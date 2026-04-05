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地產投資／房市雙速發展 這3州躍領頭羊

編譯周靜芝
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隨著房市進入春季購屋旺季，各地房價也出現不同的變化；房地產分析公司Cotalit...
隨著房市進入春季購屋旺季，各地房價也出現不同的變化；房地產分析公司Cotality最新報告指出，市場的發展有如光譜的兩端。(美聯社)

隨著房市進入春季購屋旺季，各地房價也出現不同的變化；房地產分析公司Cotality經濟學者赫普(Selma Hepp)表示，當前數據顯示房市正呈現「雙速」(two-speed)現象，高價位的沿海地區與陽光地帶正經歷價格修正，而中西部與東北部因相對可負擔及穩定的就業基礎，展現出驚人的支撐力道。

Cotality數據指出，中西部以年均3.56%的房價漲幅，鞏固了全美最強勁區域的地位；伊利諾州、威斯康辛州與內布拉斯加州是此強勁態勢的領頭羊。

Cotality數據顯示，伊利諾州房價年增4.91%，中位數掛牌房價為28萬元。芝加哥Americorp房地產公司主管拉里西(Matt Laricy)表示，這可能是芝加哥市中心五、六年來最佳市場表現，許多疫情期間遷居外地的人正回流。大量居民從佛羅里達州遷入，稱寧可忍受風雪也不願遭遇颶風；而郊區居民日益富裕，房源日益短缺，競標已成常態。

中西部其他地區，威斯康辛州房價年增4.78%，中位數掛牌價達37萬元。波塞爾指出，密爾瓦基(Milwaukee)正是市場加速升溫的範例。

內布拉斯加州房價年增4.75%，中位數掛牌價為33.5萬元。SoldFast聯合創始人柯魯齊(Mitch Coluzzi)表示，中西部就業市場強勁，他的朋友正從加州搬來中西部，錢在這裡更好用，當地人也相對友善。

全美房價僅微幅上漲0.7%，但東北部部分地區正逆轉整體放緩趨勢。Cotality報告指出，新澤西州與康乃狄克州持續走俏，兩地年漲幅均突破5%，創下全美最高紀錄。

Keller Williams地產經紀人達席瓦(Brendan Da Silva)說，紐瓦克房市簡直瘋狂，熱度爆表；獅門(Lionsgate)娛樂公司正在此蓋電影製片廠，市場競爭異常激烈，競價時有所聞。他上周推出75萬元掛牌的房屋，竟收到七份報價，最高達85萬元，「熱潮毫無減退跡象」。

新澤西州房價年增5.6%，中位數掛牌價為51萬9999元。康乃狄克州房價年增5.26%，中位數掛牌價為48萬元。

芝加哥 房價

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