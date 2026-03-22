封面故事／墨西哥瓦拉塔港動亂 退休天堂變色

愈來愈多的美國人退休後選擇移居海外安享晚年，墨西哥的瓦拉塔港是其中之一。圖為太陽戲團 沉浸式晚餐秀「Ludo」的舞台和觀眾席區域，於2025年12月在瓦拉塔港世界首演。(美聯社資料照片)

墨西哥 瓦拉塔港(Puerto Vallarta)，是海外退休的熱門選擇，但是近來動亂也讓住在墨西哥的美國退休人士很不安。

★販毒集團分子 當街焚車

華爾街日報(WSJ)報導，好幾千名美國退休人士把家搬來這座太平洋沿岸的旅遊城市。其中包括79歲的紐約人比爾‧休布施(Bill Huebsch)，他每年大約有兩個月的時間住在附近的納耶瑞州(Nuevo Nayarit)，也稱為新瓦拉塔港(Nuevo Vallarta)。2012年，他和已故的妻子喬安妮(Joanne)在這買了一間公寓。

休布施剛在超市結帳，店員就鎖上防颶風大門，因為要保護顧客免受哈里斯科新世代幫派(Jalisco New Generation Cartel)分子的威脅。幫派老大，就是歐塞奎拉(Nemesio Oseguera Cervantes)，綽號「金髮男」(El Mencho)的大毒梟，他領導的幫派已成為墨西哥最暴力、勢力最大的販毒集團，歐塞奎拉在2月22日被墨西哥軍方擊斃，販毒集團隨即展開報復掀起暴動。

三個小時後，超市允許顧客離開。休布施在回家路上，看到幾輛卡車和巴士都被販毒集團分子縱火當街焚燒。

「太令人震驚了，」休布施說，「雖然紐約市也有暴力犯罪，但瓦拉塔港的暴動是有組織的，而且會擴散。」

愈來愈多的美國人退休後選擇移居海外安享晚年，而瓦拉塔港的暴力犯罪已突顯其中的風險。為考慮移居海外的人士提供諮詢服務的顧問，建議要從政治動盪到組織犯罪考慮自然和人為災害等風險。另外，移居海外本身也要做好財務和個人方面的準備。

白燈塔投資管理(White Lighthouse Investment Management)位於麻州貝德福德(Bedford)和瑞士洛桑(Lausanne)，創始人拉喬維茨(Jonathan Lachowitz)表示，一些超級富豪客戶會與安保公司和保險公司簽訂合約，防止在海外發生意外時獲得不同程度的援助。

拉喬維茨同時也是「美國海外公民協會」(American Citizens Abroad)的主席，他建議旅居海外人士將護照和其他重要文件的副本交給美國的親屬。同時，建議移居海外的人士在新居住國、美國以及最近的美國領事館或大使館都應有聯絡人。

「美國海外公民協會」是一個非營利組織，致力於為旅居海外的美國公民爭取稅務和其他方面的權益。協會估計，目前有520萬美國公民在海外生活和工作。協會統計，三分之二的會員年齡在60歲及以上。

移居海外愈來愈受到歡迎。威斯康辛州顧問公司「創意規畫」(Creative Planning International)總監昆茲(David Kuenzi)經常與移居海外人士合作。他指出，定居海外人士應隨時警惕安全問題。例如，厄瓜多(Ecuador)的安全狀況已不如以往。

儘管如此，退休人士表示，移居海外仍有許多吸引人的地方。很多國家的生活成本比美國要低。有些國家還有專為退休人士設計的簽證，許多退休人士因此樂於藉機到處旅行，體驗不同國家的文化。有些人甚至尋求冒險刺激，或者追求自我挑戰。

一名行人走過墨西哥哈利斯科州瓜達拉哈拉市張貼的失蹤人口海報。(歐新社)

★退休人士不安 出入謹慎

60歲的喬伊斯·金尼爾(Joyce Kinnear)和她63歲的丈夫斯科特·金尼爾(Scott Kinnear)，兩人都在50多歲時退休，2023年從加州搬到瓦拉塔港地區，一到這裡她就被當地文化吸引，甚至想起舊金山的生活。在這之前，夫妻倆也曾在巴拿馬(Panama)鄉村生活了六年。

喬伊斯說，她住在瓦拉塔港沿著海岸線北上的小鎮布塞里亞斯(Bucerías)，毒梟被擊斃那天，她剛好到家附近一個旅遊市場逛街，結果看到遠處濃煙滾滾，回家的路上，她就看到好幾輛火燒車。喬伊斯說，當地封鎖高速公路，她有一些鄰居根本回不了家。

儘管如此，喬伊斯表示，她和丈夫並沒有重新考慮是否繼續居住的問題。因為其實美國也存在暴力問題，例如大規模槍擊事件。

75歲的肯·施米爾(Ken Schmier)說，他和妻子最近在瓦拉塔港海灘買了一間250萬元的公寓。「我感覺這房子一天之內就要貶值一半了，」施米爾開玩笑地說。他是房地產開發商，原本住在加州拉克斯波(Larkspur)，他認為瓦拉塔港很安全，部分原因是當地旅遊業蓬勃發展。

而喬伊斯說，她和丈夫先前做了大量調研，最後才定居在布塞里亞斯，認為這裡比較沒有頻繁的毒品暴力事件。她說，他們會採取一些預防措施，例如開車要選白天，以及上網查詢目的地是否有安全問題。

拉喬維茨則建議，有意移居海外人士應與已有類似經驗的人建立聯繫，例如加入當地的外國人臉書群組。這樣就能儘量了解可能會面對到的財務和行政問題，並有助於評估安全隱患。