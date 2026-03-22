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養生／養成2睡眠習慣 助延長壽命

編譯周靜芝
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睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

眾所周知，睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色。全球保險平台Vitality與倫敦政治經濟學院(LSE)的報告指出，兩種特定的就寢習慣，有助於增加4年壽命。

Vitality Health副執行長特萊恩(Katie Tryon)指出，睡眠的臨床相關性早已為人所知，但長期以來未如同身體活動般被視為可追蹤改善的日常習慣。

她表示，對多數人來說，問題不在病理學，而是日常作息；以這種方式重新定義睡眠，能改變關注重點，使睡眠成為可追蹤、可引導、可強化的一種行為。

Vitality對逾4700萬個睡眠夜晚的追蹤分析顯示，每晚保持7小時睡眠並維持固定就寢時間(前後不超過1小時)，可降低24%的早逝風險，更可減少7%住院機率。

專家普遍建議成人每晚應睡足7至9小時，但許多美國人未能達到標準。新的報告揭露，每3人中就有1人每晚睡不到7小時。

Vitality的報告指出，相較於每晚睡眠7至8小時者，失眠者面臨的早逝風險高出20%。

除早逝外，長期睡眠不足會在擾亂荷爾蒙、加劇發炎反應、升高血壓並阻礙血糖調節下，提高罹患心臟病、糖尿病及憂鬱症的機率。

Vitality強調，比起充足睡眠，規律的就寢時間更為關鍵，睡眠時間不固定與住院風險升高有關。研究顯示，每晚於固定時間後1小時內入睡，可降低31%早逝機率及9%住院風險。

研究人員提出4項改善睡眠品質的建議：固定就寢時間、建立睡前放鬆儀式、睡前1小時關閉螢幕、使用裝置追蹤睡眠。

特萊恩說，每晚提早15分鐘就寢，或選擇閱讀書籍而非多看1集影集，長期下來將顯著提升睡眠品質；數據正顯示個人與社會都能獲得巨大效益。

Vitality的報告指出，遵循這些建議不僅能改善健康，更可因減少住院次數為每人每年節省高達287元。勞工請病假的頻率也將降低，Vitality估算每年缺勤天數最多可減少6天。

LSE健康經濟學教授科斯塔-伊-豐特(Joan Costa-i-Font)強調，這對生產力的後續影響不容忽視。她說，這份報告提供大量證據，揭示改善睡眠帶來的龐大效益；若個人與組織能起而力行，對員工健康及整體經濟的潛在影響將極深遠。

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