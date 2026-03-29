我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

旅遊／瑞士琉森 一城山色半城湖

典樂
聽新聞
test
0:00 /0:00
琉森湖。（圖作者提供）
琉森湖。（圖作者提供）

全境幾乎都包圍在阿爾卑斯山脈中的瑞士，秀麗的風光宛如一幅絕妙的山水長卷；展開畫卷，琉森(Lucerne)就似鑲在畫中的琉璃世界。琉森在蘇黎世以南50公里處的琉森湖畔，是瑞士中部琉森州的首府。琉森湖是瑞士第五大湖，不規則的形狀像一隻展翼大鳥，蹲俯在阿爾卑斯山的群峰之中。碧綠的湖水隨風起浪，陽光下猶如琉璃在群山中閃爍著耀眼的光芒。琉森稱得上「一城山色半城湖」，旖旎的風光令人陶醉。

琉森除了有湖，還有條自琉森湖流出的羅伊斯河(river Reuss) 。河水將位於出水口的琉森市分成舊城和新城兩區，河流橫過市中心，繼續往北百餘公里後，流入瑞士與德國邊境的萊茵河。琉森城不但有迷人的風景，更有知名的雕塑作品，獨特的地標，雄偉的教堂及美麗的建築。

垂死獅子雕像 紀念傭兵

琉森市的獅子廣場旁邊有座小公園，公園裡有一座非常有名的「垂死獅子雕像」。這座雕像刻在懸崖牆壁上，崖壁上一個山洞裡臥著一隻受傷的獅子。這獅子垂頭喪氣、一臉哀傷，表情十分痛苦，一隻前爪軟弱無力的半垂在洞口。讓人看了，頓覺揪心難過，立刻感染了獅子的傷痛。

垂死獅子雕像。（圖作者提供）
垂死獅子雕像。（圖作者提供）
垂死獅子與水中倒影。（圖作者提供）
垂死獅子與水中倒影。（圖作者提供）

這座雕像由丹麥雕塑家巴特爾‧托瓦爾森設計，紀念法國大革命時，在巴黎杜樂麗宮保衛戰中犧牲的850名瑞士傭兵。

杜樂麗宮坐落在塞納河右岸，離羅浮宮不遠，曾是法國王宮，1871年被巴黎公社焚毀。

中世紀晚期到啟蒙運動之間，法國王室雇用許多瑞士傭兵以保衛王室及為法國作戰。瑞士傭兵驍勇善戰，忠心耿耿，聲名遠播。

據說由於瑞士人善於作戰，所以沒有人敢攻打瑞士，這是瑞士能成為中立國的原因之一。然而戰爭是殘酷的，一場王宮的保衛戰，一支千餘人的瑞士傭兵團，竟然幾乎全軍覆沒，怎不叫人心痛。

懸崖前面有一水塘，垂死獅子的倒影映在水中；浮萍在水中飄盪，倒影若隱若現，象徵著人世間的飄泊及生死難料。

托瓦爾森繪製圖稿並製作模型，交給工匠雕刻。第一位石匠雕刻時不慎跌落鷹架傷重不治；又請了第二位石匠繼續雕鑿，前後歷時三年才完成。悲慘的傭兵，可憐的工匠，難怪馬克吐溫說：「這是世界上最讓人悲傷和感動的一塊石頭。」

卡佩爾廊橋 臥羅伊斯河

羅伊斯河自琉森湖流出的河面非常寬，讓人分不清是湖是河。

羅伊斯河。（圖作者提供）
羅伊斯河。（圖作者提供）

未到琉森時就聽說琉森有一條橋非常有名，來到琉森猛然看到這條橋，著實驚豔。只見一條很長的長廊迂迴橫臥河上，長廊旁，一座六角形的尖塔立於水中；這哪裡是橋，說它是水上迴廊比較貼切。後來我上網查詢，才知此橋是條木造廊橋，名為卡佩爾廊橋(Kapell)，建於1333年，全長204公尺。

令人驚訝世上竟有這麼長的廊橋，名片《麥迪遜之橋》中的廊橋，恐怕還沒有它的十分之一長。

而六角尖塔原是座13世紀的古堡，如今是座水塔。廊橋與水塔是現今琉森城裡最有名的地標。

在卡佩爾廊橋的廊簷下看橋外風光。（圖作者提供）
在卡佩爾廊橋的廊簷下看橋外風光。（圖作者提供）
卡佩爾廊橋及六角形水塔。（圖作者提供）
卡佩爾廊橋及六角形水塔。（圖作者提供）

廊橋又稱教堂橋，因為橋的北岸有座聖彼德大教堂。大教堂黑瓦白牆，左右兩座白塔上各頂著個綠色的洋蔥頭，是座非常美麗的建築，立在河邊，十分搶眼。

聖彼德大教堂。（圖作者提供）
聖彼德大教堂。（圖作者提供）

羅伊斯河上有座步行橋，我們從新城區走過步行橋到達對岸，再走上廊橋。站在廊簷下往外望，六角水塔婷婷立於水中，遠山如黛，琉森湖若隱若現，這樣的風光是別處看不到的。緩步走過廊橋到達橋頭卻不忍下橋，很想一直站在廊簷下，倚著欄杆靜靜地看流水、看河上風光。

聖萊奧德伽爾教堂 享盛名

在聖彼德大教堂對岸，有座琉森城裡最有名的教堂「聖萊奧德伽爾教堂」 (St. Leodegar) ，兩座教堂隔著羅伊斯河遙遙相望。

聖萊奧德伽爾教堂。（圖作者提供）
聖萊奧德伽爾教堂。（圖作者提供）

聖萊奧德伽爾教堂是琉森城裡另一座地標性的建築，兩座哥德式的尖塔高聳入雲，站在河邊望去，一眼可見。教堂始建於735年，原是羅馬式的建築；後因年久損壞，於14世紀重修，教堂主體及雙塔改為哥德式建築。17世紀時教堂遭遇火災，毀壞嚴重，重建後雙塔仍保留哥德式的風格，但教堂主體改為文藝復興晚期的風格。

教堂內部更有許多文藝復興式的雕刻裝飾，精緻細膩，至為珍貴。內部的巨大管風琴堪稱世界級的樂器，教堂亦不時舉辦音樂會，遠近馳名。

在瑞士各州中，琉森算是重要的天主教城市。中世紀時羅馬教宗的使者，曾進駐琉森，便以聖萊奧德伽爾教堂為主教座堂。那時的琉森城，也因教宗使者的進駐而逐漸發展成阿爾卑斯山麓上的大城市。此教堂在宗教改革時期，亦是座修道院，在當時的地位非常崇高。直到今日，仍是琉森市的本堂區聖堂。

這座教堂歷史悠久，融合不同歷史時期的建築元素，風格特殊，是琉森的代表性建築之一。來到琉森的旅客，都免不了到教堂前來瞻仰它的丰采。

建築多元 古巷新街交錯

13世紀時，琉森城是各方人士跨越阿爾卑斯山停留休憩的重鎮，貿易往來商旅頻仍，城市日漸繁榮。拿破崙一世時代曾在瑞士建立過一個姐妹共和國--海爾維地共和國，首都就在琉森。1948年瑞士成立聯邦制，共和國改為琉森州並加入聯邦，琉森城自然成為州政府的首府。琉森城由於歷史久遠，古巷新街交錯，各個時代的建築，林立街上，營造出美麗的街景，吸引著旅客流連其間。

我們一行人穿街過巷，一路欣賞街道兩旁風格各異的建築。許多文藝復興式的樓宇上畫著鮮豔生動的壁畫，彷彿要讓人薰染些藝術氣息。瑞士的鐘表，享譽全球，名店上懸掛著鐘表裝飾，櫥窗裡各式昂貴的名表展示著富貴。在這裡可以看盡各式名表，大飽逛街眼福。

市政廳大樓是琉森城中另一座美麗的地標，大樓面對著羅伊斯河，就在步行橋邊。文藝復興式的建築，赭色屋瓦米色牆，紅頂鐘樓高聳大樓之上，是河岸上另一道美麗的風景。市政大樓後面的廣場上，設有許多露天咖啡座，許多旅客、市民在那裡悠閒小憇。

琉森市政廳廣場。（圖作者提供）
琉森市政廳廣場。（圖作者提供）
羅伊斯河上步行橋與一旁的市政廳。（圖作者提供）
羅伊斯河上步行橋與一旁的市政廳。（圖作者提供）

走到琉森湖畔，只見湖水澄明清澈，在陽光下漾著波光。天鵝、水鴨在湖中戲水。浩瀚湖水盡頭是連綿的遠山，山頭上積雪皚皚，雲煙環繞。湖上遊船穿梭、白帆片片，山水之美賽過畫圖。看到湖光山色映照著琉森城，恍然發現琉森二字翻譯得真貼切，這座城市就是個森羅萬象的琉璃世界。

鐵力士山 冰川索橋刺激                  

琉森城裡已有看不完的風景，他的城市近郊，更有許多度假勝地。例如琉森湖畔的最高峰皮拉圖斯峰(Pilatus)，可乘船到對岸再搭纜車上山遊玩。此外，鐵力士山(Titlis) 是阿爾卑斯山脈中的名山之一，離琉森僅41公里，車程不到一小時。鐵力士山的冰雪奇景，聞名天下。登山纜車飛渡關山，到達山頂的購物中心，可到冰洞中觀賞冰雕；亦可到室外的冰川上漫步，走冰川索橋體驗風雪中的驚險刺激。去鐵力士山的旅客大都在琉森打尖，更為琉森增加了觀光資源。

鐵力士山。（圖作者提供）
鐵力士山。（圖作者提供）
鐵力士山的冰川索橋。（圖作者提供）
鐵力士山的冰川索橋。（圖作者提供）

琉森城一角。（圖作者提供）
琉森城一角。（圖作者提供）

琉璃般湖水上的天鵝。（圖作者提供）
琉璃般湖水上的天鵝。（圖作者提供）

瑞士

上一則

旅遊／櫻花映古寺 京都鋪展千年詩意

下一則

娛樂／「F1電影」引擎聲浪的感官革命

延伸閱讀

中東戰事重創歐亞航線 亞洲客被迫改遊程 衝擊瑞士觀光業

中東戰事重創歐亞航線 亞洲客被迫改遊程 衝擊瑞士觀光業
瑞媒：雪況不穩 阿爾卑斯山滑雪季死亡增至127人

瑞媒：雪況不穩 阿爾卑斯山滑雪季死亡增至127人
封面故事／搭郵輪 擁抱墨西哥風情

封面故事／搭郵輪 擁抱墨西哥風情
城鎮傳真／群櫻競艷 華府賞櫻花 浪漫又莊嚴

城鎮傳真／群櫻競艷 華府賞櫻花 浪漫又莊嚴

熱門新聞

冬奧花滑選手劉美賢奪金之後圈粉數百萬，與她散發正面能量有關。(美聯社)

美國現象／從劉美賢現象 看東西方偶像

2026-03-22 02:25
「陽光女子合唱團」票房破7億台幣，創台灣影史紀錄。(圖／壹壹喜喜電影提供)

電影世界／台片陽光女子合唱團 為何賣座

2026-03-22 02:24
墨西哥常是美國人春假旅遊首選，尤其是帶著孩子同遊的度假村。圖為墨西哥的金塔納羅奧州，孩子們坐在標誌牌上。(路透資料照片)

封面故事／春假去哪度假？ 去墨西哥玩安全嗎？

2026-03-22 14:16
全美住房危機持續擴大，去年遭查封的房產劇增。專家警告，住房危機今年可能還會進一步惡化。(美聯社)

地產投資／外國人買房 如何持有學問大

2026-03-22 02:09
2026年2月，在墨西哥瓦拉塔港，遊客走過被燒毀的巴士殘骸。軍方2月間在一次軍事行動中擊斃了毒梟頭目鄉，引發犯罪集團縱火報復。(路透)

封面故事／已預訂墨西哥旅遊 怎麼辦？專家這麼說

2026-03-22 02:30
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

養生／養成2睡眠習慣 助延長壽命

2026-03-22 02:07

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用