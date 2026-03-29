旅遊／瑞士琉森 一城山色半城湖

琉森湖。（圖作者提供）

全境幾乎都包圍在阿爾卑斯山脈中的瑞士 ，秀麗的風光宛如一幅絕妙的山水長卷；展開畫卷，琉森(Lucerne)就似鑲在畫中的琉璃世界。琉森在蘇黎世以南50公里處的琉森湖畔，是瑞士中部琉森州的首府。琉森湖是瑞士第五大湖，不規則的形狀像一隻展翼大鳥，蹲俯在阿爾卑斯山的群峰之中。碧綠的湖水隨風起浪，陽光下猶如琉璃在群山中閃爍著耀眼的光芒。琉森稱得上「一城山色半城湖」，旖旎的風光令人陶醉。

琉森除了有湖，還有條自琉森湖流出的羅伊斯河(river Reuss) 。河水將位於出水口的琉森市分成舊城和新城兩區，河流橫過市中心，繼續往北百餘公里後，流入瑞士與德國邊境的萊茵河。琉森城不但有迷人的風景，更有知名的雕塑作品，獨特的地標，雄偉的教堂及美麗的建築。

垂死獅子雕像 紀念傭兵

琉森市的獅子廣場旁邊有座小公園，公園裡有一座非常有名的「垂死獅子雕像」。這座雕像刻在懸崖牆壁上，崖壁上一個山洞裡臥著一隻受傷的獅子。這獅子垂頭喪氣、一臉哀傷，表情十分痛苦，一隻前爪軟弱無力的半垂在洞口。讓人看了，頓覺揪心難過，立刻感染了獅子的傷痛。

垂死獅子雕像。（圖作者提供） 垂死獅子與水中倒影。（圖作者提供）

這座雕像由丹麥雕塑家巴特爾‧托瓦爾森設計，紀念法國大革命時，在巴黎杜樂麗宮保衛戰中犧牲的850名瑞士傭兵。

杜樂麗宮坐落在塞納河右岸，離羅浮宮不遠，曾是法國王宮，1871年被巴黎公社焚毀。

中世紀晚期到啟蒙運動之間，法國王室雇用許多瑞士傭兵以保衛王室及為法國作戰。瑞士傭兵驍勇善戰，忠心耿耿，聲名遠播。

據說由於瑞士人善於作戰，所以沒有人敢攻打瑞士，這是瑞士能成為中立國的原因之一。然而戰爭是殘酷的，一場王宮的保衛戰，一支千餘人的瑞士傭兵團，竟然幾乎全軍覆沒，怎不叫人心痛。

懸崖前面有一水塘，垂死獅子的倒影映在水中；浮萍在水中飄盪，倒影若隱若現，象徵著人世間的飄泊及生死難料。

托瓦爾森繪製圖稿並製作模型，交給工匠雕刻。第一位石匠雕刻時不慎跌落鷹架傷重不治；又請了第二位石匠繼續雕鑿，前後歷時三年才完成。悲慘的傭兵，可憐的工匠，難怪馬克吐溫說：「這是世界上最讓人悲傷和感動的一塊石頭。」

卡佩爾廊橋 臥羅伊斯河

羅伊斯河自琉森湖流出的河面非常寬，讓人分不清是湖是河。

羅伊斯河。（圖作者提供）

未到琉森時就聽說琉森有一條橋非常有名，來到琉森猛然看到這條橋，著實驚豔。只見一條很長的長廊迂迴橫臥河上，長廊旁，一座六角形的尖塔立於水中；這哪裡是橋，說它是水上迴廊比較貼切。後來我上網查詢，才知此橋是條木造廊橋，名為卡佩爾廊橋(Kapell)，建於1333年，全長204公尺。

令人驚訝世上竟有這麼長的廊橋，名片《麥迪遜之橋》中的廊橋，恐怕還沒有它的十分之一長。

而六角尖塔原是座13世紀的古堡，如今是座水塔。廊橋與水塔是現今琉森城裡最有名的地標。

在卡佩爾廊橋的廊簷下看橋外風光。（圖作者提供） 卡佩爾廊橋及六角形水塔。（圖作者提供）

廊橋又稱教堂橋，因為橋的北岸有座聖彼德大教堂。大教堂黑瓦白牆，左右兩座白塔上各頂著個綠色的洋蔥頭，是座非常美麗的建築，立在河邊，十分搶眼。

聖彼德大教堂。（圖作者提供）

羅伊斯河上有座步行橋，我們從新城區走過步行橋到達對岸，再走上廊橋。站在廊簷下往外望，六角水塔婷婷立於水中，遠山如黛，琉森湖若隱若現，這樣的風光是別處看不到的。緩步走過廊橋到達橋頭卻不忍下橋，很想一直站在廊簷下，倚著欄杆靜靜地看流水、看河上風光。

聖萊奧德伽爾教堂 享盛名

在聖彼德大教堂對岸，有座琉森城裡最有名的教堂「聖萊奧德伽爾教堂」 (St. Leodegar) ，兩座教堂隔著羅伊斯河遙遙相望。

聖萊奧德伽爾教堂。（圖作者提供）

聖萊奧德伽爾教堂是琉森城裡另一座地標性的建築，兩座哥德式的尖塔高聳入雲，站在河邊望去，一眼可見。教堂始建於735年，原是羅馬式的建築；後因年久損壞，於14世紀重修，教堂主體及雙塔改為哥德式建築。17世紀時教堂遭遇火災，毀壞嚴重，重建後雙塔仍保留哥德式的風格，但教堂主體改為文藝復興晚期的風格。

教堂內部更有許多文藝復興式的雕刻裝飾，精緻細膩，至為珍貴。內部的巨大管風琴堪稱世界級的樂器，教堂亦不時舉辦音樂會，遠近馳名。

在瑞士各州中，琉森算是重要的天主教城市。中世紀時羅馬教宗的使者，曾進駐琉森，便以聖萊奧德伽爾教堂為主教座堂。那時的琉森城，也因教宗使者的進駐而逐漸發展成阿爾卑斯山麓上的大城市。此教堂在宗教改革時期，亦是座修道院，在當時的地位非常崇高。直到今日，仍是琉森市的本堂區聖堂。

這座教堂歷史悠久，融合不同歷史時期的建築元素，風格特殊，是琉森的代表性建築之一。來到琉森的旅客，都免不了到教堂前來瞻仰它的丰采。

建築多元 古巷新街交錯

13世紀時，琉森城是各方人士跨越阿爾卑斯山停留休憩的重鎮，貿易往來商旅頻仍，城市日漸繁榮。拿破崙一世時代曾在瑞士建立過一個姐妹共和國--海爾維地共和國，首都就在琉森。1948年瑞士成立聯邦制，共和國改為琉森州並加入聯邦，琉森城自然成為州政府的首府。琉森城由於歷史久遠，古巷新街交錯，各個時代的建築，林立街上，營造出美麗的街景，吸引著旅客流連其間。

我們一行人穿街過巷，一路欣賞街道兩旁風格各異的建築。許多文藝復興式的樓宇上畫著鮮豔生動的壁畫，彷彿要讓人薰染些藝術氣息。瑞士的鐘表，享譽全球，名店上懸掛著鐘表裝飾，櫥窗裡各式昂貴的名表展示著富貴。在這裡可以看盡各式名表，大飽逛街眼福。

市政廳大樓是琉森城中另一座美麗的地標，大樓面對著羅伊斯河，就在步行橋邊。文藝復興式的建築，赭色屋瓦米色牆，紅頂鐘樓高聳大樓之上，是河岸上另一道美麗的風景。市政大樓後面的廣場上，設有許多露天咖啡座，許多旅客、市民在那裡悠閒小憇。

琉森市政廳廣場。（圖作者提供） 羅伊斯河上步行橋與一旁的市政廳。（圖作者提供）

走到琉森湖畔，只見湖水澄明清澈，在陽光下漾著波光。天鵝、水鴨在湖中戲水。浩瀚湖水盡頭是連綿的遠山，山頭上積雪皚皚，雲煙環繞。湖上遊船穿梭、白帆片片，山水之美賽過畫圖。看到湖光山色映照著琉森城，恍然發現琉森二字翻譯得真貼切，這座城市就是個森羅萬象的琉璃世界。

鐵力士山 冰川索橋刺激

琉森城裡已有看不完的風景，他的城市近郊，更有許多度假勝地。例如琉森湖畔的最高峰皮拉圖斯峰(Pilatus)，可乘船到對岸再搭纜車上山遊玩。此外，鐵力士山(Titlis) 是阿爾卑斯山脈中的名山之一，離琉森僅41公里，車程不到一小時。鐵力士山的冰雪奇景，聞名天下。登山纜車飛渡關山，到達山頂的購物中心，可到冰洞中觀賞冰雕；亦可到室外的冰川上漫步，走冰川索橋體驗風雪中的驚險刺激。去鐵力士山的旅客大都在琉森打尖，更為琉森增加了觀光資源。

鐵力士山。（圖作者提供） 鐵力士山的冰川索橋。（圖作者提供）

琉森城一角。（圖作者提供）