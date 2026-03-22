電影世界／台片陽光女子合唱團 為何賣座

「陽光女子合唱團」票房破7億台幣，創台灣影史紀錄。(圖／壹壹喜喜電影提供)

在台灣電影史中，每隔幾年總會出現一部現象級的作品，從「海角七號」的時代草根狂熱，到「我的少女時代」的青春懷舊，再到「關於我和鬼變成家人的那件事」的類幽默靈異，每部都能開出破億台幣票房的亮眼成績，掀起一波討論熱潮。去年底上映的「陽光女子合唱團」，則以一種看似平淡卻後勁極強的魅力異軍突起，短短一個多月時間，即迅速累積超過台幣6億票房，一舉超越「海角七號」成為台片影史上最賣座的電影。

這部影片究竟憑什麼讓全台觀眾走進戲院，並在兩個小時觀賞中獲得淚水瘋狂釋放後的集體療癒？

「陽光女子合唱團」改編自南韓催淚經典神作「美麗的聲音」(Harmony)，兩者核心故事相似，導演林孝謙與編劇呂安弦將背景移至台灣女子監獄，以真摯細膩、極具感染力的情感敘事風格，描繪一群各自懷抱傷痕的女子受刑人，透過音樂與歌聲，在絕望深處中彼此扶持相伴，重新拾回人生的溫暖陽光。

其實電影上映初期票房並不特別突出，但隨著觀眾口碑發酵、影評加持與社群平台上的口耳相傳，連續幾周席捲全台影院，觀影人次翻倍增長，最後一舉擠下「海角七號」維持18年的冠軍寶座。

影片場景雖然設定在監獄，然而聚焦的是深度的人性刻畫與生命重生這種普世性議題，尤其是女性之間細緻深刻的情感連結，搭配渲染力極強、動人心弦的樂曲，獲得觀者強烈共鳴。

導演以溫柔的鏡頭語言觀照每一位角色的人生遭遇與內心傷痛。著墨於希望、救贖與相互療癒，有別於一般監獄題材作品的刻板符號式呈現，樹立起獨特的抒情敘事調性，反而更能打動人心。

影片始於一段看似平凡卻蘊含深意的畫面─女子監獄裡迎來一名嬰兒的誕生，開啟了催淚劇情的序幕。幾名女囚來自不同家庭背景，各自擁有陰暗破碎的遭遇，命運將她們聚在與外界隔絕的高牆世界裡，以合唱團的組成、訓練、演出，展開跳脫過往、開啟人生另一扇窗的全新歷程。這裡的合唱團不只是單純的音樂活動，而是象徵著彼此信任的建立、人際相處的磨合及相互理解的契機，進而在音符催化下，形成緊密的關係網絡。這期間，有爭執、有吵鬧、有猜忌、有嫌隙，最終共同完成了一幅更寬廣、更深邃的生命拼圖。

這些女性各自承載著自己獨特的命運，不同的節奏交織成和弦，訴說著堅韌、救贖與向光而行的力量。她們的歌聲不只是旋律，而是被長久壓抑後的解放。陳意涵飾演的母親角色是靈魂人物，是一條把個人創傷與集體重生串連起來的軸線。電影透過她的轉變，討論女性如何在被標籤化的處境中重建自我，其背後隱含過往累積的錯誤與缺憾，經由反覆團體排練、衝突與自我接納的緩慢過程，最後得到蛻變與成長。陳意涵以細膩的情緒層次撐起角色的內在拉扯，使人物既具有戲劇張力又保留寫實面貌。觀眾在她身上看到的不是理想化的典範，而是一個仍在學習如何與自己和解的女性。

另外一名關鍵人物是翁倩玉飾演的合唱團指揮， 也是聯繫過去與現在的橋梁。與其他角色的躁動不安相比，她有種溫柔母性的安定能量，是團體的精神支柱，也是領航的定錨，在群體的徬徨混亂中仍能找到前行的方向。睽違台灣影壇近半世紀的翁倩玉此番重回鎂光燈下，自然生動的肢體語言及帶著溫厚磁性的嗓音，散發時間沉澱後安靜柔和的氣息，完美詮釋歷經風霜卻仍保有愛的能力的女性。

美國女詩人瑪雅‧安傑盧(Maya Angelou)的詩句：「被囚禁的鳥歌唱，不是因為牠找到了答案，而是因為它擁有一首歌。」「陽光女子合唱團」是這群身陷囹圄團員表達自我、宣告存在渴望下的產物，讓她們練習表達、建立自信、探索身分，在群體與個人之間找到屬於自己的聲音，從歌聲中完成了自我追尋與集體的療癒。

影片最動人的片段之一，是當合唱團登上舞台獻唱的時刻。這些原本在社會大眾眼中帶有汙點的受刑人，換上光鮮亮麗的禮服，在台上整齊畫一開始唱歌。此時，音符抹去了她們身上的囚衣號碼，為她們披掛上曾經失去的身為人的尊嚴外衣，在樂音中重新找到向前行的勇氣。

重生從來不是某個奇蹟發生的瞬間，而是持續選擇面向光的過程。合唱團的歌聲在監獄高牆間迴盪，每一串旋律都像是女性生命中被壓抑的力量重新釋放，每一個角色都在自己的脆弱與遺憾中學會轉身，傾聽彼此、相互陪伴。當團員們的歌聲從個別的曲調凝聚成美妙和諧的樂章時，她們不再只是被囚禁贖罪的犯人，而是一群透過音樂抹去傷痛、勇敢面對挫折與離別的表演者。或許人生的答案尚待解鎖，生命的價值難以估量，然而在學習擁抱與原諒的歷程中，她們攜手一步步走上重生的路途，因為，只要開口歌唱，就能看見遠處的光亮。