娛樂／金馬年好萊塢預測：「奧德賽」將稱霸市場

隨著農曆金馬年的鐘聲敲響，全球影視產業也正以奔馬之勢邁入一個劇烈動盪且充滿變革的2026年。馬，在傳統文化中象徵著速度、力量與跨越障礙的決心，今年好萊塢與串流平台巨頭們也正處於一場決定生存邊界的長跑中。根據娛樂媒體「綜藝」（Variety）預測，2026年將會是影視版圖重組的關鍵里程碑，從串流巨人Netflix 的戰略擴張，到華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的命運轉折，整個娛樂產業正迎來一場前所未有的「奧德賽」式長征。

影視霸主強強聯姻：傳統片廠終將被噬？

在2026年初的影壇地震中，最令產業界屏息的莫過於Netflix對華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的併購案。這場交易在1月20日出現重大進展：Netflix宣布將原有的併購協議修訂為「全現金交易」，每股估值達27.75美元。此舉被外界視為為了擊退競爭對手派拉蒙（Paramount），並為即將在4月舉行的股東投票鋪路。

「綜藝」分析，長期以來盤踞串流龍頭地位的Netflix，正展現出吞噬傳統好萊塢製片廠的強大野心，憑藉其強勁財務、串流霸主地位以及聯合執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）承諾繼續在影院上映電影，成功打動了華納兄弟董事會。

這場被產業界戲稱為「大象的婚禮」的購併案，不僅僅是兩家公司的財務整合，更是串流對抗傳統院線的終極決戰。

Netflix最高決策者泰德薩蘭多斯長期以來對傳統的大規模院線發行保持審慎態度，但若成功入主華納兄弟探索，這家串流巨頭將掌握包含DC影業（DC Studios）、HBO、以及華納兄弟龐大的百年片庫。然而，產業界最大的擔憂在於，一旦Netflix掌握了華納的發行權，是否會進一步縮短甚至取消電影的「院線窗口期」（Theatrical Window），讓華納出品的重磅大片直接進入家用螢幕。

然而，這匹併購黑馬雖然領先，但仍處於「待定」的法律攻防戰中，川普的政策走向也仍是未知數。2月3日，美國參議院司法委員會（Senate Judiciary Committee）針對此案召開聽證會。Netflix聯合執行長泰德薩蘭多斯在會中遭到國會議員嚴厲質詢，焦點集中於這場價值827億美元的併購是否會導致訂閱價格飆升。儘管雙方已簽署正式協議，但隨著華納計畫將公司分拆為「華納兄弟」與「探索環球」（Discovery Global）兩家公司，反壟斷監管機構的審核將是馬年春季後最大的懸念。這場「世紀聯姻」究竟是能順利馳騁，還是會在監管門檻前卻步，全球都在看。

在媒體版圖變遷的同時，影視龍頭迪士尼也正式為長達數年的接班懸念畫下句點。本月初（2月3日），迪士尼董事會宣布一項歷史性決定：由現任迪士尼體驗（Disney Experiences）董事長喬許達馬羅（Josh D’Amaro）接任，正式接替鮑伯艾格（Bob Iger）成為這家百年巨頭的第9任執行長，將於3月18日生效。

達馬羅過去成功領導主題樂園與郵輪部門創下360億美元的亮眼營收，被視為最懂「迪士尼魔法」且深具親和力的領導者。然而，2026年對他而言絕非坦途。儘管接班人選已塵埃落定，產業界仍在觀望這位「樂園老兵」能否在內容生產上展現同樣的點石成金之術。特別是在「曼達洛人與古古」（The Mandalorian and Grogu）等系列回歸銀幕的關鍵年，達馬羅需要證明他不僅能蓋出受歡迎的雲霄飛車，也能引導漫威與皮克斯（Pixar）走出內容疲軟的泥淖。這場「換將」大戲雖然已定調，但達馬羅如何帶領迪士尼應對接下來與Netflix等對手的競爭，將是2026年全球投資人關注的最高焦點。

票房榮光回歸：破百億的希望

在經歷過疫情殘餘影響與罷工浪潮後的低迷後，2026年的全球院線市場被寄予厚望。據「綜藝」引用的票房預測數據，2026年北美本土票房有望重返100億美元大關，這將是疫情爆發後首度回歸百億美元水平。

在這波票房復興浪潮中，環球影業（Universal Pictures）出品、由克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的重量級大作「奧德賽」（The Odyssey）被視為定海神針。這部改編自史詩、並投入鉅額預算的視覺奇觀電影，被預測將成為2026年的年度票房冠軍，甚至有潛力衝擊全球20億美元俱樂部。除此之外，2026年的發行名單可謂星光熠熠，包括漫威影業的重頭戲「復仇者聯盟：末日」（Avengers: Doomsday）、任天堂與照明娛樂再次合作的「超級瑪利歐銀河電影」（The Super Mario Galaxy Movie）、以及迪士尼旗下的「海洋奇緣」（Moana）真人版電影。

特別值得關注的是索尼影業（Sony Pictures）預計推出的「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day），以及皮克斯的經典續作「玩具總動員5」（Toy Story 5）。這些強大的IP續集與原創史詩大片並行，預示著觀眾對大銀幕觀影體驗的需求依然強烈。馬年象徵著「躍進」，對電影院線而言，2026年正是要在串流與AI 的夾擊下，用最高水準的聲光效果完成一次華麗的躍遷。

人類創意保衛戰：AI世代大課題

AI技術在2026年已從最初的輔助工具，轉化為生產鏈的核心之一，從AI驅動的劇本分析到虛擬演員的完美視覺呈現，科技正在改寫影視製作的邊界。然而，2026年也將迎來一波對「AI廢料」（AI Slop）的反思浪潮。

觀眾在經歷初期的新奇感後，開始對那些缺乏靈魂、高度重複的AI生成內容感到疲勞。如何在馬年的高速競爭中，利用AI縮減製作預算，同時保留人類創意的核心溫度，將是所有導演與製片人的共通課題。

另據「綜藝」推測，科技巨頭如蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon）在影視市場的占比也將在2026年達到新高。亞馬遜美高梅影業（Amazon MGM Studios）預計推出的「極限返航」（Project Hail Mary，又譯「挽救計畫」），由萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演，預示著科技大廠在重磅內容投資上的決心。這些掌握數據與運算能力的科技巨擘，正在成為傳統電影人的最大戰友，也是最可怕的對手。

