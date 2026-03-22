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封面故事／馬來西亞沙巴 美國務院升高旅遊警戒

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美國國務院調升馬來西亞沙巴(Sabah)東海岸地區的旅遊警示，該地區因有被綁架的風險而被調升至第二級，提醒欲前往該處的旅客應提高警覺(exercise increased caution)，而馬來西亞的全國旅遊警示仍維持在最低的第一級。

Travel+Leisure報導，調升旅遊警示的地點為沙巴東部海岸地區，從古達(Kudat)到斗湖(Tawau)。

國務院在旅遊警示中寫道，該地區曾發生多起綁架勒贖案件，島上的度假村和海上活動成為目標；美國政府在馬來西亞工作的員工必須取得特別批准後才能前往該區，且該區因為地處偏遠，美國政府提供緊急服務的能力有限。

國務院表示，由於該地的安全形勢，該地區沿海海域實施夜間宵禁。國務院也提醒旅客注意馬來西亞國內其他犯罪活動，包括扒手、砸櫥窗搶劫、錢包搶劫，警方的動作可能會比較慢，特別是在比較偏遠的地區，被害人常需要到最近的警察局報案。

沙巴位於馬來西亞婆羅洲北部，和首都吉隆坡分屬東馬和西馬，島上有許多度假村和飯店，是深受戶外運動愛好者喜愛的度假勝地，以賞鳥、衝浪和觀星等活動而聞名。根據當地媒體「馬來郵報」(Malay Mail)報導，去年造訪沙巴的旅客超過370萬人次。

沙巴州旅遊局(Sabah Tourism Board)在回應聲明中表示，馬來西亞政府已在全國實施嚴格的安全措施，特別是受遊客歡迎的地區。馬來西亞將遊客的安全列為首要，沙巴仍是充滿活力且熱情好客的旅遊勝地。他們呼籲旅客遵守安全指引、選擇有牌照的旅行社、尊重當地習俗及隨時了解最新訊息，做到這些才能沉浸於沙巴令人屏息的美景、豐富的文化和刺激的冒險中。

美國國務院呼籲前往世界各地的美國公民登錄「旅外公民雲端登錄」(Smart Traveler Enrollment Program, STEP)，當緊急情況發生時能傳送自動警報給旅客，也能幫助美國政府更容易聯繫上在當地的美國遊客。

國務院

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