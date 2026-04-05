談藝／樂高版摩根大通總部 喊價500元

摩根大通集團在紐約市的全球總部新大樓，樂高模型受到員工搶購。(美聯社)

對金融集團摩根大通(JPMorgan)的員工而言，把工作帶回家如今變得更「具體」了。該集團全球總部新大樓位於紐約市 公園大道270號，造價高達30億元，禮品部在去年10月建築啟用時推出售價150元、樂高風格的新摩天大樓模型，已迅速售罄；如今，摩根大通員工可登記購買這款模型，而拍賣網站已有人喊價500元。

商業內幕(Business Insider)報導，摩根大通是華爾街推動「重返辦公室」(return-to-office)的領頭者，新大樓的落成更強化了此一決心。被爭相搶購的總部縮小模型，也凸顯這棟建築引發的熱潮；公園大道270號已成為紐約市新地標，遊客駐足在摩天大樓前拍照留念，社群平台抖音(TikTok)上更充斥著介紹其設施的影片。

購買這款玩具的員工在2月9日前登記數量1903件的候補名單；未能搶購到模型者還有一線希望，該份候補名單4月1日後重新開放。撇開外觀不談，該建築模型並非樂高官方產品，包裝盒標註是以「重新包裝及再利用的樂高元件」製成。

真實摩天大樓高度達1388呎，模型尺寸標示為6.5 x 16.3吋；而二手市場已趁勢炒作摩根大通熱潮，有人在eBay網站以500元售出疑似同款模型。沃爾瑪與亞馬遜 等多家平台正販售「山寨版」，但這些商品僅含3180塊積木且設計略有調整。

摩根大通新總部不僅美到被製作成模型，這棟啟用不到半年、可容納約1萬4000名員工的建築更配備多樣化便利設施，擁有多間餐廳、酒吧、健身房，以及永遠飄揚的美國國旗。

這棟60層樓高的建築憑藉LED燈光裝置重塑了曼哈頓天際線，從紐約市各區皆能清晰辨識；而其影響力正超越建築領域，這些複製模型也改變了少數能入手者的室內擺設。