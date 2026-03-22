星座／3月22日至28日 獅子座工作順利 天秤座多姿多彩

2026年3月22日至3月28日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

大膽、創新的路線本周不適合你，謹慎踏實才是你轉危為安的明智之選。凡事都以做好做完為重要方針，哪怕慢一點，也好過徒勞無功。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：水瓶座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

總體運勢頗高，約會的次數有所增多，與戀人間的感情有增無減；工作學習上不會遇到什麼難題；財運有波動，但結果能令你感到滿意。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

總需要和數字打交道的一周，許多時候你都會要經受數據考驗。對數字不敏感可不行，太粗心也不行，否則很容易就會在好運面前敗下陣來。

幸運色彩：古銅青

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

平淡中有期待的一周，偶爾的一些小驚喜將會打破你平淡的愛情；工作可以找到要領，讓你倍感輕鬆；加強資金管理，可以防止不必要的開銷。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★★

多姿多彩的一周，生活將會由聚會、休閒、娛樂、美食來填滿，可以朝著自己嚮往的那種生活靠近。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

會有好運在你身邊打轉，讓你在短時間內能感受到驚喜與歡樂。更多的時候需要你去主動努力，才能在平淡無奇的生活中創造奇蹟。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：摩羯座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你喜歡壓抑情緒，但是負面情緒若不能及時得到釋放，煩惱就會像滾雪球般越滾越大，等到你不堪重負時將什麼都做不好。感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。

幸運色彩：梅子青

速配星座：處女座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

和諧的人際關係將會撐起你這一周的好運。孤獨會在你參與社交的那一刻與你遠離，與人相處時處處表現出合作的態度，充實便會在下一刻與你作伴。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

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