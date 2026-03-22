料理功夫／三文魚牛油果毛豆餐

這是一道僅花20分鐘內 就可上桌、兼具營養與美味的餐點，富含優質蛋白質、多種維他命及高纖維，尤其適合忙碌的職場父母，用最少的時間，獲得最高的效益。可隨手取用家中現有、家人喜愛的調味醬來醃製三文魚，如照燒醬、蜂蜜 芥末醬、沙茶醬等；若無現成醬料，也可用醬油調和蜂蜜或糖，再加入些蒜末調味即可。

食材：

1.去皮三文魚一塊（大小視人數而定），洗淨後以廚紙抹乾。

2.調味醬適量（此處使用墨西哥 Cholula Wing Sauce 及 Sriracha Mayo）。

3.成熟牛油果一個，洗淨。

4.檸檬一個，洗淨後對切。

5.冷凍毛豆一碗。

6.米飯適量（視人數而定）。

7.鹽、油少量。

作法：

1.將適量調味醬均勻抹在魚塊上，置於烤箱中，以375°F烤約12分鐘，至三文魚內外皆熟。

2.同時以小鍋煮5碗冷水至滾，倒入毛豆，加入少許油與鹽，汆燙1分鐘後起鍋。（若家中有現成葉菜，如菠菜、花椰菜，也可一併燙熟）。

3.牛油果去皮去核，切成小方塊，擠上半個檸檬汁。

4.將三文魚切成等分，連同牛油果、毛豆，以及其他喜愛的蔬菜（如小胡蘿蔔、小番茄等）鋪放於白飯上。醬香濃郁的三文魚搭配清甜蔬菜，是一道省時、省力又營養價值高的餐點。

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