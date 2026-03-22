人物／台裔截肢美軍李仁勇 變身冰球門將為國再戰

2022年3月13日，在北京舉行的2022年冬季殘奧會男子冰球決賽中，美國隊戰勝加拿大隊奪得金牌後合影留念。前排右為台裔門將李仁勇。(美聯社檔案照)

他原來是美國陸軍直升機機械士，從伊拉克戰場平安歸來，卻在一場車禍中不幸失去左腿。如今他把軍服換成球衣，繼續為國家效力。

現年39歲的李仁勇(Jen Yung Lee)是第一位入選美國冬季帕運(殘障奧運)代表隊的現役軍人。3月15日在米蘭-科爾蒂納帕奧冬季帕奧男子雪橇冰球決賽中，他與隊友以6：2擊敗勁敵加拿大。完成五連霸壯舉，也贏得了個人第四枚金牌。

李仁勇1986年出生於台北，八歲時隨父母和兩個姊姊移民美國，落腳舊金山灣區。他從小就喜歡玩G.I. Joe之類的戰爭玩具和看戰爭電影。升上高中第二年，他在電視上目睹了九一一 恐怖攻擊事件，以及之後美國社會所表現出的韌性，深受震撼，便立下從軍志願。

高中畢業 自願入伍

2月底，李仁勇在出征米蘭之前接受國家廣播公司(NBC)採訪時說：「身為一個移民來到這裡，我第一次感受到愛國精神，我感受到那種大家團結一心的氛圍。」

2005年李仁勇高中畢業後自願入伍，最終成為一名直升機機械士，被派駐夏威夷，負責保養維修黑鷹式和奇努克式直升機；在那裡，他愛上了騎摩托車。服役期間，李仁勇宣誓成為美國公民 。2007年，他被派往伊拉克戰場。

兩年後，他的單位輪調回國，駐紮在喬治亞州。2009年3月21日，他和幾名同袍趁休假展開一場機車跨州長途旅行，連續騎了兩個小時到佛羅里達州傑克遜威爾(Jacksonville)一帶。回程時在I-95州際高速公路上，李仁勇行駛在外側車道，被左方一輛突然變換車道的汽車從側面撞出公路。他整個身體被彈飛，重摔在高速公路邊坡上。

由於李仁勇當時穿著全套防護裝備，頭戴安全帽，所以並未失去意識，但渾身疼痛，無法動彈。他被緊急送往佛州當地醫院，左小腿粉碎性骨折，腳掌扭轉近90度。他不敢通知在加州的父母，只打了電話給女友：「親愛的，我來不及回去吃晚餐了。我在佛羅里達發生了車禍，腿斷了。」在女友追問下，他才說出真實嚴重情形，並要求女友不要告訴他家人，但是她堅決反對。她不但聯絡了李仁勇的父母和姊姊，並且協助他們飛到東岸來。她是個勇敢沉著的女子，一路陪伴李仁勇，不離不棄。兩人後來終成眷屬，並在2024年生下一個女兒。

2022年冬季殘奧會冰球決賽在北京舉行，美國隊擊敗加拿大隊後，在頒獎典禮上舉起國旗。右二為台裔門將李仁勇。(美聯社檔案照)

22歲那年 車禍失去左腿

當時住院的第一周，李仁勇心中充滿疑問、恐懼和無助。「那件事發生的時候，我感覺自己的靈魂好像被抽走了。我不知道自己還能不能走路，還能不能跑步，還能不能繼續為國效力？所有這些問題，都是未知數，而且沒有人能給出答案。」

李仁勇左腿的傷勢持續惡化，腫脹不消，而且開始發出惡臭，有引發敗血症的可能，最後不得不從膝蓋上方截肢。當時他才22歲，以為自己為國效命沙場和從事運動健身的日子將就此結束，而感到無比悲痛。除此之外，還有一個更現實的問題。如果他因此失去軍人身分，就必須獨自負擔龐大的醫療費用，包括手術、住院、義肢和復健，估計超過10萬元。

幸好，軍方事後調查結果判定，李仁勇車禍的肇事責任不在他；當時他不僅沒有超速或飆車，而且依規定穿戴防護裝置和安全頭盔。同時，由於軍人是24小時待命的工作，他當時正在返回基地的途中，所以同意支付所有醫療帳單。然而，他是不是能夠繼續擔任軍職，就要看他能否通過嚴格的體能評量測驗。

「陸軍會用最嚴格的標準來考驗你的體能，」李仁勇說，「你是否還能跑步？是否還可以全副武裝游上1哩？是否還可以背負35磅重的戰鬥裝備？是否還能操作武器？他們會用盡各種手段淘汰不適任的人」。

由於長年的反恐戰爭，有大批現役軍人在戰場受傷而遭截肢，但他們仍要求繼續服役，因此軍方特別為這些傷殘戰士提供復健和物理治療，協助他們恢復體能，通過測試。

原本預定2009下半年要派赴阿富汗的李仁勇，接到新的派令，前往德州的「無畏勇士中心」(Center for the Intrepid)報到。在那裡，他和同樣遭受截肢、肢體創傷和嚴重燒傷的士兵一起接受復健治療。

「我在自怨自憐，那些傢伙卻在拚命，他們一心想重拾人生，」李仁勇說， 「他們的心態是繼續戰鬥，繼續完成使命。他們會盡一切所能，即使失去了一條腿，甚至兩條腿。他們樹立了榜樣，也點燃了我超越自我的動力，讓我有了絕不放棄的意志」。

2022年3月13日，在北京舉行的2022年冬季殘奧會男子冰球決賽中，美國隊戰勝加拿大隊奪得金牌後合影留念。前排右為台裔門將李仁勇。(美聯社檔案照)

選雪橇冰球 作為復健治療

治療師要求每名傷兵選擇一項運動，作為復健治療的一部分。

這是李仁勇第一次發現「雪橇冰球」(sled hockey)這項運動。「我當時心想，『雪橇冰球到底是什麼鬼啊？』」其規則與冰球非常相似，但選手們是坐在特製的雪橇上，雪橇底部裝有兩片冰球鞋刀片，每位球員手持兩根球桿，既可以擊球，也可以控制雪橇移動。

「所有動作都是在上半身，所以難度很高，」李仁勇說。

許多人都選擇了這項運動，因此他們湊成了一支球隊，開始和其他的雪撬冰球隊切磋球技。

「我們是一群訓練有素的軍人、鐵錚錚的漢子，想到要去對付一群天生肢障的小孩子，就覺得有點勝之不武，」李仁勇說他們的第一場比賽，就遠征聖路易市(St. Louis)和當地的青少年球隊做友誼賽。「結果我們被痛宰一頓，原來這些小鬼都是有四、五年經驗的老鳥」。

回到德州之後，有五、六名隊友繼續堅持磨練球技，李仁勇是其中之一。「我吃飯睡覺想的都是冰球，它給了我新的動力，不斷地苦練球技。」

不久之後，李仁勇參加了聖安東尼奧狂暴隊(San Antonio Rampage)的選拔並成功入選，「我立刻就愛上了這項運動，」他說：「我愛上了待在冰上的感覺，愛上了穿上裝備的感覺……和那些傢伙一起在冰上打球，你根本不會想起那些黑暗的歲月。」

接下來，他很快就晉升到了這項運動最崇高的競技場，並且大展身手。

「我以前根本不知道帕奧運動會是什麼，」他說。

國家代表隊的球探很快就注意到李仁勇。2011年夏天，他獲邀到水牛城(Buffalo)參加美國雪橇冰球隊的選拔，而且順利過關。

2022年冬季殘奧會，美國男子冰球隊戰勝加拿大隊奪得金牌。前為台裔門將李仁勇的背影。(美聯社檔案照)

今年 再寫五連霸傳奇

2014年俄羅斯索契(Sochi Paralympics)冬季帕奧會，李仁勇首次穿上美國國家雪橇冰球隊球衣，擔任名人堂選手史蒂夫·凱許( Steve Cash)的後援守門員(goaltender)，贏得了他的第一枚金牌。

2018年南韓平昌帕奧會(Pyeongchang Paralympics)，他再次擔任凱許的後補，又拿下一枚金牌。「這不僅僅是夢想成真，而且絕對是一次超現實的經歷，」

2021年，凱許退役，李仁勇升任為先發門將。在2022年北京冬季帕奧會，他不僅幫助美國雪橇冰球隊第三度衛冕，而且表現出色，在他出場的四場比賽中未曾讓任何對手進過一球。

他說：「我非常幸運，也非常感激我們能夠發揮得如此淋漓盡致，幾乎在整場奧運會上都佔據主導地位。」

2015年，李仁勇正式從陸軍退役；2018年，取得奧斯汀德州大學運動管理學士學位。

這個月，他和美國代表隊在米蘭-科爾蒂納帕奧的冰球場上，又一次衛冕成功，寫下五連霸的傳奇，並拿下個人第四枚奧運金牌。

從美國陸軍直升機保母，到美國雪橇冰球代表隊門將，李仁勇一直在擔任美國的守衛者，「現在你又一次代表你的國家，」他說，「只不過是以不同的方式。」