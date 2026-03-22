料理功夫／紫洋蔥蘋果雞絲沙拉

在好市多 買的烤雞，一家四口一餐尚吃不完。餘下的雞胸肉，取一半和蘋果、紫洋蔥一同涼拌，竟有意想不到的效果，家人個個都喜歡這道菜餚。蘋果和紫洋蔥有極高的營養價值，但為了不破壞它們的花青素、維生素、抗氧化劑等，不需烹煮。洗淨後切成絲，浸泡片刻後直接涼拌，口味特佳、事半功倍，是極為討喜的簡單菜餚。

材料：

1.雞胸肉一塊（清水煮熟或現成烤好的雞胸肉一半），撕成細絲，裝盤備用。

2.大蘋果一個（選果肉脆的為佳），洗淨，削皮或不削皮均可，切成細絲，浸於加入少量鹽的淨水中備用。

3.中型紫洋蔥：一個，剝除粗糙的外皮，洗淨，切成細絲，浸泡於加入少量糖的淨水中，備用。

4.各家喜愛的沙拉醬（如麻油、鹽、糖、醋），或自製醬料。

5.白芝麻 1 小匙。

作法：

將蘋果絲和洋蔥絲瀝乾水分，以淨水沖洗一遍，擠乾，和雞肉絲一併裝盤。

自製沙拉醬：調和麻油、鹽、蜂蜜和檸檬汁。

淋在雞肉、蘋果、紫洋蔥絲上，並澆上些許白芝麻，混合拌勻，即大功告成，清爽開胃，營養價值高。

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