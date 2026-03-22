我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

報稅續篇／「稅務減免」 7徵兆防詐騙

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00

面對各種稅務減免(tax relief)方案時，可能會感到不知所措，尤其正遭遇銀行存款扣押、強制扣薪或稅務留置權(tax lien)時。雖然確實有合法的稅務減免服務，但某些公司會鎖定納稅人此時脆弱心理，提出好到不真實的虛假承諾。

今日美國(USA Today)報導，信譽好的稅務減免公司能協助釐清可選擇的方案、與國稅局溝通，某些情況下甚至能減低欠稅金額；然而如何避開詐騙技巧，掌握可自行申請的方案，則有助守護錢財、更自信地解決稅務債務。

常見稅務減免詐騙徵兆

當收到國稅局欠稅通知時，情緒往往處於激動狀態，因此在眾多稅務減免公司中分辨何者虛假不實很重要，以下徵兆有助防範詐騙：

1.保證結果：

是否符合任何稅務減免資格，決定權在於國稅局；聲稱能保證結果的公司便有唬弄之嫌。

2.預先篩選納稅人資格：

預先篩選資格常是招攬生意的手段，猶他州稅務顧問博特(Gene Bott)指出，合法的公司會詳盡審查納稅人財務狀況，要求提供稅務紀錄副本，他們需深入理解實際情況，才能制定適切對策。

3.承諾過於完美：

對於聲稱減稅成功率極高的公司也需警惕。

喬治亞州稅務服務公司總裁傑維斯(Christopher Jervis)表示，實際達成的和解金額通常遠高於「每1元僅需支付幾分錢」的比率，而是接近每1元支付一半。

稅務和解協議的核准率約為21%，因此無論金額多少，達成更低金額的和解十分罕見。

4.預先收取高額費用卻未說明服務內容：

若公司索取大筆預付款項卻未解釋具體服務項目，也是一大警訊。

5.強迫推銷：

任何採取強迫推銷手法的公司，包括施壓要求在特定時限內簽署合約，動機都可疑。

6.宣稱「國稅局新計畫」：

可用的稅務減免方案皆已納入稅法多年，所謂的「國稅局新計畫」多屬重大警訊，意在使人上鉤。

7.鼓吹切斷與國稅局聯繫：

任何將國稅局描繪為敵對者或建議無視其通知的公司，幾乎都是居心叵測。

稅務減免公司 省時間精力

值得注意的是，稅務減免公司能取得的所有方案，納稅人皆可直接向國稅局申請，包括：

- 分期付款協議

- 妥協要約(OIC)

- 罰款減免

- 扣除與抵免

- 代擬報稅表(Substitute for return)替換

然而，稅務減免公司能為民眾節省時間精力，並可能發掘自行難以尋得的扣除額、抵免額乃至減免方案。

兩者唯一差異在於專業人士嫻熟稅法，能在協商折衷方案或運用其他選項時更具優勢。

何時應委託稅務減免公司？

若有充足時間、精力與耐心研究稅法及減免方案，尤其運用國稅局提供的納稅人權益服務等免費資源，自行處理可節省費用；但若有以下任一情況，聘請稅務專業人士可能更為明智：

- 欠稅金額龐大；

- 國稅局已將帳戶轉為催收，即已收到銀行扣押或強制扣薪通知；

- 需補繳多年度未申報報稅表；

- 面臨財務困境，需專業代理爭取最佳減免方案；

- 無暇為自身狀況尋求最佳解決方案。

國稅局 猶他州

上一則

報稅續篇／雙薪夫妻報稅 當心「婚姻懲罰」

下一則

報稅續篇／這4州與華府 退稅可能延誤

延伸閱讀

報稅續篇／報稅身分防盜 IRS官員籲申請IP PIN

報稅續篇／報稅身分防盜 IRS官員籲申請IP PIN
數百萬人申報加班費免稅 專家：恐面臨1錯誤風險

數百萬人申報加班費免稅 專家：恐面臨1錯誤風險
報稅續篇／小費扣除調高 申報前先搞懂

報稅續篇／小費扣除調高 申報前先搞懂
陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

熱門新聞

李奧納多以「一戰再戰」入圍金球獎影帝。(圖／華納提供)

封面故事／入圍奧斯卡最佳影片「一戰再戰」 值得一看再看

2026-03-15 13:49
電影「情感的價值」中，兩姊妹推心置腹的一幕，今人印象深刻。(美聯社)

封面故事／入圍奧斯卡最佳影片「情感的價值」藝術的自我治癒

2026-03-15 11:20
最佳女主角提名者：蘿絲拜恩 Rose Byrne(左起)、艾瑪史 Emma Stone、潔西伯克利 Buckley、蕾娜特萊茵斯薇 Renate Reinsve、凱特哈德森Kate Hudson。(路透)

封面故事／今晚頒獎典禮 誰奪奧斯卡 換你來投票

2026-03-15 02:30
選擇「壽司吃到飽」餐廳，需特別注意是否提供種類豐富且新鮮的生魚片、握壽司、手捲等。(圖／123RF)

吃貨／新鮮划算 美食網站評選14佳壽司吃到飽

2026-03-15 02:10
國稅局外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo建議，民眾可申請IRS線上帳戶，並同步申請六位數的「身分保護個人識別碼」（IP PIN），作為防範身分盜用的重要工具。(國稅局官網截圖)

報稅續篇／報稅身分防盜 IRS官員籲申請IP PIN

2026-03-15 02:16
演員提摩西夏勒梅在電影「橫衝直闖」中飾演年輕的猶太男子Marty，他眼裡唯一目標就是成為地表最頂尖的桌球選手。(美聯社)

封面故事／甜茶「橫衝直闖」荒謬迷人 讓你難喘息

2026-03-15 02:28

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場