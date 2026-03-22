旅遊／叱石成羊 走進杜阮的傳說

叱石成羊的神話傳說。（圖作者提供）

去年秋天，和文雄等好友乘著秋風曼妙的腳步，重遊杜阮叱石，秋遊之餘又可大快朵頤。

叱山石是廣東圭峰山綠護屏向東北延伸的一條支脈，山勢峻峭，我雖然經常爬圭峰山，但也只從匝道口過去兩次，總是弄得滿身粉塵，髒兮兮的。雖然現在修建棧道，可輕鬆地遊玩叱石，而且杜阮鎮也建成宏偉壯觀的觀音寺，不但擴大叱石風景區版圖，還有索道纜車高空賞景，但我們仍不更改遊玩路線，開車沿著圭峰山下觀賞玉湖，再到滑草場，然後繞道杜阮木朗村去叱石。

茅龍體書法 如龍飛天

山門口古老牌坊下，我們卸下了城市的繁囂、斯文的偽裝，如自由自在的小鳥回歸大自然；牌坊模糊的字跡，帶給我們遠古的情懷和奔放的豪爽。

文雄真把我當做了外人，一路不停地講解家鄉的巨大變化，讓我根本插不了口。此刻，見到牌坊下石屋外牆的告示牌，我立即搶了發言權：這個藍牌上是明代大儒陳白沙先生的詩詞，他不但是傑出的教育家、思想家還是傑出的書法家，他利用圭峰山獨有的硬茅龍草為材料，錘煉製成茅龍筆；並創立茅龍體書法，字體蒼勁有力，如龍飛天別具風格。

白沙大儒的詩詞。（圖作者提供）

隸書者趙一翰是江門市民間文藝家協會主席。我放慢語速自豪地說，他是我鄰家大哥哥，參加很多文物和古蹟的修復整理工作。

沿路是參天的古松、奇石，叱石松濤是「新會八景」之一，自有它獨特迷人的風格，可是我們都見過黃山千姿百態的奇松和怪石，就以為腳下這片熟悉的土地也不過如此罷了。驚鴻一瞥間，我們的視線均被左前方筆直的松樹頂上的大紅花吸引住；雖是人為，可就是這驚豔的一抹紅，不但將藍天白雲和綠樹靈動了，也將蒼茫的天涯俗化了。

神話故事 增添遊興

我們經常來此遊玩緣於一個美麗的神話故事：放羊倌黃初平善良、勇敢並樂於助人，有一天，他的羊群走散不見了，他正在發愁，忽然來了位神仙說羊群藏於亂石之中，並送了一條神鞭給他。黃初平依囑，大聲叱喝並揮鞭石頭，果然群石皆變為羊。後來黃初平得道升仙，世人稱為「黃大仙」，並在此興建「黃大仙祠」，故而很多善男信女都來此求靈籤。

穿過密林，拾級而上來到羊石坑，只見草叢中怪石無數，酷似羊群，在藤蔓盤纏中或低頭啃草、或撒嬌…仙風道骨的黃大仙和呵護著小羊羔的牧羊人石像，栩栩如生地演繹著叱石成羊的故事和誘人向善的道理。藍天白雲下的這塊空曠地，竟然讓我們南方人體會到了「天蒼蒼野茫茫，風吹草低見牛羊」。

澳門回歸後，當時特首何厚鏵捐放了38隻石羊在此供遊人觀賞，很多小朋友騎在石羊上取樂，夢想著也有條神鞭來點石成羊。玩累了就在觀羊亭裡歇腳、賞景，不但將江門的繁華盡收眼底，還可以遠眺千帆過後、曾湮滅了一個顯赫的皇朝和多少古今往事的銀洲湖。

繞過幾個小山頭，再拾級而上，眼前豁然一亮的是青磚紅瓦的叱石巖門樓。門前巨石的紅字「如是來」令人望而生威、恍如佛法加持儼然成仙。

「叱起三生石，巖開萬善門」的金字對聯和橫批的「叱石巖」毫不偏差、恰如其分地框住「天然石屋」。這就是大自然的鬼斧神工：兩巨石壁立，一石橫亙其中，狀如石屋又如巨蚌裡的珍珠般璀璨奪目；又因岩中置觀音像故亦名觀音巖。

天然石屋內藏不住的「珍珠」。（圖作者提供） 石屋如巨蚌含珠。（圖作者提供）

石屋上垂下來的禾雀花藤，如觀音的拂塵般超凡脫俗。每當清明時節禾雀花盛開，花朵如禾雀，成串串簇擁著掛在莖上，彷如成千上萬隻小鳥來朝聖。

禾雀花滿枝頭。（圖作者提供）

古剎鐘聲 紅塵盡洗

沿「天然石屋」拾級而上便是建於明末的「叱石寺」，是「嶺南百景」之一，集儒、釋、道文化於一體。寺門依山建築，寺內由佛堂、客廳等組成。清乾隆時建造的佛堂「大雄寶殿」，殿堂金碧輝煌，香火繚繞，莊嚴肅穆。殿左側有「小金華」、「留香閣」、「木蘭堂」；堂前有逾百年老桂花兩株，四季常開，清風吹來，花香陣陣。

集儒、釋、道文化於一體的叱石寺。（圖作者提供）

這廂剛響起禪院鐘聲，那邊耳畔又傳來谷泉琴音，誘引我們快速穿過寺廟，眼前豁然一亮別有洞天--「一洗紅塵」等摩崖石刻。文雄以百米衝線的速度直奔小瀑布，也不顧石斜路滑，直接雙手捧水就潑往臉上，洗淨凡塵後再飲上兩口清甜爽口的山泉水，他真覺已立地成佛了，站在巨石上高舉雙手、俯視我們說「這就是頂天立地」。

我在「讀泉亭」內欣賞飛泉，瀑布自石壁直下，激石淙淙，石壁上刻有「一洗紅塵」四個約三尺見方的大字，雄勁有力，為清代畫家鄭績所書。壁下水匯成池，遊人到此休憩，用此泉水洗臉和濯足，頓覺清涼，疲勞盡消。

「一洗紅塵」石刻，紅塵盡洗，脱俗清新。（圖作者提供）

羊肉溫補 涼瓜甘爽

來杜阮遊玩的最終目的就是要品嘗當地的美食佳肴，我們以前一直追捧的幾間名不見經傳的老餐館，早已變成了遠近聞名的羊肉街，成為五邑老饕們私藏的美食地標。秋冬伊始，這裡整條街飄著羊肉的鮮香，清湯羊湯色清亮、肉質鮮嫩，一口熱湯下肚暖意融融。

香甜溫補的羊肉和苦甘清涼的涼瓜，令杜阮的美食名揚四海，正宗的杜阮涼瓜瓜型碩大、平頂粗粒、肉厚色綠。口感的最大特點就是吃起來微苦而甘甜、爽脆而無渣。

我至愛的冰鎮涼瓜端上來了，晶瑩通透的涼瓜如翡翠般晶瑩欲滴，秒撫尖舌的躁動。

文雄迫不及待地揭開香噴噴的羊肉煲仔飯，將肉和飯分給了我們，他獨留鍋底的飯焦。他略帶遺憾地說，如果時間充足仍會選擇在叱石山門前斜坡吃燒乞兒雞(叫化雞)，那用叱石山上的荔枝碳焗出來的雞，特別令人回味無窮。