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料理功夫／蘿蔔糕2吃

韓美慧
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長大接觸港式蘿蔔糕，總覺得是客家蘿蔔糕的升級版。我學會用一包水磨在來米粉搞定作法，真的不難，且隨時都可輕鬆製作。

材料：蘿蔔900克、水磨在來米粉400克、清水500毫升、鹽少許、油品適量（避免脫模沾黏容器）。

作法：

1.蘿蔔外皮洗淨，去掉外皮，接著刨成絲狀備用。

2.在來米粉倒進容器中，加入清水攪拌均勻至無顆粒。

3.平底鍋倒入蘿蔔絲，加些油，用大火先翻炒，接著改中火炒。蘿蔔容易出水，此時加些鹽巴繼續炒。

4.蘿蔔炒軟時，把調和好的粉漿依序倒入，用鍋鏟把粉漿跟蘿蔔絲翻炒均勻，直到收乾水分。

5.把融合的成品置入玻璃器皿中，用勺子整理好壓實，接著放入電鍋蒸，外鍋加入一杯水蒸，開關跳起，取出放涼，之後脫模倒扣。（如果粉漿厚實，外鍋要放入2杯水蒸，請注意，免得內部沒有蒸熟。）

金桔醬沾蘿蔔糕片

材料：蘿蔔糕數片、金桔醬適量、大豆油適量。

作法：蘿蔔糕放涼，切成大小適中的片，接著取出平底鍋，倒入適量的油，把蘿蔔糕片放上用中小火慢煎，兩面煎成焦黃即可取出，置入盤中，倒上適量的金桔醬即可開吃，滋味很解膩。

炒蘿蔔糕

材料：蘿蔔糕200克、胡蘿蔔絲15克、蘋果絲15克、香菇2朵、蟲草花15克、大豆油適量、鹽適量、醬油適量。

作法：

1.蘿蔔糕切塊狀。

2.胡蘿蔔、蘋果去皮刨成絲，香菇、蟲草花泡水，香菇切成條，蟲草花濾乾水分備用。

3.平底鍋置入適量的油，放入蘿蔔糕塊，用中小火煎成四面焦黃，撈起備用。

4.把香菇爆香，接著放胡蘿蔔絲，把煎好的蘿蔔糕塊倒入輕輕拌炒，之後放入蘋果絲，加些鹽巴和醬油，配料變軟即可上桌。

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1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

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3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

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