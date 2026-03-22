我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

你知道嗎／毛巾容易滋生細菌？ 一次性「植製巾」興起

編譯尤寶琪
聽新聞
test
0:00 /0:00
Clean Skin Club毛巾。(取材自Amazon.com)
Clean Skin Club毛巾。(取材自Amazon.com)

你或許是有在認真洗臉並擦保養品的人，但一個常見的錯誤，很可能會導致粉刺細菌重新回到你剛清潔過的臉上。

「使用毛巾、海綿或絲瓜絡等清洗工具時要格外小心，因為它們可能會對皮膚造成刺激，」西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)皮膚科醫生、教授兼皮膚醫學美容與臨床研究主任澤西納(Joshua Zeichner)告訴「哈芬登郵報」(HuffPost)，「像毛巾等物品一直保持潮濕且重複使用，會容易滋生微生物。」

解決洗臉毛巾滋生細菌問題的一個好辦法，就是使用大受歡迎的Clean Skin Club毛巾；這類毛巾採用植物性材料製成，一次性使用，旨在洗臉後提供一個無菌且乾燥的用品來擦乾你的臉，讓你的護膚品能在真正乾淨的皮膚上發揮最佳功效，且無需擔心額外的微生物滋生。

這款毛巾在亞馬遜臉部清潔巾和濕巾類銷售，根據評論民眾，這款毛巾屬於那種「不試試看是不會覺得你需要」的產品。

評論民眾表示，由於其超柔軟、不掉毛的纖維材料材質，讓這款毛巾能徹底清潔肌膚；「沒有其他產品能與之媲美，」一位名叫凱斯塔(Kaysta)的使用者評論寫道，「只需輕輕擦拭幾下，就能徹底清除臉上的彩妝、油脂和汙垢。我花了很多錢買護膚品，但從未用過清潔效果如此出色的產品。」

使用者對這毛巾的品質讚不絕口：「其他評論說得沒錯。這毛巾又大又厚，簡直可以用『奢華』來形容！」

此外，使用者還評論指出，這些毛巾也確實能有效預防皮膚刺激；「我以前從未意識到，使用一次性的毛巾會對我的皮膚狀況產生如此大的影響，」一位名為倫弗羅(Avery Renfro)使用者評論寫道，「我最近才瞭解到，浴室毛巾容易滋生細菌，而且洗衣液中的化學物質和香料也會刺激皮膚，導致皮膚爆痘；才短短幾天，我就能感覺到皮膚的變化……物超所值。」

還有使用者指出，這些毛巾非常適合旅行和露營時使用。

上一則

地產投資／外國人買房 如何持有學問大

下一則

你知道嗎／酪梨容易氧化變色 5招教你保鮮

延伸閱讀

醫藥／家中濕度保持40%到60% 避免鼻塞、眼睛癢

醫藥／家中濕度保持40%到60% 避免鼻塞、眼睛癢
別將眼鏡帶進浴室 驗光師喊「放過你的錢包」苦主哀號

別將眼鏡帶進浴室 驗光師喊「放過你的錢包」苦主哀號
頭痛戴上它10分鐘後緩解 使用者稱「救命神器」

頭痛戴上它10分鐘後緩解 使用者稱「救命神器」
打掃先吸地板還是先清家具？清潔專家：順序錯白忙一場

打掃先吸地板還是先清家具？清潔專家：順序錯白忙一場

熱門新聞

李奧納多以「一戰再戰」入圍金球獎影帝。(圖／華納提供)

封面故事／入圍奧斯卡最佳影片「一戰再戰」 值得一看再看

2026-03-15 13:49
電影「情感的價值」中，兩姊妹推心置腹的一幕，今人印象深刻。(美聯社)

封面故事／入圍奧斯卡最佳影片「情感的價值」藝術的自我治癒

2026-03-15 11:20
最佳女主角提名者：蘿絲拜恩 Rose Byrne(左起)、艾瑪史 Emma Stone、潔西伯克利 Buckley、蕾娜特萊茵斯薇 Renate Reinsve、凱特哈德森Kate Hudson。(路透)

封面故事／今晚頒獎典禮 誰奪奧斯卡 換你來投票

2026-03-15 02:30
選擇「壽司吃到飽」餐廳，需特別注意是否提供種類豐富且新鮮的生魚片、握壽司、手捲等。(圖／123RF)

吃貨／新鮮划算 美食網站評選14佳壽司吃到飽

2026-03-15 02:10
國稅局外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo建議，民眾可申請IRS線上帳戶，並同步申請六位數的「身分保護個人識別碼」（IP PIN），作為防範身分盜用的重要工具。(國稅局官網截圖)

報稅續篇／報稅身分防盜 IRS官員籲申請IP PIN

2026-03-15 02:16
演員提摩西夏勒梅在電影「橫衝直闖」中飾演年輕的猶太男子Marty，他眼裡唯一目標就是成為地表最頂尖的桌球選手。(美聯社)

封面故事／甜茶「橫衝直闖」荒謬迷人 讓你難喘息

2026-03-15 02:28

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場