封面故事／搭郵輪 擁抱墨西哥風情

「海蝕拱門」 像一隻探頭飲水的怪獸 。（圖作者提供）

還記得2024年歲末節日季，我們臨時起意，想過一個度假般的聖誕節，八天七夜的加利福尼亞灣（Gulf of California）郵輪 航線成為我們的首選。這條航線是大多數洛杉磯人搭郵輪的初體驗，除了物超所值的價格；免於舟車勞頓更是誘因，誇張地說上午還在跑郵局，下午已經在船上大啖美食。但我們直到2025年2月才成行。

餐廳命名 阿拉斯加景點

公主輪發現號（Discovery）龐大的軀體泊在聖佩德羅港口（San Pedro），這艘「移動的城市」等待通關的旅客彎彎繞繞上船，開啟「探險」旅程。

免付費主題餐廳的服務員，是我們此行最容易結識的人。外子把六個晚餐分配給凱其肯（Ketchikan）、朱諾（Juneau）和史凱威（Skagway）三個餐廳。令我百思不解的是，為何一艘往墨西哥 走的郵輪，皆以阿拉斯加觀光景點為餐廳命名？原來此航線5月份結束後，發現號將轉往阿拉斯加航線，這應該是餐廳以阿拉斯加景點命名的原因。

凱其肯餐廳預約人數眾多，動線零亂，只見暈黃的燈光下黑壓壓的人影；好不容易就座，接著是上菜的漫長等待。這餐廳裝潢富麗、菜色可口，但慌亂終究讓人不愉快，外子很果斷的取消第二晚的預約，轉到朱諾餐廳。

朱諾餐廳的服務員採分區責任制，一切井然有序，還很貼心地自動把我們列入往後的用餐名單，基於無可挑剔的服務態度，我們只好對史凱威餐廳失約。「歡迎回家」，服務員這句話打動了多少回頭客，每一個再度光臨的人，都被帶到原先的座位；我們的桌上早就擺放兩杯檸檬溫開水；真是奇妙，即使是不同的服務生，都能記得我們不喝冷飲。

郵輪上經典華麗的墨西哥舞。（圖作者提供）

卡波聖盧卡斯 海角天涯

墨西哥下加利福尼亞半島從西北角向東南延伸，南北長約1297公里、東西寬約230公里，最窄處僅45公里，被稱之為「墨西哥瘦臂」。在信息不通的年代，墨西哥人從半島最北端跋山涉水越過荒草莽原，來到位於半島最南端太平洋與加利福尼亞灣交會處的卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas），以為到了地球的盡頭 ，因而有「海角天涯」一說。

郵輪沿著科爾特斯海域（ The Sea of Cortez）緩緩前行，遠遠便可看見海水中矗立著一長列大大小小的礁石，高低錯落、參差排列、起伏嶙峋、岩石層理分明、氣勢雄偉壯觀。我們搭接駁船上岸，上了一艘雙體船巡遊，近距離觀賞礁石的千姿百態；埃爾阿科（EI Arco）在眾礁石群中一枝獨秀，這61米高的花崗岩「海蝕拱門」，歷經海水沖刷，形塑成一隻挺著背脊、豎起兩耳、探頭暢飲的巨形怪獸，是卡波聖盧卡斯的著名地標之一。

普拉亞梅達諾 心臟景點

上岸之後 ，我們搭乘巴士前往號稱「觀光景點的心臟」普拉亞梅達諾（Playa EI Medano），這是市中心最知名也最熱鬧的一座海灘，有別於太平洋洶湧的暗流，這裡有著適合弄潮嬉浪的水域，沙灘上擠滿穿泳褲的精壯男士，和穿著各式各樣三點式的比基尼女郎；岸上度假飯店、酒吧、餐廳林立，旅人舉杯悠閒啜飮。

橙橘的霞光臨波而來遍灑礁石，暮色漸攏，亮著各式彩燈的夜遊船，洋溢著熱情奔放的樂音，緩緩滑行而過；我從郵輪的第八層陽台靜靜捕捉這一切，眼前這一幕，是我對卡波聖盧卡斯最美好的印象。

亮著炫麗燈光的夜遊船。（圖作者提供）

馬薩特蘭 太平洋明珠

馬薩特蘭（Mazatlan）是一座結合海灘度假、歷史文化、在地生活感的港口城市，位於墨西哥西岸的中北段，坐落於太平洋沿岸面向科爾特斯海域南口，因而擁有「太平洋明珠之城」的雅稱。

車子停在一處岩石岬角，湛藍的海水布滿尖銳的礁石，懸崖上有一處高台，一個跳水者高舉雙臂縱身一躍，像一支疾飛的箭刺穿沒有維護設施的水域，那景象驚險萬狀，讓我們看得膽顫心驚；不一會兒，一個負責收費的人夾在一群攤販中迎面而來，觀看的人唯恐陷在攤販群中，紛紛退避，只見那負責收費的人絕望地喊：「別走」。後來這場搏命演出，總算獲得微薄打賞。

高台上的跳水人。（圖作者提供）

位於舊城歷史區的聖母無原罪主座教堂（西班牙語：Catedral Basilica de la lnmaculada Concepcion）是馬薩特蘭的一大地標。教堂建於19世紀，融合新哥德式與巴洛克復興風格的元素，以其雙塔占主導地位；整個殿堂裝飾著精美的彩繪玻璃窗。

黃金區（西班牙語：Zona Dorada）位於市中心以北8公里處，是馬薩特蘭最受歡迎的海濱遊樂區之一，擁有綿長的海岸線和林立的酒店、餐廳、商店。馬薩特蘭普拉亞海灘飯店（Hotel Playa Mazatlan）位於海灘中段，為我們提供一頓傳統的墨西哥自助餐和一場精采的表演。帽子舞最是經典，被譽為墨西哥的國民舞蹈，男舞者搭配寬邊帽，踩著踢踏般的腳步；女舞者一律著艷紅、亮藍、明黃絢麗的寬幅裙，隨著節奏旋轉飛揚的裙襬，有如翩翩彩蝶繪出滿園春色。

普拉雅飯店的墨西哥舞蹈。（圖作者提供）

「海之圓環」座椅 奇幻幽默

跟隨墨西哥裔導遊露西亞去探索巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）。遊覽遊覽車鵝卵石街道，穿梭在兩側房舍，一個車身就足以塞滿馬路；每一個突如其來的轉彎，都令我們捏一把冷汗，一顆心懸在胸口，直到抵達馬萊孔海灘（Malecon）。

馬萊孔海灘是巴亞爾塔最具標誌性的景觀之一。海邊現代化的建築林立，木棧道長廊布滿各式雕塑，首先映入眼簾的是一個由亞歷杭德羅·科倫加（Alejandro Colunga）設計，充滿奇幻和幽默名為「海之圓環」的8件青銅座椅組成的公共藝術裝置，造型融入海洋生物或人類手腳元素，椅子靠背或扶手被設計成手或腿，成為打卡熱門景點。

「海之圓環」的八件組青銅座椅 。（圖作者提供） 鑲滿華麗磁磚的座椅。（圖作者提供）

「海馬上的男孩」是一件伴隨旅遊明信片而廣為流傳的青銅塑像，描繪一個小男孩高舉雙臂騎在一隻海馬上，熱情地迎接大海和遊客；這件作品由拉斐爾·薩邁瑞帕（Alejandro Colunga）設計，藉小男孩象徵希望、純真與前進的勇氣；海馬則是大海、夢想與自由的代名詞。另一座知名的「跳舞的海豚」雕塑完成於1987年，為紀念普埃爾托·巴亞爾塔和美國加州聖巴巴拉結為姊妹城而作。

三隻跳舞的海豚各呈姿態。（圖作者提供）

瓜達盧佩聖母教堂 醒目

遠遠便可看見一頂巨大的巴洛克式銀白皇冠，坐鎮瓜達盧佩聖母教堂頂端，成為城市的天際線。瓜達盧佩聖母教堂具文藝復興風格塔樓以及新古典主義的大殿。

古典的瓜達盧佩聖母教堂和皇冠 。（圖作者提供）

以五彩繽紛的馬賽克為設計元素的馬賽克瓷磚公園，源於本地藝術家娜塔莎·莫拉加（Natasha Moraga）發起的社區藝術計畫，邀請居民參與製作，讓社區民眾經由磁磚傳達個人故事、紀念信息。

車子開始遠離市區向矮丘駛去，一路塵土飛揚路況越來越不妙，兩側房舍低矮簡陋，感覺彷彿倒帶到1950年代偏遠的鄉村時光。車子停在一堵朱紅水泥牆寫著里奧．班迪奧（Rio Bendito）的農莊。林蔭下闢出一座庭園，我們被安排坐在木凳上，手裡拿著小小塑膠杯，品嘗龍舌蘭、仙人掌、芒果等手工調釀的酒，沒一會兒便讓我覺得索然無趣。外子和我滴酒不沾，選擇這處品酒景點，以為迎接的會是加州納帕等級的田園風光與富麗酒莊，以至於落差太大。