4/5-4/11星座運勢 水瓶座進帳多多 巨蟹座別太強勢
牡羊座
總運指數：★★☆☆☆
本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低。乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。
幸運色彩：石板灰
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
金牛座
總運指數：★★★☆☆
麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。
幸運色彩：瑪瑙黑
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
雙子座
總運指數：★★★★☆
幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：處女座
貴人星座：天秤座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
本周你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。
幸運色彩：苔蘚綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
處女座
總運指數：★★★★☆
本周的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
天秤座
總運指數：★★☆☆☆
本周遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。
幸運色彩：蘋果綠
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：雙子座
貴人星座：巨蟹座
射手座
總運指數：★☆☆☆☆
存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。
幸運色彩：墨玉綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
摩羯座
總運指數：★★★★★
自信滿滿的一周，做什麼都感覺游刃有餘，許多事情你都不用費吹灰之力便能處理得漂漂亮亮，讓你頗有成就感。
幸運色彩：石榴紅
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
水瓶座
總運指數：★★★★☆
平順的運勢，會讓你這一周過得舒適安穩，不用為愛情太過折騰；事業進入平穩期，一切都將有條不紊地進行；財運火候恰好，進帳會比支出多很多。
幸運色彩：草地綠
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
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