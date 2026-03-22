移民專頁／入美難民不應被汙名化

國土安全部已授權聯邦移民執法人員逮捕並拘禁尚未取得綠卡的難民，以便接受重新審查。(路透)

2026年1月29日，在明尼蘇達州聖保羅市，一名來自厄立特里亞(Eritrean)的難民、三名子女的單親母親Selamawit Mehari，在她13歲的兒子與年長女兒面前，被ICE人員從公寓帶走，儘管女兒出示文件證明母親合法居留的身分。隔天，這名母親被帶上手銬，押送上飛往德州 拘留中心的飛機。一名官員解釋，拘留她是因為她尚未調整為永久居民身分，其案件將被重新評估。

在德州，她透過電話口譯接受了長達三小時的訊問，而這些問題正是她當初申請難民身分、獲准來美時已經回答過的。五天後，她與其他難民一同被釋放，自行從德州返回明尼蘇達州。當天稍晚，家人才得知她的綠卡申請已獲批准。

近幾周內，明尼蘇達州約有來自十多個國家、無犯罪紀錄的百餘名難民被移民官員逮捕，並被送往德州拘留中心接受訪談。

1年未獲綠卡 遣返或羈押

在2026年2月18日，聯邦政府 向明尼蘇達州聯邦地方法院John R. Tunheim法官提交的文件中，一份同日的移民局(USCIS)與ICE備忘錄說明了政策依據。這份「拘留未能調整為合法永久居民身分的難民」備忘錄指出，凡在美國居住至少一年但尚未取得永久居民身分的難民，均可被國土安全部(DHS)逮捕並拘留。

該備忘錄援引「移民與國籍法」(INA)第209(a)(1)條有關難民調整身分的規定，指出未完成身分調整的難民應返回或被送回國土安全部(DHS)羈押，以接受入境檢查與審查。難民提交身分調整申請並出席相關預約或面談，可視為自願返回羈押；但若在滿一年時未自願返回，該法條規定該外國人「應被送回」國土安全部羈押，要求國土安全部去尋找、逮捕並拘押該外國人。

身分調整程序 有矛盾

備忘錄本身承認，提交調整身分申請並出席預定面談或預約，即屬於履行自願返回羈押之要求。該法條並未設想在此類情況下進行拘留。因此，難民「返回」接受檢查的標準方式，是透過申請調整身分。然而，難民在被接納為難民滿一年之前，並不被允許申請調整身分，見「聯邦法規」第8篇第209.1條(8 CFR 209.1)。一旦提出申請，根據移民局目前公布的處理時間，調整身分案件的平均審理時間為12個月。

難民在來到美國之前會經過多嚴格的審查呢？答案是：非常嚴格。美國難民接納計畫(USRAP)在整個程序的多個階段都進行生物識別和個人背景審查，包括在初步的安置支援中心面談時、申請人啟程赴美之前，以及抵達美國入境口岸時。

在各類審查中，包括在安置支援中心預篩選時使用美國國務院的領事監察與支援系統(CLASS)，對申請人的主要姓名以及所有可能的變更進行姓名比對。跨部門審查則透過個人資料進行背景核查，包括在特定年齡範圍內所有難民申請人的姓名、出生日期及其他資料。於美國公民及移民服務局面談之前或同時，還會進行生物識別審查，包括透過新一代身分識別系統(NGI)進行的聯邦調查局(FBI)指紋檢查、國土安全部自動生物識別識別系統(IDENT)檢查，以及國防部的生物識別紀錄核查。之後，申請人還需接受美國公民及移民服務局的難民面談，由受過高度專業訓練的移民官員在海外與所有難民申請人深入的面對面訪談，通過多條線索交叉核查並發展進一步的提問方向。

ICE備忘錄 應被撤回

涉及國家安全疑慮的案件，會透過移民局的「受控申請審查與解決程序」(CARRP)處理；某些難民案件也會由該局的「詐騙偵測與國家安全局」(FDNS)加強審查。在飛往美國之前，申請人還需接受美國海關與邊境保護局(CBP)的進一步審查與檢查，之後才會被允許入境。因此，這些人原本應被推定為不會對美國利益構成威脅的人。

2025年11月，29歲阿富汗公民Rahmanullah Lakanwal在華盛頓特區涉嫌槍擊兩名國民警衛隊成員。如果該備忘錄是因這個案件而制定，那麼該備忘錄應當被撤回，因為目前已知的情況並未顯示Lakanwal進入美國時有任何不誠實之處，也沒有證據顯示他是暗中同情美國敵人的人。已知事實是，他曾在阿富汗協助中央情報局(CIA)，加入一支精英反恐「零單位」(Zero Unit)。在美軍撤離阿富汗後的次月，他以「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)以人道假釋身分空運至美國。他於2025年4月在川普政府時期申請並獲得庇護。

據媒體報導，他一直面臨心理和經濟困難、挫折與憂鬱。一名個案工作者表示，她認為他同時患有創傷後壓力症候群(PTSD)(源於其與美軍合作的經歷)，並可能患有躁鬱症，但主要表現為抑鬱狀態。

備忘錄指出，難民可以透過自願到移民辦公室接受檢查或遵守預約安排來完成「自願返回」程序。然而，筆者從未讀到或聽說美國移民局會在難民入境滿一年後主動發出通知，要求他們前往接受檢查，同樣也未曾聽說難民可以在沒有預約的情況下直接前往移民局辦公室。聯邦政府大樓的保全通常會拒絕沒有預約的人進入，即使能通過安檢，移民官員通常也沒有時間或條件接待沒有預約的人。

筆者認為，一個國家不應將難民汙名化、拘留、試圖遣返。這種待遇甚至不會施加在最嚴重的罪犯或被懷疑的外國間諜身上。這份備忘錄看起來只不過是為了恐嚇難民群體、並阻止他們繼續合法留在美國而制定的。它應當立即被撤回。