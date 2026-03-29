人物／ 神祕的B-2轟炸機亞裔女飛官

2019年2月19日空軍發布蘿倫·克萊姆上尉坐在T-38型噴射教練機後座的照片，當時她被分派至第13轟炸中隊，正在接受B-2轟炸機的換裝訓練。(取自美國空軍)

2025年6月22日美國空軍B-2隱形轟炸機群對伊朗 三處地下核子設施發動代號「午夜鐵鎚行動」(Operation Midnight Hammer)突襲之後不久，網路華文媒體開始流傳一份未經證實的報導，指出參與該次行動的B-2飛行員當中，包括一名華裔女性空軍上尉蘿倫·克萊姆(Captain Lauren Kram)。

身家背景 網媒加油添醋

今年2月28日，川普政府和以色列聯手對伊朗展開代號「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)全面攻擊，掀起波斯灣戰爭；B-2轟炸機再次出擊，摧毀伊朗重要戰略設施。部分華文網路媒體這回不但宣稱克萊姆上尉也參與這次作戰，並且還言之鑿鑿地指出她的中文姓名為葉思梅，是祖籍廣東梅縣的客家人；尤有甚者，更加油添醋地說葉思梅和中共開國十大元帥之一葉劍英是遠房親戚，或稱她憑藉著客家人的硬頸精神，完成艱鉅戰鬥任務等等。

然而筆者遍尋網路有關Captain Lauren Kram的相關報導，甚至求助於AI大神，都未能發現有關克萊姆上尉族裔、血統或籍貫的任何英文報導。而且，透露高機密或高爭議軍事行動人員的姓名個資，也違反美國軍方保密規定，甚至可能為當事人帶來生命安全威脅。

飛行中的B-2轟炸機，如同一隻巨型魟魚。(美聯社)

菁英飛官 亮相談歷程

克萊姆上尉最早出現在媒體上，是密蘇里州懷特曼空軍基地(Whiteman Air Force Base)公共關係室在2019年2月19日發布的一張照片，指出蘿倫·克萊姆上尉被分派至第13轟炸中隊(13th Bomb Squadron)。該新聞稿並指出，她是懷特曼基地6名合格女性飛行員之一。

隔月，為了慶祝全國婦女歷史月(National Women’s History Month)和國際婦女節(International Women’s Day)，軍方又安排了一次採訪，讓懷特曼基地6名女飛官全體亮相，暢談她們成為菁英飛行員的歷程和感想。克萊姆在訪談中表示，要成為一名飛行員，「性別不是問題，只要妳想要達成目標，妳通過訓練就能取得資格，像每個人一樣。」

必須一提的是，當時正值川普總統的第一個任期，還未禁止聯邦政府推行「多元、平等、包容」(DEI)政策，所以空軍才能放手大張旗鼓宣傳，以吸引更多女性加入飛行員行列。

第10位現役女飛官

接下來就是2019年10月4日，克萊姆完成B-2訓練課程畢業，成為全球唯一現役隱形轟炸機的第10位女性飛行員，她又因此登上了軍方媒體版面。

諾斯洛普公司生產的B-2A「精神式」(Northrop B-2A Spirit，又譯做鬼魂)隱形轟炸機於1989年7月17日首飛，1997年元旦正式服役。美國空軍原本打算採購132架B-2，全面取代骨董級的B-52戰略轟炸機，但由於單價高達22億元(1997年幣值)，加上冷戰結束後國防經費全面緊縮，最後僅製造了21架。除一架作為武器系統測試平台，其餘全數編入第509轟炸聯隊，駐紮在懷特曼基地。該單位的直系血源可以追溯到二次大戰末期執行廣島、長崎原爆任務的第509混合大隊。

這20架B-2轟炸機分別以美國和19個州的州名做為代號，例如「美國精神號」(Spirit of America)、「亞利桑那精神號」(Spirit of Arizona)，其中第12架「堪薩斯精神號」(Spirit of Kansas)於2008年2月17日於關島墜毀，兩名飛行員彈跳逃生獲救。剩餘19架目前分屬於509聯隊麾下的第13轟炸中隊、第393轟炸中隊和第394作戰訓練中隊。

從1989年到2019年的30年期間，只有700多人有幸坐進這架隱形轟炸機的雙座駕駛艙；其中大約500人是飛行員，而且只有10人是女性。克萊姆恰好是第10位。

當時克萊姆受訪時表示，「在我之前，已有9位傑出的女性開闢了這條道路，」克萊姆在另一次訪問中說，「我很榮幸能成為她們之中的一員，我知道未來還會有更多像我們一樣的女性追隨我們。」

密蘇里州懷特曼空軍基地的一架B-2隱形轟炸機正準備起飛，而另一架則已升空。(路透)

高中想當航空工程師

其實，高中時代的克萊姆，根本沒有想過要當飛行員。

她在訪談中透露，她本想攻讀航空工程(aeronautical engineering)；在搜尋大學資訊時，發現原來美國空軍官校(U.S. Air Force Academy)也是一所頂尖的理工學府，心想如果能成為空軍的航空工程師，等於有了職業保障，於是就提出申請。

根據克萊姆唯一公開的個人社群媒體「領英」(Linkedin)帳號，她獲得獎學金於2009年進入空軍官校就讀。大學四年期間，她還入選全美最頂尖的工程榮譽學會Tau Beta Pi - Engineering Honors Society和全國航空工程榮譽學會Sigma Gamma Tau - National Honor Society in Aerospace Engineering會員。完全就是一個學霸。

509聯隊的B-2隱形轟炸機「德州精神號」，圖中可看出這型飛機的登機口位於駕駛艙正下方。(美聯社)

飛行體驗 改變人生航向

然而，一趟飛行體驗意外地改變了克萊姆的人生航向。依照傳統，空軍官校生在大三升大四的暑假，都會接受一次所謂的「激勵飛行」(incentive flight)，親身體驗坐在駕駛艙裡的感覺，鼓勵他們能夠接受進一步挑戰。當時的帶飛教官對克萊姆說，「妳會是一名不錯的飛行員。」這句話，讓她改變了志願，

2013年官校畢業後，克萊姆獲得少尉任官並進入飛行學校接受訓練，結訓後被分發至空運單位，駕駛C-21輕型運輸機(軍用版李爾商務噴射機 Learjet)，在歐洲地區執行要員運輸和醫療後送任務。這樣子過了三年，克萊姆不甘於只是當個空中計程車司機，她想要成為「矛頭的尖端」(the tip of the spear)，於是申請轉調至509轟炸聯隊。

但是B-2飛行員並不同於空軍中其他職務，必須獲得「邀請」才能加入這個特殊群體。

「毫無疑問，B-2飛行員隊伍是全空軍中經驗最豐富、最多元化的團隊，這其中有一個非常具體的原因。我們積極從軍方所有飛行單位，甚至其他軍種，招募飛行員，因為我們將B-2與其他那些飛機的特性及飛行員能力緊密結合。」一名代號「影子」(Shadow)的資深B-2飛行員某次在接受「大眾機械」(Popular Mechanics)雜誌採訪時表示，「我們之中有前任轟炸機、戰鬥機和攻擊機飛行員，也有加油機、運輸機、偵察機、指揮機、直升機、甚至無人機飛手。」

「影子」進一步指出，「我們B-2飛行員有經驗豐富的老鳥，也有剛從航校畢業的菜鳥；有些原來是領航員、武器系統操作員、機械師、警衛、甚至還有一個幹採購的，我們統統都需要。」

儘管網羅了各路英雄好漢，但由於人數稀少，而且從換裝訓練到服役作戰都在同一個單位，因此B-2飛行員形成了一個緊密的圈子。30多年來，509聯隊出現過二對父子檔飛行員，還成就了四對姻緣，包括2002年史上第一位接受B-2飛行訓練的女性飛行員珍妮佛·威爾森(Jennifer Wilson)；她後來下嫁同隊飛行員約翰·艾佛利(John Avery)。

B-2可攜帶重達3萬磅的「碉堡剋星」GBU-57巨型鑽地彈，這型武器就是2025年6月「午夜鐵鎚行動」的要角。(美聯社)

她七年沒出現新資訊

在509聯隊，每位飛行員除了自己的姓名、無線電代號(Code Sign)之外，還有一個B-2飛行員專屬的Spirit代號，象徵著這個單位的傳承，例如克萊姆的代號就是Spirit711，表示她是第711位B-2轟炸機飛行員。

然而，自從2019年之後，克萊姆上尉的姓名便不曾在媒體出現過，近日所有華文媒體有關克萊姆的報導，引用的全部都是七年前的舊資料。但無論如何，克萊姆的傑出成就和表現，仍足以為所有亞裔美國人的驕傲和女性角色典範。