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談藝／薩爾瓦多版「蒙娜麗莎」壁畫 10萬瓶蓋打造

編譯周靜芝
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委內瑞拉藝術家奧利瓦雷斯（Óscar Olivares）在聖薩爾瓦多Zacami...
委內瑞拉藝術家奧利瓦雷斯（Óscar Olivares）在聖薩爾瓦多Zacamil區的88號大樓，把收集逾十萬個塑膠瓶蓋組成一幅高近43英尺的壁畫。（路透）

委內瑞拉藝術家奧利瓦雷斯(Óscar Olivares)是聖薩爾瓦多(San Salvador)一座世界最高、由塑膠瓶蓋組成的壁畫創作者；這件作品高近43呎，由當地回收的逾十萬個塑膠瓶蓋所堆砌成。

歐洲新聞台(Euronews)報導，聖薩爾瓦多Zacamil區的88號大樓，如今擁有全球獨一無二的景觀：一幅由塑膠瓶蓋拼成的「蒙娜麗莎」。1996年出生的委內瑞拉藝術家奧利瓦雷斯於2月20日宣布完成此一巨作，該工程歷時數日，從初期便匯聚了廢品回收者、義工及在地組織共同參與。

壁畫中的人物並非達文西筆下的蒙娜麗莎，奧利瓦雷斯將她重新詮釋為一位深色肌膚、捲髮、眼神生動的女子，身著薩爾瓦多國旗色彩服裝。奧利瓦雷斯稱她為「薩爾瓦多蒙娜麗莎」，但強調此形象並無特定原型；對他而言，她代表著任何普通人，因為薩爾瓦多與拉丁美洲的復興是在平凡百姓之中。

作品所用的瓶蓋由Zacamil居民及薩爾瓦多全國回收者協會(ASONARES)的工作人員共同收集。奧利瓦雷斯以瓶蓋原始色澤進行創作，未塗加任何顏料，使材料的篩選與分類成為創作過程的一部分。

Zacamil並非奧利瓦雷斯首次進行此類藝術的地點，卻是最大規模創作的場域。這位壁畫藝術家多年來持續在各國以回收塑膠創作大型作品。第一個代表作是2020年於委內瑞拉首都加拉加斯(Caracas)埃爾阿蒂約(El Hatillo)完成的Oko壁畫，隨後類似創作見於墨西哥、義大利、巴拿馬、法國及沙烏地阿拉伯等地。

奧利瓦雷斯作品遍布近22國，曾在紐約藝術博覽會(ArtExpo New York)等展場亮相，並獲2015年伊比利美洲(Ibero-American)線上創業獎及2017年Golden Mara獎的肯定；隨著創作版圖拓展至歐洲，西班牙馬德里、義大利佩斯卡拉等城市亦可見其蹤跡。

在薩爾瓦多Zacamil地區，奧利瓦雷斯所見不僅是完成的壁畫。對他而言，當地正逐步轉型為露天博物館，而這幅作品正是改變過程中的重要一環。社區的參與也絕非點綴，而是從創作初始到完成，全程積極參與；奧利瓦雷斯強調，這不僅是象徵性姿態，更是其創作的核心部分。

聖薩爾瓦多出現一座世界最高、由塑膠瓶蓋組成的壁畫，創作者是委內瑞拉藝術家奧利瓦雷...
聖薩爾瓦多出現一座世界最高、由塑膠瓶蓋組成的壁畫，創作者是委內瑞拉藝術家奧利瓦雷斯(Óscar Olivares）；這件作品高近43呎，由當地回收的逾十萬個塑膠瓶蓋所組成。(路透)

委內瑞拉

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