旅遊／巴紐探奇 解碼食人族文化

來自不同部落的團體，穿著傳統服飾，臉上繪著圖騰，在節奏強烈的鼓點中舞動。(作者提供)

巴布亞紐幾內亞是南太平洋西部的一個島國。這個國家擁有上千萬人口，覆蓋600多座島嶼，卻隱藏著1000多個部落，使用著超過840種的不同語言，每個部落都有自己的語言、信仰、傳統和習俗。

「食人族」的後人用新鮮的泥土、雪白的石灰、赤紅的礦粉在化妝。(作者提供)

部族衝突 全球最危國家

巴布亞紐幾內亞被認為是世界上最危險的國家，除了食人族的傳說，主要原因是高暴力犯罪率、部族衝突、迷信暴力、執法能力弱以及貧困和治理結構等問題。

要旅遊，總是要冒風險。雖然這裡被稱為世界上最危險的國家，但我還是鼓起勇氣，冒著「被食人族吃掉」的風險，來到了巴比亞紐幾內亞，去看看這片神祕又原始的土地究竟藏著怎樣的風景與故事。

在來到這裡之前，除了知道巴紐是世界上最危險的國家，我還看到的很多資訊都指向另一個標籤——「全球對女性最不友好的國家」。這主要是因為當地居高不下的性別暴力、系統性的權利缺失以及滯後文化的束縛。

當我真正踏上這片土地後，這種感覺依然強烈。我們被要求團隊集體出行，晚上待在旅館後就不出門了，即使白天出行，也有當地導遊加上幾個當地人陪同。可以說，作為女性，我一個人是肯定不敢出門的。

半個月走下來，總體感覺這裡旅行是安全的，遇見的當地人和探訪的部落都非常友善。這次正好趕上盛大的芒特希根節——來自不同部落的團體歡聚一堂，穿著傳統服飾，臉上繪著圖騰，在節奏強烈的鼓點中舞動。他們不只是表演，更是在真誠地分享自己獨特的文化與多樣傳統。而整個節慶中，女性是真正的主角，她們在舞蹈、儀式與組織中都扮演著核心角色，充滿力量與自信。

作者與來自Kundi原始部落的女人們合影。(作者提供)

來自不同山頭的部落聚在一起，用舞蹈較量、用歌聲交流。(作者提供)

化妝舞會 跳出部落之魂

有人說，巴布亞紐幾內亞是冒險的盡頭。而我，卻在這裡遇見了世界上最絢爛的「化妝舞會」。表演者們，則是「食人族」部落的後代們。

旅行社安排周到，讓我們有機會從第一天的預演就走進節日的幕後：從演員們精心的化妝、獨特的造型到準備時的點點細節，我們一步不落地見證著這一切。

等到真正的表演拉開序幕時，只覺眼前景象層出不窮、目不暇接，各部落獨具魅力的舞蹈、服飾與儀式輪番登場，徹底顛覆了我原本對巴紐部落文化的想像。

節目的第一幕，並非始於鼓聲，而是始於沉默的凝視。「食人族」的後人用赭石在皮膚上勾勒古老的圖騰，那不僅是色彩的塗抹，更是身分的銘刻。一筆一畫，都在訴說著祖先與自然的聯結。新鮮的泥土、雪白的石灰、赤紅的礦粉……整個身體就是一張畫布，一部可閱讀的族譜。

他們頭頂是極樂鳥斑斕的羽翼，項間是野獸的獠牙與貝殼，每一步晃動，都帶著山林的呼吸。而當他們終於裝扮完畢，轉身面向你時——那種眼神，沒有表演者的討好，只有守護者的驕傲與沉靜。彷彿千百年的部落之魂，藉由這身盛裝，在此刻復活。

鼓聲終於響起，大地開始震顫。來自不同山頭的部落聚在一起，用舞蹈較量、用歌聲交流。這不僅僅是一場表演，更是一場以身體為媒介的文化對話。

滿場飛舞的鳥毛和舞者們頭上那五彩繽紛、極盡奢華的頭飾。(作者提供)

薅禿羽毛 造就華美頭飾

幾天的行程下來，我們見證了巴布亞紐幾內亞真的是觀鳥的天堂，這兒的原始森林裡生活著無數絢麗的特有鳥類。尤其是巴紐國寶天堂鳥，如同被自然之神以最絢爛的色彩描繪出的精靈，牠們華美的羽衣和獨特的舞姿，是這片土地上最動人心魄的奇觀。而無數僅在此地繁衍生息的珍稀鳥類，如同活著的寶石，在林間閃爍跳躍，吸引著全球的觀鳥者來此朝聖。

然而，當我看到滿場飛舞的鳥毛和舞者們頭上那五彩繽紛、極盡奢華的頭飾時，我的心不由得揪緊了。那奪目的光彩，每一縷都來自森林裡的飛鳥。一個如此繁複的頭飾，究竟需要薅取多少根珍貴的羽毛？那些在枝頭靈動可愛的天堂鳥，以及許許多多獨一無二的美麗小鳥，牠們可還安好？會不會為了這華美的傳統，而被薅禿了賴以生存的羽衣？我既想尊重這份承載了千年的部落傳統，卻又為那些失去華羽的鳥兒感到陣陣心疼。

巴紐國寶天堂鳥，牠們華美的羽衣和獨特的舞姿，是這片土地上最動人心魄的奇觀。(作者提供)

巴紐國寶天堂鳥，牠們華美的羽衣和獨特的舞姿，是這片土地上最動人心魄的奇觀。(作者提供)

巴紐國寶天堂鳥，牠們華美的羽衣和獨特的舞姿，是這片土地上最動人心魄的奇觀。(作者提供)

部落婚禮 見證豬就是錢

來到巴布亞紐幾內亞中部高地的欽布省後，我們受邀參加一場Naugurar部落的婚禮。這兒，部落婚禮遠不止是一場儀式，它是一場關乎家族與部落的盛大慶典。這裡的許多婚姻仍由家族牽線，而其中的最核心，便是 「彩禮」。

「在這裡，豬就是錢，錢就是豬。」 導遊一語道破天機。

婚禮現場，男方代表，新郎父親鄭重宣布，彩禮已付，24頭豬加上巴紐貨幣9600基拿。我問導遊一頭豬的價值，導遊說根據豬的大小和肥瘦，大約要1500基拿到3000基拿之間(約345到690美元)。 眼看即將禮成，男方家竟又牽上來一頭活豬，再加400基拿，湊成整數1萬基拿加25頭肥豬。女方代表、新娘父親似乎並不滿意，他叮囑新郎要照顧好自己的女兒。

婚禮的高潮，是男方家獻上一頭完整的烤豬。我這輩子吃過最香的烤豬肉，竟然是在這兒，巴紐的原始部落。男方家為婚禮現殺現烤，用最原始的方法，卻烤出了最頂級的味道。一口咬下去，外焦裡嫩，滿嘴都是純粹的肉香，我們所有人都吃得停不下來，直呼「太好吃了！」 這絕對是我心中的「部落米其林」，任何高級餐廳都無法複製這種野性又純粹的美味。

作者在巴紐吃到了最香的原始部落「米其林」烤豬肉。(作者提供)

領隊驚魂 險成部落女婿

在巴布亞紐幾內亞旅行的最後幾天，我們參觀了Asaro Tribe（阿薩羅部落）。踏進Asaro部落的領地時，空氣裡彌漫著草木灰和某種果實混合的、陌生的甜腥氣。泥土路兩旁，茅草屋低矮，皮膚黝黑、身形精壯的部落男子們沉默地注視著我們這群不速之客，眼神直接而好奇。

為了歡迎我們，部落成員特別重現了「姑娘出嫁」的傳統裝扮——全身塗滿石灰與紅色泥漿，既神祕又震撼。沒想到戲劇性的一幕就發生在表演中，扮演待嫁新娘的姑娘，竟然對我們領隊「一見鍾情」，那炙熱的眼神一會兒偷瞄、一會兒直盯，看得領隊心中「發毛」。 姑娘那目光太熾熱了，像帶著溫度，黏著不放。

當地導遊半開玩笑地跟我們說：「可以呀，領隊把姑娘帶回中國。我剛問過她媽媽，就按當地彩禮辦，1萬基那加五頭肥豬，馬上就能娶走。」我們以為這是玩笑，可誰料媽媽聽說女兒要嫁到那遙遠的中國，以後很難於再見面，於是又一本正經地再加了1萬基那和五頭大肥豬，彩禮立刻翻倍。我們面面相覷，隨即爆發出更大的笑聲。

想到之前聽過的傳說，確實有遊客在原始部落「被認親」，甚至還有被強迫「成親」，我跟領隊說，還能有啥法子呢？於是當「新娘」和她媽媽轉身回屋換衣服時，我們一行人靜悄悄地「溜」出了部落。回到車上大家同時鬆了一口氣。

P1 女性在舞蹈、儀式與組織中都扮演著核心角色，充滿力量與自信。(作者提供)

密林深處 不吃人改吃蟲

在巴紐的最後一天我們參觀了「昆蟲部落」。這個部落的祖先曾是食人族，但如今早已不能再食人，於是「土著人」找到了替代食人的的生存方式——食昆蟲和蜘蛛。

踏入巴布亞紐幾內亞的密林深處時，我從未想過會目睹這樣一幕——男人的頭頂升起嫋嫋灰煙，這是一種特殊裝置，像是一個會移動的「頭顱烤箱」。裝置裡點燃特殊植物，煙霧會散發出昆蟲和蜘蛛喜歡的氣味。

很快，各種昆蟲順著煙霧的方向爬來，男人們當場抓住，直接放在頭頂烤熟。接下來就像在吃一場行走中的自助餐，只要一家人每天沿著山路走上一圈，就能保證肚子吃得飽飽的。這個家的男主人娶了三個老婆，大老婆生了一個男孩，他卻仍然抱怨家裡「人丁不興旺」。

昆蟲獵人緩緩轉動著頭顱，三個老婆將剛捕獲的蟲子扔進「頭顱烤箱」的火苗裡，昆蟲和蜘蛛瞬間滋滋作響，她們忙活著把烤好的蟲子送入小男孩和男主人的口中。

離開發燙的頭顱烤箱，森林裡傳來新的蟲鳴。那些曾被畏懼的食人血脈，正在火焰中烤成另一種生命的續章，依然原始，卻不再殘酷。 只是兩個小老婆沉默的側臉和男主人焦灼的嘆息，讓我看見在所有文明裡都相似的，關於繁衍與生存的永恆重量。

男人的頭頂升起嫋嫋灰煙，像是一個會移動的「頭顱烤箱」。(作者提供)