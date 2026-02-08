電影世界／「不只是間諜」的那些故事

巴西電影「這不只是個間諜故事」紀錄威權政府腐敗，主角馬塞洛(Marcelo Alves，華格納·莫拉飾)如何應對危險。(美聯社)

一如既往，2026年奧斯卡「最佳國際電影」的競爭激烈。我看了「這不只是個間諜 故事」(The Secret Agent)，覺得它可能繼2025年的「我依然在此」(I Am Still Here)以後，讓巴西 電影蟬聯得冠。它還入圍了「最佳影片」、「最佳男主角」──華格納·莫拉(Wagner Moura)、以及「最佳選角」(The Best Casting)。

兩部電影 相似與相異

兩部巴西片「我依然在此」與「這不只是個間諜故事」發生的時代相同，雖然身分相異，然而都是恐怖情治的受害人。「我依然在此」的導演沃爾特·塞勒斯(Walter Salles)用回述法，演繹受害人如何承擔傷痕；「這不只是個間諜故事」(葡文： O Agente Secreto)的導演小克萊貝爾·門東薩·菲略(Kleber Mendonça Filho)匯集了發生在自己的出生地累西腓(Recife)的故事。該片記錄威權政府腐敗的種種資料，集中在一個主角如何應對危險的機智上。

「這不只是個間諜故事」能夠入選「最佳國際電影」以及「最佳影片」前五，最大的程度是它驚悚的情節，在自由世界極端不可思議；同時敲響警鐘：民主國家有一天如果不夠警覺，也會被野心家吞噬。

開幕時值1977年，馬塞洛(Marcelo Alves，華格納·莫拉飾)駕駛在蔥綠的農作物之間，他在加油站停車，看見旁邊一架被覆蓋的屍骨。加油站老闆告訴他，死者企圖行搶而被殺掉；問題是警察來了，就向馬塞洛討紅包，並無心調查。

這不就是杜甫詩句「朱門酒肉臭，路有凍死骨」嗎？接下去的情節離文明更遠：馬塞洛處處虛以委蛇，於體制內生存。這正是混世魔王埃內斯托·蓋澤爾(Ernesto Beckmann Geisel，1907–1996)統治的年代。除了軍、警、政，還有「朱門」──富商同樣可以買通政要，燒殺姦擄無惡不作，但百姓唯有忍氣吞聲。

馬塞洛的真實身分很隱晦。他在累西腓找到管理身分證件的工作，一方面他也希望透過查詢檔案，找出有關他已故母親的資料。影片的這一段跟「我依然在此」可以接軌：「我依然在此」女主角尤尼斯·派瓦 (Eunice Paiva，1929 – 2018) 奮鬥半生，拚命追問失蹤丈夫的下落。兩片之中消失的人物，屍骨都找不著。

幸運的人在最窘困的時期，總有溫暖的人來擁抱：一個老女人莎貝提阿娜(Dona Sebastiana，Tânia Maria飾)，開了一家類比旅館的庇護所，保衛政治犯、被追捕者、失去身分的人。

馬塞洛的岳父亞歷山大(Seu Alexandre，Carlos Francisco飾)開的那家電影院 ，也可以與「我依然在此」裡頭愛攝影的家庭聯結。「電影」比擬回憶和記錄，可把事實保留下來。此家電影院後來被改裝成了一間現代診所，馬塞洛的兒子法蘭多成年後(華格納·莫拉演的)在那裡任職，又代表另一頁方志。

演技氣質 有別好萊塢

本尊華格納·莫拉演三個分身：馬塞洛為了自保，他由阿曼多(Armando)變成馬塞洛。從前阿曼多得罪那個富商，成了被殺害的目標，他臨機擺脫警察的糾纏；當殺手叫他「阿曼多」那一刻，「馬塞洛」不動聲色，而且找到替死鬼。面對兒子他露出溫柔面；電視新聞的血腥獨腿，跟他看過的無名屍的雙腿，連成他的夢魘。華格納·莫拉的眼神、手勢、動作，時而猶疑、時而柔和，時而堅毅，這個南美人帶著異於好萊塢式的氣質與演技，令人折服。

談談為什麼此片入圍「最佳選角」？片尾列出每個演員跟他/她飾演的角色。因為劇情很瑣碎，因而人物也多，不論印象比較深刻的，或只閃現很短的，均各有特色。這組巴西影人長相差別很大，膚色深淺不同，面容及身高有的像歐洲人、有的像原住民、有的混血歐、亞、非、南美。本土經歷過很多滄桑，畢竟「朕即天下」的亂世已經過去了。

說幾個記憶所及的角色，比如法提瑪(Fátima，Alice Carvalho飾 )，是馬塞洛的妻子，一個很有個性的女子；裁縫漢斯(Hans，Udo Kie飾)看似歐洲德國人，實際上是逃過納粹集中營的猶太人；艾爾莎(Elza，Maria Fernanda Cândido飾 )是真心幫助馬塞洛的人。總之，「這不只是個間諜故事」是部讓人深思的好電影。