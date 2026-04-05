我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

談藝／樂高版摩根大通總部 喊價500元

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
摩根大通集團在紐約市的全球總部新大樓，樂高模型受到員工搶購。(美聯社)
摩根大通集團在紐約市的全球總部新大樓，樂高模型受到員工搶購。(美聯社)

對金融集團摩根大通(JPMorgan)的員工而言，把工作帶回家如今變得更「具體」了。該集團全球總部新大樓位於紐約市公園大道270號，造價高達30億元，禮品部在去年10月建築啟用時推出售價150元、樂高風格的新摩天大樓模型，已迅速售罄；如今，摩根大通員工可登記購買這款模型，而拍賣網站已有人喊價500元。

商業內幕(Business Insider)報導，摩根大通是華爾街推動「重返辦公室」(return-to-office)的領頭者，新大樓的落成更強化了此一決心。被爭相搶購的總部縮小模型，也凸顯這棟建築引發的熱潮；公園大道270號已成為紐約市新地標，遊客駐足在摩天大樓前拍照留念，社群平台抖音(TikTok)上更充斥著介紹其設施的影片。

購買這款玩具的員工在2月9日前登記數量1903件的候補名單；未能搶購到模型者還有一線希望，該份候補名單4月1日後重新開放。撇開外觀不談，該建築模型並非樂高官方產品，包裝盒標註是以「重新包裝及再利用的樂高元件」製成。

真實摩天大樓高度達1388呎，模型尺寸標示為6.5 x 16.3吋；而二手市場已趁勢炒作摩根大通熱潮，有人在eBay網站以500元售出疑似同款模型。沃爾瑪與亞馬遜等多家平台正販售「山寨版」，但這些商品僅含3180塊積木且設計略有調整。

摩根大通新總部不僅美到被製作成模型，這棟啟用不到半年、可容納約1萬4000名員工的建築更配備多樣化便利設施，擁有多間餐廳、酒吧、健身房，以及永遠飄揚的美國國旗。

這棟60層樓高的建築憑藉LED燈光裝置重塑了曼哈頓天際線，從紐約市各區皆能清晰辨識；而其影響力正超越建築領域，這些複製模型也改變了少數能入手者的室內擺設。

亞馬遜 紐約市

上一則

理財百科／無論退休否 先卯盡全力儲蓄

下一則

談藝／薩爾瓦多版「蒙娜麗莎」壁畫 10萬瓶蓋打造

延伸閱讀

小摩、Pimco示警：債市低估經濟急劇放緩風險 戰火恐拖累美經濟

小摩、Pimco示警：債市低估經濟急劇放緩風險 戰火恐拖累美經濟
本周開盤前 五件國際事不可不知

本周開盤前 五件國際事不可不知
聖地牙哥市北公園附近擬建7層公寓大樓 規畫92住宅單位

聖地牙哥市北公園附近擬建7層公寓大樓 規畫92住宅單位
小摩CEO：美應對台海衝突有所準備 看好中東實現長久和平

小摩CEO：美應對台海衝突有所準備 看好中東實現長久和平

熱門新聞

校園民歌歷經50年，帶給更多人的是文化情懷與青春印記；圖為2025年11月22日於台北大巨蛋舉行的「民歌大團圓」演唱會，共匯集了74位民歌手同台。(照片提供：中華音樂人交流協會)

封面故事／民歌50年 飄洋過海北美有約

2026-03-29 16:15
蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。(圖／123RF)

養生／每天持續吃一顆蘋果 健康潛在反應驚人

2026-03-29 02:07
2019年2月19日空軍發布蘿倫·克萊姆上尉坐在T-38型噴射教練機後座的照片，當時她被分派至第13轟炸中隊，正在接受B-2轟炸機的換裝訓練。(取自美國空軍)

人物／ 神祕的B-2轟炸機亞裔女飛官

2026-03-29 02:27
在全球以英語為主導語言的時代，美國大學英語系文憑竟被視為一項「回報不佳」的投資？(作者按照內文情境以AI生成)

教育／美國大學英語系畢業 注定低薪？

2026-04-05 11:50
竹筍膳食纖維豐富，是高鉀食材，有助改善三高、預防大腸癌。（圖╱123RF）

養生／新入榜超級食物竹筍 可降血糖抗發炎

2026-03-29 13:57
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

養生／養成2睡眠習慣 助延長壽命

2026-03-22 02:07

超人氣

更多 >
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1