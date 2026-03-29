建國250年／英軍撤離那天 波士頓「重演」

2026年3月17日，波士頓一支遊行隊伍沿著電報街行進，舉行「撤離日」儀式，紀念1776年美國獨立戰爭期間英國軍隊撤離該市。(美聯社)

前言：2026年是美國建國250周年，周刊將不定期刊出250年來與建國相關文章與故事，讓我們重返那個年代，重溫那段歷史。

3月17日，一群身穿18世紀軍裝、頭戴三角帽的歷史重演者，坐滿了美國最古老的天主教堂。隨後，他們在教堂外鳴響火槍，並在街道上遊行，慶祝英軍撤離波士頓 250周年。

清晨的冷風吹過南波士頓的山丘，隊伍中除了士兵，還有馬匹甚至牛隻。許多居民裹著毯子、穿著睡衣站在門廊前觀看，似乎是被鼓笛與風笛聲喚醒的。

背景／圍城11個月的轉捩點

「撤軍日」是為了紀念1776年3月17日英軍撤出波士頓。當時的關鍵突破在於喬治·華盛頓將軍(Gen. George Washington)使用亨利·諾克斯上校(Col. Henry Knox)從紐約州提康德羅加堡(Fort Ticonderoga)運來的火砲，加固了多切斯特高地(Dorchester Heights)的防禦，迫使英軍不得不撤離。

這場勝利標誌著大陸軍在獨立戰爭中的首場重大勝利，結束了長達11個月的波士頓圍城戰，並為美國陣營奪回了這座城市。

由於這項周年紀念恰逢聖派翠克節(St. Patrick's Day)，兩者結合形成的慶祝傳統已形塑波士頓數十年之久。3月初的周末，南波士頓已舉辦過一場盛大的聯合遊行。

儀式／歷史建築與火槍鳴放

17日的儀式始於聖奧古斯丁禮拜堂(St. Augustine Chapel)。參與者在建於1818年的禮拜堂內參加彌撒，隨後組成遊行隊伍前往多切斯特高地——即當年民兵架設火砲俯瞰港口的高地。

紀念活動在高地持續進行，現場除了火槍重演單位和音樂表演，還舉行了獻花儀式。此外，耗資3700萬美元修繕的多切斯特高地紀念碑也於當日重新開放。

2026年3月17日在波士頓，歷史重演者在紀念1776年英軍撤離日儀式上鳴放火槍。(美聯社)

感動／後代眼中先烈的勇氣

來自米爾頓(Milton)的羅納德·懷特(Ronald White)穿著殖民時期的服裝，在彌撒後於教堂墓園參與火槍鳴放。身為「美國革命之子」協會(Sons of the American Revolution)成員，懷特的祖先曾參與過那場戰爭，這使他感觸良多。

「想到250年前亨利·諾克斯展現出那樣的勇氣，我現在還是會哽咽，」懷特熱淚盈眶地說。「他們當時面對的是一個強大帝國，反抗大英帝國幾乎是自殺式的想法。但我們做到了，而今天我們在此銘記這一切。」

波士頓郊區居民理查德·維格(Richard Vige)則是第一次來到多切斯特高地。儘管他熱愛美國歷史，但這也是他首度參與250周年紀念活動，「這是一個反思的好機會，看看這個國家如何從大西洋沿岸的一群殖民地，發展成如今擁有超過3.4億人口的國家。」

波士頓大學神學院學生葛蕾塔·加芬(Greta Gaffin)則從宗教史的角度觀察到了這場儀式的「歷史反差」。

在殖民時期的麻薩諸塞州，天主教信仰長期受到限制，直到獨立戰爭後、隨著宗教自由擴大及愛爾蘭移民湧入，波士頓才出現天主教會。「以天主教彌撒來紀念撤軍日，這在概念上是很奇妙的。當年的開國元勳們可能會討厭這種安排——我一定要親眼來看看。」她笑著補充，「而且，我也熱愛遊行。」

儘管早期的紐英格蘭地區普遍存在反天主教情緒，但在獨立戰爭期間情況有所改變，部分原因是美國當時需要依賴信仰天主教的法國提供支援。

傳奇／首位戰爭部長諾克斯

在加入革命軍之前，諾克斯只是一名25歲的波士頓書店老闆。他透過大量閱讀店內的軍事書籍自學成才，最終成為華盛頓最信任的將領之一。

1775年冬天，諾克斯執行了一項被認為「不可能」的任務。他帶領隊伍從紐約州的提康德羅加堡，利用雪橇、馬匹與牛隻，將60噸重的火砲(共59門)在酷寒中拖行了約480公里(300哩)，越過結冰的河流與伯克希爾山脈抵達波士頓。

1776年3月4日晚間，華盛頓利用諾克斯運來的火砲，在短短一夜之間於多切斯特高地構築了防禦工事。隔天清晨，英軍驚覺波士頓港口已在美軍砲火射程內，這直接導致了英軍在3月17日撤離。

戰爭結束後，諾克斯的功勳讓他成為美國建國後的第一任戰爭部長(Secretary of War)，並參與創立了西點軍校的前身。

2026年3月17日，在波士頓舉行的「撤離日」儀式上，一名遊騎兵民兵團的重演者正在搬運一門大砲。(美聯社)

歷史的足跡：

自由之路(Freedom Trail)

自由之路是一條長約4公里(2.5哩)的紅磚步道，串聯了波士頓16個重要的歷史遺蹟。以下是主要站點：

1.波士頓公園(Boston Common)：美國最古老的城市公園，曾是英軍的營地。

2.老南聚會所(Old South Meeting House)：1773年「波士頓茶黨事件」的策畫地。

3.老州議會大廈(Old State House)：1776年「獨立宣言」在波士頓首度宣讀的地點。

4.保羅·里維爾故居(Paul Revere House)：傳奇愛國者保羅·里維爾的家，他是獨立戰爭初期的重要通訊員。

5.老北教堂(Old North Church)：著名的「陸路一盞燈，水路兩盞燈」信號發出處，警告美軍英軍來襲。

6.憲法號護衛艦(USS Constitution)：世界上最古老且仍可航行的現役軍艦，綽號「老鐵甲」。

波士頓老北教堂250年前發出著名的「陸路一盞燈，水路兩盞燈」信號警告英軍來襲。(美聯社)

多切斯特高地紀念碑 (Dorchester Heights Monument)

文中所提剛修復完工的紀念碑，位於南波士頓的「托馬斯公園」(Thomas Park)。

1.修復細節：為了迎接建國250周年(2026年)，國家公園管理局投入了超過3000萬美元，修復了這座35公尺(115呎)高的白色大理石塔，並改善了周邊設施的無障礙通行性。

2.戰略地位：這裡依然是俯瞰波士頓港的最佳視角，親臨現場能深刻體會為何當年的火砲部署能對英軍艦隊造成巨大威脅。

紀念1776年美國獨立戰爭期間英軍撤離波士頓的「多切斯特高地紀念碑」巍然聳立，俯瞰著參與儀式的重演者。這座紀念碑是為了紀念喬治華盛頓的軍隊在當年建構多切斯特高地防禦工事而建。(美聯社)

革命發源地 波士頓啟動全年慶典

2026年是美國建國250周年(Semiquincentennial)，作為革命發源地的波士頓早已啟動名為「Boston 250」的全年慶典。這些活動不僅限於傳統的閱兵，更結合了現代科技與多元視角。

以下是2026年波士頓重要的活動亮點：

1.核心節慶

250周年獨立紀念日(2026/07/04)，這將是全年度最壯觀的時刻：

波士頓流行管弦樂團煙火秀(Boston Pops Fireworks Spectacular)：這是麻州的官方標誌性活動。2026年將在查爾斯河畔(Charles River Esplanade)舉行規模空前的免費音樂會，並搭配加強版的煙火表演。

Sail Boston 2026：7月下旬，大批來自世界各地的高桅帆船(Tall Ships)將齊聚波士頓港，重現殖民時期的海上盛況。民眾可以登船參觀，感受當年的航海氛圍。

2.重大歷史事件紀念

波士頓大屠殺(Boston Massacre)紀念：2026年3月5日在法尼爾廳(Faneuil Hall)舉行。與以往不同，今年以「市民大會(Town Meeting)」的形式，邀請公眾討論1770年那場衝突對美國法治與權利的深遠影響。

多切斯特高地點燈儀式(Luminaria)：為了紀念撤軍日，多切斯特高地會點燃2000盞燈火，象徵當年參與圍城的士兵與犧牲者，景色肅穆且動人。

列克星敦與康科德之戰(Patriots' Day)：4月將有大規模的戰爭重演，重現「那一聲槍響」(The shot heard 'round the world)」。

3.全年常設與專題導覽

「黑人革命之聲」(Black Voices of the Revolution)：由非裔美國人歷史博物館舉辦，透過第一人稱敘事，講述非裔在爭取自由過程中的真實故事。

「記住女性」(Remember the Ladies 250)：取名自阿比蓋爾·亞當斯(Abigail Adams)的名言，專注於女性在革命與建國初期所扮演的關鍵角色。

革命與藝術特展：波士頓公共圖書館(BPL)展出十年來規模最大的展覽「革命！波士頓250年的藝術與行動」，探討從1776年至今的抗爭精神。

4.創新體驗

無人機燈光秀：在波士頓港上空利用數百架無人機排列出革命時期的歷史圖案，將18世紀的歷史與21世紀的科技結合。

海港巡航(Evacuation Day Cruise)：遊客可以搭船從海上視角觀察當年的「波士頓圍城戰」，由專業國家公園巡邏員導覽英軍撤退的路線。

Boston 250網站：https://www.boston.gov/boston-250