城鎮傳真／賓州雪雁北遷 起飛壯觀

2026年3月6日，一群雪雁在賓州「米德溪野生動物管理區」短暫停留後，繼續牠們的北遷之旅。(美聯社)

每年2、3月間，對於賞鳥愛好者而言，趁著黎明前的黑暗，守候在賓州水庫旁，等待成千上萬隻遷徙雪雁(snow geese)結束鳴叫以及梳理羽毛，之後集體騰空起飛的那一刻震撼瞬間，是一場難得的視覺饗宴，但這群因為保育奏效而數量激增的雪雁，對於當地農民而言，卻是一場揮之不去的夢魘。

春季大遷徙 一路飛向北

美聯社報導，這場發生在日出後約一小時的壯麗奇觀，可謂來得快也去得快，無數雪雁在空中盤旋數圈之後，隨即飛往鄰近農田搜尋殘留穀物充飢，繼續牠們一路向北橫越紐約州 與魁北克 (Quebec)的春季史詩遷徙。

2026年3月6日，在賓州「米德溪野生動物管理區」附近，雪雁在玉米田裡覓食。(美聯社)

賓州這座水庫建於半世紀前，其目的是在吸引水鳥，多年來雪雁族群正日益壯大。賓州狩獵委員會(Pennsylvania Game Commission)環境教育專員米勒(Payton Miller)形容，雪雁集體起飛，宛如一場從水面升起的「吵鬧的鳥類龍捲風」。米勒說，「每當看到數目如此龐大的絕美鳥類，我總會想起這大自然的一幕有多麼迷人，永遠看不膩。」

2026年3月9日，一群雪雁在賓州「米德溪野生動物管理區」短暫停留後，於日出時繼續牠們的北遷之旅。(美聯社)

位於賓州的「米德溪野生動物管理區」(Middle Creek Wildlife Management Area)占地約6300英畝，自1990年代末以來，造訪當地的雪雁數量持續攀升。這群雪雁剛在新澤西州至南北卡羅來納州一帶的亞大西洋沿岸過冬，其中不少是在德瑪瓦半島(Delmarva Peninsula)越冬。「米德溪」僅是這群野鳥遷徙途中的中繼站，最終目的地是加拿大北極地區(Canadian Arctic)與格陵蘭島西部的繁殖地。

10萬隻雪雁 棲息米德溪

儘管雪雁僅短暫停留數周，卻是當地的吸睛重頭戲，每年可為米德溪吸引約15萬名遊客與上千名獵人。去年高峰期，約有10萬隻雪雁在此棲息，雖未打破2018年20萬隻的單日最高紀錄，但數目仍維持在近年高位。

2026年3月9日，成雙成對的苔原天和加拿大鵝飛過賓州「米德溪野生動物管理區」。(美聯社)

雪雁族群繁衍雖然成功，卻也帶來代價，根據刊登在Springer Nature期刊的研究顯示，大雪雁(greater snow geese)族群已從20世紀初的3000隻暴增至1990年代的70萬隻，目前估計高達100萬隻，若再加上體型較小、數目約1100萬隻的「小雪雁」(lesser snow geese)，對棲地造成不小壓力。除了雪雁，米德溪的小天鵝(tundra swans)遷徙數量相對較少，但多年來也顯著成長，從1970年代中期的十餘隻，增加至近年來的5000隻以上。另外，米德溪的賞鳥人士已在當地發現超過280種鳥類，除遷徙水鳥，還包括白頭海鵰(bald eagles)、北方澤鵟(northern harriers)、魚鷹及貓頭鷹等。

2026年3月8日，在賓州「米德溪野生動物管理區」附近，一隻雪雁正在進食，牠的喙邊緣呈鋸齒狀，有助於抓住所吃的植物。(美聯社)

保育太成功 傷農毀生態

麥基爾大學(McGill University)野生動物生物學教授伯德(David M. Bird)指出，雪雁已成為北美生物學家最傷腦筋的保育難題之一。雪雁覓食時會連根拔起植物，嚴重破壞自身及其他野生動物的棲地，加上北極地區因過度放牧(overgrazing)導致環境受損，專家認為該物種已過度飽和。

2026年3月9日，苔原天鵝和其他水禽聚集在賓州「米德溪野生動物管理區」的人工水庫中。(美聯社)

此外，禽流感威脅也揮之不去。賓州狩獵委員會表示，自2022年以來禽流感持續在野鳥間傳播，去年12月至今年1月間，當局已從賓州小鎮伯利恆(Bethlehem)以北的採石場清除了約2000具野鳥屍體，其中多數為雪雁。對大眾而言，雪雁遷徙是一場視覺盛宴，但對農民來說，牠們卻是破壞作物的討厭動物。伯德教授表示，野生動物管理人員必須在狩獵規範、農損考量與生態平衡間取得平衡，這無疑是一項充滿壓力的艱鉅任務。