭跑了。長輩們正笑他太年幼對金錢完全沒有概念，他卻氣喘吁吁地跑回來，小手裡舉著一個錄音MP3：「姑父，請把你剛才的話再說一遍。」聽到這裡，我心中暗喜：好。就是他了。門當戶對，志同道合。

老媽盼祝壽金 神采奕奕

就連號稱家族「最不愛錢」的老媽，近日身體欠佳時，也常念叨「我該走了」。某日，我將她摟在懷裡，循循善誘：「老媽，您都87歲了，我和你兒子正盤算著您90大壽時大擺宴席，最少20桌。您想想，能收到多少紅包，又能給兒孫留下多少財產呢？」久違的笑容瞬間爬上了老媽的臉龐，她竟笑出了聲。看，對「財富」的期待，有時竟能煥發生命的活力。

我們掙的錢，當然並非只為自己享用。先生對困難的朋友總是慷慨解囊，拔刀相助；他習慣隨身攜帶零錢，以備路上遇到乞丐或需要幫助的人。女兒也常盡己所能做慈善，從初中起，便用自己的零花錢和「稿費」，與家鄉婦聯合作幫扶農村孩子。有時她用我的卡給非洲孩子捐款，還會有點不好意思：「媽媽，我以後還你啊。」我則多年持續和好朋友趙豐一起捐助四個流浪貓狗基地，弟妹文琴也常年參與救助。父親和弟弟連續多年多次向老人院和紅十字會捐款捐物。1989年洪災後，父親更是將母親娘家村裡的年輕人全部接到蕪湖，幫他們安家立業。

我的愛財與慷慨

我的朋友們都領教過我的「愛財」，也領受過我的「慷慨」。我漸漸明白，真正值得警惕的，反而是那些將「不愛錢」掛在嘴邊的人。從小，父親就教導我：「君子愛財，取之有道，用之亦有道。」財富本身並無善惡，它更像一面鏡子，映照出持有者的心性與格局。其實我這麼多年掙的稿費也基本上全部捐獻出去了。

如今回望，我這個「財迷世家」的歡樂，不僅在於追逐財富時的那份執著與機智，更在於財富積累後，那份能夠自主選擇、幫助他人、創造價值的從容與喜悅。財富，於我們而言，早已超越了物質堆砌，它是我們家族生命力的象徵，是我們對抗無常世界的鎧甲，更是我們傳遞善意、點亮希望的薪火。它讓我們在平凡的生活中，既能腳踏實地，又能仰望星空。期待我們家族後代們繼續盡情演繹屬於我們自己的——「財迷世家歡樂多」。