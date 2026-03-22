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你知道嗎／酪梨容易氧化變色 5招教你保鮮

編譯莊瑞萌
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酪梨一旦切開後，果肉接觸空氣中的氧氣，便會啟動酵素反應產生氧化作用，導致表面變褐色。(圖／123RF)
酪梨一旦切開後，果肉接觸空氣中的氧氣，便會啟動酵素反應產生氧化作用，導致表面變褐色。(圖／123RF)

酪梨不論是夾在吐司、拌入沙拉或製成醬料都能為料理增色，但其熟成與氧化的速度常令人頭痛。酪梨切開後數小時內便會轉為褐色，這是因為果肉接觸氧氣後觸發酵素氧化所致。此外，酪梨釋放的乙烯氣體也會加速熟成，高溫則會進一步縮短保鮮期。雅虎創意頻道撰稿人塔瑪拉懷特(Tamara White)實測多種常見保存方式，找出真正有效的保鮮關鍵。

根據雅虎(Yahoo)報導，酪梨一旦切開後，果肉接觸空氣中的氧氣，便會啟動酵素反應產生氧化作用，導致表面變褐色。這種現象與蘋果變色原理相同，雖不影響食用安全，但賣相不佳，若要保持果肉翠綠，關鍵在於隔絕空氣與保持低溫。以下是塔瑪拉懷特針對常見保鮮技巧的實測結果。

酪梨不論是夾在吐司、拌入沙拉或製成醬料都能為料理增色，但其熟成與氧化的速度常令人...
酪梨不論是夾在吐司、拌入沙拉或製成醬料都能為料理增色，但其熟成與氧化的速度常令人頭痛。(圖／123RF)

1. 鋁箔紙包覆：將酪梨切面緊密貼合鋁箔紙包裹，確保鋁箔與果肉間無空隙，可有效阻隔空氣。效果與保鮮膜相似，其重點在於貼合緊密。

2. 塗抹橄欖油：在酪梨切面輕刷一層橄欖油，再放入冰箱冷藏。因為油脂能形成天然隔離層，因而減少氧氣接觸。實測結果顯示，表面維持翠綠時間明顯延長，而且只要油量適中，後續食用幾乎不影響風味。

3. 檸檬或萊姆汁(Lime Juice)：在酪梨切面擠少量新鮮檸檬汁，放入密封容器冷藏。酸性可抑制氧化反應，隔日僅出現輕微變色，效果明顯。若原本就要製作酪梨醬或吐司，再加點柑橘風味反而更搭。

4. 密封容器：單純將切開的酪梨放進冰箱並不足夠，空氣仍會流通，若將「橄欖油或檸檬汁」搭配小型密封盒使用，效果最穩定，雙重防護明顯減緩氧化，多數情況還可延長新鮮度。

5. 緊貼式保鮮膜(Pressed Plastic Wrap)：將保鮮膜直接壓貼在酪梨切面上，盡量排除空氣。結果確實有效，但前提是要完全密合。若有空氣殘留，變色仍會開始而且保鮮膜操作較為麻煩，容易黏在自己手上而非果肉上。

雅虎 酪梨

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