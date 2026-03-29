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醫藥／善用舌刮器 可讓口氣清新、味覺提升

編譯尤寶琪
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MasterMedi不銹鋼舌刮。（圖取自Amazon.com）
MasterMedi不銹鋼舌刮。（圖取自Amazon.com）

多數人都認為，刷牙和牙線就是日常口腔清潔所需；但根據加州聖地牙哥(San Diego)兒童牙科診所「The Super Dentists」牙醫兼創辦人霍斯(Dr. Kami Hoss)，牙刷的刷毛並非設計用來「清潔舌頭上那些導致口臭和味覺障礙的細菌」。正如霍斯先前告訴「哈芬登郵報」(HuffPost)所說的，由於舌頭表面凹凸不平，會積聚「大量微生物」，而牙刷往往難以徹底清除這些微生物。

那哪種工具是設計來專門清潔舌苔細菌的呢？答案是：舌刮。市面上有許多塑膠和金屬材質的舌刮，但使用過MasterMedi品牌這款不銹鋼舌刮的消費者，都對它讚不絕口，稱其「輕鬆消滅口臭」，讓「一切都更美味」。

這款不銹鋼舌刮採用靈活的U型弧度設計和易於抓握的手柄，讓你可以輕鬆旋轉刮舌，徹底清潔整個舌頭。

這款輕巧易用的舌刮器套裝，目的在幫你清除舌頭表面的污垢和油脂；品牌方表示，不銹鋼材質「不易生鏽或發黴」，每次使用後均可放入洗碗機或手動清洗；此外，這款舌刮器套裝還包含一個用顏色分類的旅行收納盒，方便你與另一半分享。

初次使用舌刮的用戶表示，他們之前從未意識到自己錯過了多少清爽的體驗；舌刮老用戶則表示，這款不鏽鋼刮舌器比他們用過的其他產品都好用。

舌頭上積聚的不僅僅是污垢，有時還會有一股難聞的氣味；這款刮舌器的使用者都很高興這款刮舌器能有效清除這些污垢；「我之前用的是塑膠刮舌器，後來換成了這款不銹鋼的，以後再也不會用塑膠的了，」艾蜜莉G(Emily G)寫道，她指出這款金屬刮舌器「好用得多，讓我的舌頭感覺更乾淨、更清爽」。

那些嘗試過各種方法要清潔舌苔或口臭的人，也都對這款舌刮讚不絕口；許多人稱這款產品改變了他們的生活，表示他們已經無法想像沒有它的日子了。

一名使用者寫道：「我第一次刮舌苔的時候，感覺就像清除了多年來嘴裡積攢的污垢。」其他人也表示，你絕對想不到能刮掉多少髒東西，而且用過之後，你可能再也離不開它了。

此外，使用舌刮還能提升味蕾體驗；許多人發現使用舌刮後，他們喜歡的食物和飲料變得更加美味；政府研究也表明，舌刮可以減少舌苔，從而改善味覺。

聖地牙哥

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