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封面故事／墨西哥毒梟首領 家人多在美國佈網

編譯莊瑞萌
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墨西哥勢力龐大的販毒集團首腦、別名「金髮男」(El Mencho）的歐塞奎拉命喪軍事行動中，他的黨羽3月1日為他安葬。(歐新社)
墨西哥勢力龐大的販毒集團首腦、別名「金髮男」(El Mencho）的歐塞奎拉命喪軍事行動中，他的黨羽3月1日為他安葬。(歐新社)

墨西哥哈里斯科新世代販毒集團(Jalisco New Generation Cartel)領袖、綽號「金髮男」(El Mencho)的歐塞奎拉(Nemesio Rubén Oseguera Cervantes)遭擊斃後，外界開始關注該集團未來的權力布局，目前呼聲最高則是他的繼子岡薩雷斯(Juan Carlos Valencia Gonzalez)。但最新資料顯示，他的繼子具備美國公民身分，凸顯墨西哥毒梟組織與美國之間長期存在的跨境聯繫已存在多時。

★毒梟繼子 擁美墨雙國籍

綜合國家廣播公司新聞網(NBC News)、橙縣紀事報(OC Register)與印度新德里電視台(NDTV)報導，根據國務院消息指出，歐塞奎拉的繼子岡薩雷斯出生於加州橙縣(Orange County)的聖塔安娜(Santa Ana)，目前其居住地點不明。聯邦官員已懸賞500萬元，希望將其逮捕歸案。據信，岡薩雷斯在哈里斯科新世代集團的某個分支有影響力，但目前尚無公開證據顯示他在南加州或家鄉橙縣直接指揮販毒行動。

喬治梅森大學(George Mason University)教授柯瑞亞-卡布雷拉(Guadalupe Correa-Cabrera)指出，墨西哥毒梟首領常將家人送往美國，許多成員甚至是美國公民。她說，「在毒梟『矮子』古茲曼身上也看到類似情況，有些毒梟成員直接在美國生子生女。」

墨西哥勢力龐大的販毒集團首腦、別名「金髮男」(El Mencho）的歐塞奎拉命喪...
墨西哥勢力龐大的販毒集團首腦、別名「金髮男」(El Mencho）的歐塞奎拉命喪軍事行動中。(路透)

前加州南區聯邦檢察官柯比(John Kirby)分析，這類具有美國身分的成員對犯罪組織影響極大，他說：「如果某人出生於此而且能自由行動，將有助於他在美國境內建立人脈並處理各項交易。」

美國緝毒局(DEA)指出，哈里斯科新世代目前勢力已擴展至美國多個州與全球多地，隨著「金髮男」的死亡，外界開始關注誰將接掌這個勢力龐大的犯罪組織。柯比認為，雖然繼子岡薩雷斯是人選之一，但組織內仍有許多人在爭奪控制權。柯瑞亞-卡布雷拉則強調，首領身亡並不代表組織瓦解，該犯罪集團仍會根據洗錢途徑與腐敗體制，自我調整並重新出現領導層接班。

岡薩雷斯擁有美、墨雙重國籍，美國國務院2021年的資料顯示，現年41歲的岡薩雷斯在組織內綽號「El Pelon」、「Tricky Tres」與「O3」也被美國國家反恐中心(National Counter Terrorism Center)列為集團二號人物。緝毒局的調查顯示，岡薩雷斯負責製造、運輸及分銷數以噸計的毒品並策畫多起暴力犯罪。

★要員多入獄 接班複雜化

他的母親羅莎琳達．岡薩雷斯．瓦倫西亞(Rosalinda Gonzalez Valencia)曾與「金髮男」結婚，主要負責掌管集團財務，儘管有分析認為她可能親自接掌，但多數觀點偏向她會扶持兒子上位，外界尚不清楚她與兒子當年在聖塔安娜或美國居住多久。

墨西哥軍方特種部隊是在2月22日發起逮捕行動，並造成「金髮男」歐塞奎拉喪命，之後外界開始揣測可能接班人選，由於目前其家族核心成員多已入獄，使接班情勢複雜化。首先，歐塞奎拉親生子小塞凡提斯(Ruben Oseguera-Gonzalez)去年被判處終身監禁，並沒收60億元非法所得，歐塞奎拉的胞兄安東尼奧(Antonio Oseguera Cervantes)則於2025年與28名成員一同遭美方羈押。

至於繼子岡薩雷斯，安全分析師索塞多(David Saucedo)指出，目前岡薩雷斯在其他指揮階層間的影響力尚不足以全面掌控局面。岡薩雷斯過去在2020年10月曾被美國聯邦大陪審團起訴，罪名包括共謀非法將管制藥物進口至美國並進行分銷。

索塞多也提醒，墨西哥軍方此次行動並非單純抓捕而是「殲滅」歐塞奎拉，對此，黑道絕不會坐視不管。過去墨西哥各地目前已出現超市縱火、道路封鎖等「毒梟恐怖主義」行徑，暴力衝突恐進一步升級。

墨西哥勢力最大的販毒集團「哈里斯科新世代」首腦歐塞奎拉(中)2月22日遭墨西哥特...
墨西哥勢力最大的販毒集團「哈里斯科新世代」首腦歐塞奎拉(中)2月22日遭墨西哥特種部隊擊斃。圖為美國國務院網站貼出懸賞1500萬元逮捕他的布告。(路透)

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