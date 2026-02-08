談藝／梅蘭妮亞紀錄片 乍見「包廂」
第一夫人梅蘭妮亞·川普(Melania Trump)辦公室掛著一幅耐人尋味的印象派畫家雷諾瓦(Pierre-Auguste Renoir)的複製畫，畫中描繪的場景似乎映照著她的生活。
Daily Beast網站報導，在梅蘭妮亞自製紀錄片「梅蘭妮亞」的預告片中，這部紀錄片揭露了第一夫人生活的幕後故事；有眼尖網友發現一幅看似雷諾瓦1874年畫作「劇院包廂」(La Loge)的複製畫，懸掛在她位於川普大樓的辦公室內。藝評家茱莉·戴維奇(Julie Davich)表示，看來他們的室內設計師開了個玩笑。
這幅畫作在預告片中出現的場景，是第一夫人透過電話向丈夫問候「你好，總統先生」，背景是紐約天際線。這幅印象派作品描繪巴黎一對伴侶坐在劇院包廂的畫面。
在19世紀的法國，劇院包廂象徵著財富與社會地位；此畫也被解讀為批判資產階級男性的優越態度，畫中男子似乎正用望眼鏡掃視人群尋找其他女性。
據某些解讀，雷諾瓦的女模特兒妮妮·洛佩茲(Nini Lopez)的社會身分似乎不明確，她華麗的裝扮與妝容暗示著她試圖擠入上流社會。
戴維奇在一篇文章中寫道，只要把「妮妮」換成伊凡娜(Ivana)、瑪拉(Marla)或梅蘭妮亞，便凸顯畫中女子與川普現任及前任妻子相似的諷刺之處；她們在嫁給這位房地產商後，社會地位與財富皆大幅提升。
然而相似之處不僅限於雷諾瓦的畫作，原作陳列於倫敦考陶爾德美術館(The Courtauld Gallery)，2008年倫敦蘇富比拍賣會上出售的是較小尺寸的版本。
媒體記者馬克·鮑登(Mark Bowden)透露，早在1996年川普便曾提及擁有雷諾瓦畫作。鮑登在「浮華世界」(Vanity Fair)的專欄中描述，川普當年在會面時炫耀他的私人飛機，並指著牆上的雷諾瓦畫作稱價值千萬。然而戴維奇指出，同時期雷諾瓦較小尺寸的「浴女」(Les Baigneuse)以2900萬元成交。
鮑登說，川普炫耀飛機的鍍金裝潢，招手要他近看牆上的雷諾瓦畫作，並示意他湊近細看；當時川普要他看的並非畫作筆觸，而是畫家的簽名。
川普以喜好鍍金風格聞名，曾於推特(X前身)宣稱「有錢能使鬼推磨」(He who has the gold makes the rules)。自上任以來，川普拆除白宮東廂以擴建一座大型宴會廳，並重新設計玫瑰園，將個人風格在白宮烙下印記。
然而在藝術方面，他曾被波普藝術家安迪·沃荷(Andy Warhol)形容為「有點小氣」(sort of cheap)，因川普在1980年代拒絕購買沃荷創作的「川普大樓」畫作。
一位川普多年友人向媒體Page Six透露，在投資方面，川普偏好高報酬率的投資項目，他能欣賞偉大的藝術，但認為紐約藝術圈充滿精英主義者與騙子，「他更喜歡房地產」。
雷諾瓦「包廂」有何暗示
這幅名為「包廂」(La Loge)的畫作描繪了一位名叫妮妮·洛佩茲(Nini Lopez)的年輕女子坐在劇院包廂裡，她身後的一位男性同伴正用望遠鏡觀察其他事物。
這位年輕女子身穿引人注目的黑白條紋長裙，頸間佩戴著一串珍珠項鍊，手腕上戴著金手鐲，一條貂皮披肩優雅地搭在椅背上，盡顯奢華。醒目的黑白條紋吸引觀者的目光，將視線聚焦在女子身上。黑色部分與藍色交織，營造出光影效果；白色部分則融合了藍、綠、黃等色調，勾勒出明暗對比。她膝上放著一把黑色扇子和一塊白色蕾絲手帕。粉紅色玫瑰點綴著她的髮髻和裙子。花朵和她柔和的膚色與黑白長裙的強烈色調以及背景的暗色調形成鮮明對比。(維基百科)
