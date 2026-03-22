封面故事／已預訂墨西哥旅遊 怎麼辦？專家這麼說

2026年2月，在墨西哥瓦拉塔港，遊客走過被燒毀的巴士殘骸。軍方2月間在一次軍事行動中擊斃了毒梟頭目鄉，引發犯罪集團縱火報復。(路透)

墨西哥 2月間發生的打擊毒梟、引發衝突及波及旅遊區，一度引發道路封鎖與縱火事件，雖未造成遊客傷亡，但震動旅遊市場。美國政府呼籲旅客提高警覺，但旅客若已預訂墨西哥旅遊怎麼辦？專家建議，依風險承受度決定是否前往。

★依風險承受度決定

根據華爾街日報(WSJ)報導，長期以來，許多前往墨西哥的旅客都相信，當地惡名昭彰的毒梟集團對熱門度假地點採取「不干擾」的默契，但2月間爆發的動亂，讓這種默契受到衝擊。隨著墨西哥安全部隊擊斃哈里斯科新世代幫派(Jalisco New Generation Cartel)首腦歐塞奎拉(Nemesio “Mencho” Oseguera)，武裝分子隨即在全國各地封鎖道路並焚燒車輛報復，受美國遊客喜愛的太平洋海濱度假勝地瓦拉塔港(Puerto Vallarta)災情尤為嚴重，雖然衝突中並無遊客傷亡，但已引發旅客與旅居當地的退休人士恐慌。

對此，拉斯維加斯旅遊顧問李(Sarah W. Lee)表示，「通常毒梟與政府在確保觀光不受干擾方面存有默契，這是我長期以來，第一次感覺墨西哥富庶地區的旅遊遭到嚴重破壞。」

對墨西哥而言，旅遊業的重要性不言而喻。根據經濟合作暨發展組織(OECD)資料，旅遊產業約占墨西哥國內生產毛額(GDP)的8.5%，美國更是墨西哥最大的國際遊客來源。根據墨西哥政府統計顯示，去年有1370萬名美國人搭飛機赴當地旅遊，較2019年增加超過27%，此外還有大量遊客透過自駕或郵輪進入墨西哥。34歲的迪倫·馬塞拉(Dylan Masella)與妻子在事件爆發時抵達瓜達拉哈拉(Guadalajara)參加朋友的婚禮，這也是他第一次造訪墨西哥哈里斯科州。

來自加州奧克蘭的兩人當時正在參加婚禮早午餐，突然有人提醒大家要就地避難。馬塞拉說，整座城市頓時像變成了鬼城，「短期內再次前往，確實讓我有些猶豫」。

美國國務院目前將墨西哥列為第二級旅遊警示(Level 2)，要求公民提高警覺。阿卡普爾科(Acapulco)與提華納(Tijuana)等特定地區則面臨更嚴峻的第三級或第四級警示。美國駐墨西哥代表處事後已解除對哈里斯科州與納亞里特州(Nayarit)美國旅客「就地避難」建議，這兩州包括瓦拉塔港、查帕拉(Chapala)與瓜達拉哈拉等熱門城市。

★慎選目的地很重要

國務院也建議前往墨西哥或其他海外目的地的公民登記「智慧旅客註冊計畫」(Smart Traveler Enrollment Program)，透過該系統，美國政府可向旅客發送目的地的安全更新與風險資訊。至於是否應該取消或改訂春假行程，李說：「如果旅行會讓你焦慮，那就不該去，假期不該成為壓力來源。」

儘管瓦拉塔港仍受到事件餘波影響，美國大使館稱下加州(Baja California)與金塔納羅奧州(Quintana Roo)等熱門旅遊地區目前已恢復正常。旅遊顧問提醒，若打算更改行程應盡早決定，因為春季旅遊旺季期間，熱門目的地很可能迅速客滿。

對於遊客關心的旅遊保險，旅遊保險比較網站Squaremouth總監克莉絲西·瓦爾德斯(Chrissy Valdez)表示，多數標準保單不會承保因毒梟暴力衝突而取消的墨西哥旅行，因為這類情況已被視為「可預見事件」。至於「任何原因取消」(Cancel-for-any-reason)保險可提供部分退款，但通常必須在第一次支付旅費後兩到三周內購買。

2024年2月26日，墨西哥聖盧卡斯附近的加州灣水域中出現座頭鯨。(路透資料照片)

至於如果想要前往墨西哥，住哪裡比較安全？專家表示，目的地選擇很重要。墨西哥面積約為德州的三倍，許多地區並未受到近期毒梟衝突影響。旅遊科技公司HotelPlanner執行長提姆·亨契爾(Tim Hentschel)指出，像聖盧卡斯角(Cabo San Lucas)與坎昆(Cancún)等地歷年來較少傳出暴力事件。旅遊顧問也表示，一般而言大型度假村比Airbnb或民宿更安全，許多度假村位於封閉式社區或配有自己的保安人員，而短期租屋較少有這類措施。

墨西哥聖盧卡斯角的街道和商店。(路透資料照片)

業者建議，如果要離開度假村外出，旅客應先向飯店禮賓、當地新聞網站或其他在地資訊來源確認安全情況。

儘管如此，馬塞拉仍表示不會因此對墨西哥卻步，他說：「單一事件不能定義這個擁有熱情文化的國家，只要事先做好功課，我絕對會再次造訪。」