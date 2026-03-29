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料理功夫／氣炸鍋香煎鯧魚

許怡靜
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魚的吃法很多，若想品嘗乾煎全魚的味道，又不想廚房留有油煙魚腥味，那麼，利用氣炸鍋應該是最簡單也是零失敗的烹調法。

材料：鯧魚一條，薑數片。

調味料：鹽、白胡椒粉少許。

作法：

1.魚洗淨用紙巾擦乾，魚身劃刀，抹上鹽、白胡椒粉，並塗抹一層食用油或用油罐噴油。

2.將薑片鋪排在魚身上，魚肚內也可塞入4–5片薑片，更去腥。

3.華氏375度氣炸12分鐘，翻面繼續氣炸6分鐘（時間長短可視魚的大小、厚度決定），直至表面金黃。

4.取出擺盤，外酥內嫩的香煎鯧魚就大功告成了。

小叮嚀：

1.徹底擦乾魚身的水分，確保外皮酥脆。

2.如果烹調過程中不翻面，也是無妨，只是要確保兩面皆酥脆，最好中途翻面。

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