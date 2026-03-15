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移民專頁／新綠卡尚未收到 出境可蓋ADIT章

鄭毅律師主答
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讀者問：

我去年8月收到綠卡，但在11月底收到政府的信，說是我的Category在處理時出現了錯誤，讓填寫I-90表格(主要是更正Category)，並和綠卡原件一同寄回，更換新的綠卡。我已經寄回了，也收到了政府的回執，並且可以在網路上查詢。但我在網路上查詢了新卡的處理時間還很長，網路上查到的要20.5個月，具體要多久就不清楚了。但我計畫今年5月底回國，估計到今年5月這個時候，新卡有極大的可能還收不到。請問，怎麼處理這樣的問題？我是否可以用Combo Card出入境呢？

答：

1. 因為你的綠卡是已經批准的，只是Category錯誤需要更正，你現在仍然是美國永久居民的身分。 I-90更換綠卡，不會影響身分本身。

2. 你不能用Combo Card出入境，因為Combo Card（EAD + AP）只適用於在美國境內等待調整身分期間。你已經是永久居民了。一旦綠卡批准，Advance Parole自動失效，Combo Card不能再作為入境文件使用，所以不能用 Combo Card出入境。

3. 因為你已經把原卡寄回去了，你現在需要聯絡移民局，到當地移民局蓋I-551臨時綠卡章（ADIT Stamp）。這個章會蓋在你護照上，相當於臨時綠卡，有效期限通常6至12個月。有了這個章，你可以正常出入境，證明身分、辦駕照及合法工作等。

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